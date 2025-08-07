丸亀製麵跨足燒肉丼！「山牛將」首店落腳台南　159元起吃得到

▲丸亀製麵跨足燒肉丼，新品「山牛將」首店落腳台南。（圖／丸亀製麵提供）

記者黃士原／台北報導

丸亀製麵進軍丼飯市場，即將進駐新光三越台南小北門店的「YAKINIKU YAMAGYU 山牛將」，隸屬「丸亀製麵」母公司「東利多控股」的燒肉品牌，159元就可輕鬆享受炭香燒肉丼。

2017年誕生於日本的「山牛將」，是丸亀製麵母公司「東利多控股」旗下燒肉品牌，主打「堆疊的牛肉帶來飽足感與幸福感」的燒肉丼，店鋪堅持使用每日現切原肉（非重組肉），透過強火烤肉技法，將肉汁封存、炭香上身，打造一碗香氣四溢的燒肉丼。品牌今日宣布，即將進駐新光三越台南小北門店，會跟隨商場進度一起試營運。

▲山牛將堅持使用每日現切原肉（非重組肉），透過強火烤肉技法，將肉汁封存。（圖／丸亀製麵提供）

山牛將提供牛肉與豬肉兩種肉品，搭配特選越光米的丼飯組合，最低159元即可輕鬆享受現烤燒肉丼飯。除了招牌原味燒肉吃法，可選擇添加特製蔥鹽或麻辣配料變換口味，更有受小朋友喜愛的咖哩口味燒肉飯。

▲饗賓餐旅「朵頤」南部首店將進駐新光三越台南小北門。（圖／資料照／饗賓提供）

另外，還有10多個餐飲品牌也會進駐新光三越台南小北門店，包括CAFE IN、PRESERVE、本村韓式炸雞、朵頤牛排、SPORTS NATION、GIDDY、真珠台灣佳味、湘碰杯・湘菜餐酒、Venchi、MOO、一〇八抹茶茶廊、總裁牛肉麵、魁力屋拉麵。

▲本村炸雞雞腿（經典洋釀口味）。（圖／記者黃士原攝）

其中朵頤餐廳是饗賓集團旗下Semi Buffet品牌，只要點用主餐就享有自助吧吃到飽，包含有季節沙拉、開胃涼菜、熱配菜、經典炸物、主廚主食、經典湯品與甜點飲品等類別。發源自韓國釜山、有紐約最好吃炸雞稱號的本村炸雞，以手工刷醬的方式，均勻地將醬汁刷在炸雞上，既能保有酥脆口感，又能品嚐到濃郁的風味。