ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

盤點5家高雄米其林指南新入選餐廳　東京傳奇餐廳姊妹店進榜

▲東京名店「Bon.nu」創辦人「来栖けい」今日起至6月16日客座高雄「Li.nu」。（圖／業者提供）

▲Li.nu主餐，選用了台灣黃牛與日本F1和牛交配而成的「灣本牛」。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

台灣米其林指南完整餐廳名單將於8月19日出爐，在這之前已先行公布1至7月的新入選餐廳，這裡整理出高雄的5家餐廳與小吃，其中「Li.nu」是東京傳奇名店「Bon.nu」在高雄開設的姐妹分店，開幕不到1年就進榜，是饕客心中摘星的潛力餐廳。以下介紹這5家資訊。

新入選餐廳是米其林指南年度發布會之前，評審員在每個月第2個星期三，分享台灣值得推薦的餐廳新名單，這些餐廳有可能會獲得米其林星星、必比登推介以及綠星等獎項。

▲Li.nu的開場菜色，來自高雄小農的20多種苗芽與葉菜。（圖／取自Li.nu臉書）

Li.nu

「Li.nu」是東京傳奇名店「Bon.nu」在高雄開設的姐妹分店，主廚遵循日本本店創辦人的理念，在單一套餐中，以在地食材配合日式料理的精準度與法式烹飪技巧，讓菜色展現出食材的純粹本質。餐廳會為首次光顧的客人提供特定套餐，採用在地蔬食和當日漁獲，並透過減法概念呈現最原始的食物風味。

Bon.nu創辦人来栖けい在大學時代中了樂透大獎，跟一般人不同的是，他把2億日圓獎金全數花在享用美食，造訪過的餐廳達2萬家，同時也吃出心得，撰寫書籍記錄後，成為知名美食評論家。2015年，他在東京澀谷創立餐廳，僅用眼前最好環境誕生的食材來創作菜色，選擇單一項食材，化繁為簡地將味道忠實呈現。

Li.nu
地址：高雄市前鎮區中華五路802號

▲J Parc是家預約制無菜單法式餐廳。（圖／虎麗笑嗨嗨

J Parc

J Parc位於高雄美術館附近、鄰近中都濕地公園，是家預約制無菜單餐廳，摩登時尚的空間非常舒適自在。主廚Jimmy張虔茂曾任職於美國米其林餐廳，擅長經典美式手法及法式料理烹飪，將風味像樂高一樣層層堆疊，能夠品嚐到層次豐富的味道，也保留食材的自然鮮香，每一道餐點都有小巧思，帶給賓客驚喜的味蕾饗宴。

J Parc
地址：高雄市三民區德興街1號
電話：07-323-0600

▲永筵小館的滑蛋蝦仁。（圖／捲捲＆土豆拿鐵

永筵小館

前身為雲來坊家鄉小館，第二代重新出發，將餐廳命名為「永筵小館」，地點位於前金區成功一路，空間比以往更加寬敞舒適，一樣是提供家常菜色，之前的招牌冰糖元蹄、滑蛋蝦仁也還保留在菜單上，老闆娘也一樣會依照人數與菜色提供建議。

地址：高雄市前金區成功一路528號
電話：0966-205-757

▲「鯷魚餐廳」食材由主廚每日於市場及前鎮漁港採買而來。（圖／取自鯷魚餐廳臉書）

鯷魚

食材由主廚每日於市場及前鎮漁港採買而來，菜色以魚肉料理為主軸，配合發酵、醃漬等技法，呈現獨特風味。僅提供套餐，當中固定保留招牌的螺肉藥膳湯，將當歸、川芎、瑤柱、花菇等食材與魚高湯一同熬煮，並重複澄清，味道溫潤鮮美。

鯷魚
地址：高雄市前鎮區林森三路116號
電話：0965-829-037

▲白玉樓傳承至第四代。（圖／取自白玉樓新譯經典台菜臉書）

白玉樓

餐廳傳承至第四代，主廚手藝來自父親，將60年代的酒家菜延續至今。菜餚著重醬香風味，適合多人分享，另有個人套餐在平日供應，讓獨自用餐的客人也可嚐到不同菜餚。其中白菜滷選用金鉤蝦米、扁魚與雞骨等以小火慢燉至少3小時，最後加入干貝絲增添鮮味。

白玉樓
地址：高雄市前鎮區中華五路789號6樓（夢時代購物中心6樓）
電話：07-841-8555

關鍵字： 美食雲 高雄美食 米其林入選餐廳 新餐廳 米其林指南

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【佛寺驚魂記】女員工被拿刀挾持 柔道國手警出招歹徒秒癱！

推薦閱讀

高雄巨蛋宵夜清單！爆汁火腿蛋吐司必吃

高雄巨蛋宵夜清單！爆汁火腿蛋吐司必吃

盤點5家高雄米其林指南新入選餐廳

盤點5家高雄米其林指南新入選餐廳

深藏基隆廟口巷仔內碳烤三明治！

深藏基隆廟口巷仔內碳烤三明治！

住飯店送皇室保養品、限量鐘錶週邊

住飯店送皇室保養品、限量鐘錶週邊

台南新開幕「榴槤千層蛋塔」挑戰味蕾

台南新開幕「榴槤千層蛋塔」挑戰味蕾

出入境提領行李時間長　桃機今年評估「行李追蹤資訊共享」

出入境提領行李時間長　桃機今年評估「行李追蹤資訊共享」

台北奪「最想長居城市」榜首　打敗新加坡

台北奪「最想長居城市」榜首　打敗新加坡

台灣排灣族 V.S 紐西蘭毛利戰舞同台

台灣排灣族 V.S 紐西蘭毛利戰舞同台

住喜來登贈3家美食券、100元乘車金

住喜來登贈3家美食券、100元乘車金

TECH WORLD 館參觀人次突破66萬　舞鈴劇場震撼演出全場爆滿

TECH WORLD 館參觀人次突破66萬　舞鈴劇場震撼演出全場爆滿

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

國聯飯店9/5前自助早餐買一送一

台中「熱氣球嘉年華」限時3天

高雄最重口味「榴槤市集」本周末登場

搭車就到　雙北「2親子遊戲區」推薦

9月這3天國軍、台電員工93折

在地人都來這外帶魚丸！宜蘭百年小吃

胖子修餐車才回歸1天又休息

泰市場吃到飽8月底前限時優惠

住喜來登贈3家美食券、100元乘車金

福隆一日遊地圖先收藏！

熱門行程

最新新聞更多

高雄巨蛋宵夜清單！爆汁火腿蛋吐司必吃

盤點5家高雄米其林指南新入選餐廳

深藏基隆廟口巷仔內碳烤三明治！

住飯店送皇室保養品、限量鐘錶週邊

台南新開幕「榴槤千層蛋塔」挑戰味蕾

出入境提領行李時間長　桃機今年評估「行李追蹤資訊共享」

台北奪「最想長居城市」榜首　打敗新加坡

台灣排灣族 V.S 紐西蘭毛利戰舞同台

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366