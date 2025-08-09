盤點5家高雄米其林指南新入選餐廳　東京傳奇餐廳姊妹店進榜

▲Li.nu主餐，選用了台灣黃牛與日本F1和牛交配而成的「灣本牛」。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

台灣米其林指南完整餐廳名單將於8月19日出爐，在這之前已先行公布1至7月的新入選餐廳，這裡整理出高雄的5家餐廳與小吃，其中「Li.nu」是東京傳奇名店「Bon.nu」在高雄開設的姐妹分店，開幕不到1年就進榜，是饕客心中摘星的潛力餐廳。以下介紹這5家資訊。

新入選餐廳是米其林指南年度發布會之前，評審員在每個月第2個星期三，分享台灣值得推薦的餐廳新名單，這些餐廳有可能會獲得米其林星星、必比登推介以及綠星等獎項。

▲Li.nu的開場菜色，來自高雄小農的20多種苗芽與葉菜。（圖／取自Li.nu臉書）

Li.nu

「Li.nu」是東京傳奇名店「Bon.nu」在高雄開設的姐妹分店，主廚遵循日本本店創辦人的理念，在單一套餐中，以在地食材配合日式料理的精準度與法式烹飪技巧，讓菜色展現出食材的純粹本質。餐廳會為首次光顧的客人提供特定套餐，採用在地蔬食和當日漁獲，並透過減法概念呈現最原始的食物風味。

Bon.nu創辦人来栖けい在大學時代中了樂透大獎，跟一般人不同的是，他把2億日圓獎金全數花在享用美食，造訪過的餐廳達2萬家，同時也吃出心得，撰寫書籍記錄後，成為知名美食評論家。2015年，他在東京澀谷創立餐廳，僅用眼前最好環境誕生的食材來創作菜色，選擇單一項食材，化繁為簡地將味道忠實呈現。

Li.nu

地址：高雄市前鎮區中華五路802號

▲J Parc是家預約制無菜單法式餐廳。（圖／虎麗笑嗨嗨）

J Parc

J Parc位於高雄美術館附近、鄰近中都濕地公園，是家預約制無菜單餐廳，摩登時尚的空間非常舒適自在。主廚Jimmy張虔茂曾任職於美國米其林餐廳，擅長經典美式手法及法式料理烹飪，將風味像樂高一樣層層堆疊，能夠品嚐到層次豐富的味道，也保留食材的自然鮮香，每一道餐點都有小巧思，帶給賓客驚喜的味蕾饗宴。

J Parc

地址：高雄市三民區德興街1號

電話：07-323-0600

▲永筵小館的滑蛋蝦仁。（圖／捲捲＆土豆拿鐵）

永筵小館

前身為雲來坊家鄉小館，第二代重新出發，將餐廳命名為「永筵小館」，地點位於前金區成功一路，空間比以往更加寬敞舒適，一樣是提供家常菜色，之前的招牌冰糖元蹄、滑蛋蝦仁也還保留在菜單上，老闆娘也一樣會依照人數與菜色提供建議。

地址：高雄市前金區成功一路528號

電話：0966-205-757

▲「鯷魚餐廳」食材由主廚每日於市場及前鎮漁港採買而來。（圖／取自鯷魚餐廳臉書）

鯷魚

食材由主廚每日於市場及前鎮漁港採買而來，菜色以魚肉料理為主軸，配合發酵、醃漬等技法，呈現獨特風味。僅提供套餐，當中固定保留招牌的螺肉藥膳湯，將當歸、川芎、瑤柱、花菇等食材與魚高湯一同熬煮，並重複澄清，味道溫潤鮮美。

鯷魚

地址：高雄市前鎮區林森三路116號

電話：0965-829-037

▲白玉樓傳承至第四代。（圖／取自白玉樓新譯經典台菜臉書）

白玉樓

餐廳傳承至第四代，主廚手藝來自父親，將60年代的酒家菜延續至今。菜餚著重醬香風味，適合多人分享，另有個人套餐在平日供應，讓獨自用餐的客人也可嚐到不同菜餚。其中白菜滷選用金鉤蝦米、扁魚與雞骨等以小火慢燉至少3小時，最後加入干貝絲增添鮮味。

白玉樓

地址：高雄市前鎮區中華五路789號6樓（夢時代購物中心6樓）

電話：07-841-8555