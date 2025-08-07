ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

丸亀製麵跨足燒肉丼！「山牛將」首店落腳台南　159元起吃得到

▲丸亀製麵跨足燒肉丼！「山牛將」首店落腳台南。（圖／丸亀製麵提供）

▲丸亀製麵跨足燒肉丼，新品「山牛將」首店落腳台南。（圖／丸亀製麵提供）

記者黃士原／台北報導

丸亀製麵進軍丼飯市場，即將進駐新光三越台南小北門店的「YAKINIKU YAMAGYU 山牛將」，隸屬「丸亀製麵」母公司「東利多控股」的燒肉品牌，159元就可輕鬆享受炭香燒肉丼。

2017年誕生於日本的「山牛將」，是丸亀製麵母公司「東利多控股」旗下燒肉品牌，主打「堆疊的牛肉帶來飽足感與幸福感」的燒肉丼，店鋪堅持使用每日現切原肉（非重組肉），透過強火烤肉技法，將肉汁封存、炭香上身，打造一碗香氣四溢的燒肉丼。品牌今日宣布，即將進駐新光三越台南小北門店，會跟隨商場進度一起試營運。

▲丸亀製麵跨足燒肉丼！「山牛將」首店落腳台南。（圖／丸亀製麵提供）

▲山牛將堅持使用每日現切原肉（非重組肉），透過強火烤肉技法，將肉汁封存。（圖／丸亀製麵提供）

山牛將提供牛肉與豬肉兩種肉品，搭配特選越光米的丼飯組合，最低159元即可輕鬆享受現烤燒肉丼飯。除了招牌原味燒肉吃法，可選擇添加特製蔥鹽或麻辣配料變換口味，更有受小朋友喜愛的咖哩口味燒肉飯。

▲饗賓餐旅「朵頤」南部首店將進駐新光三越台南小北門。（圖／資料照／饗賓提供）

另外，還有10多個餐飲品牌也會進駐新光三越台南小北門店，包括CAFE IN、PRESERVE、本村韓式炸雞、朵頤牛排、SPORTS NATION、GIDDY、真珠台灣佳味、湘碰杯・湘菜餐酒、Venchi、MOO、一〇八抹茶茶廊、總裁牛肉麵、魁力屋拉麵。

▲本村炸雞雞腿（經典洋釀口味）。（圖／記者黃士原攝）

其中朵頤餐廳是饗賓集團旗下Semi Buffet品牌，只要點用主餐就享有自助吧吃到飽，包含有季節沙拉、開胃涼菜、熱配菜、經典炸物、主廚主食、經典湯品與甜點飲品等類別。發源自韓國釜山、有紐約最好吃炸雞稱號的本村炸雞，以手工刷醬的方式，均勻地將醬汁刷在炸雞上，既能保有酥脆口感，又能品嚐到濃郁的風味。

關鍵字： 美食雲 丸亀製麵 山牛將

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【網紅鳳梨飲料店遭潑糞】2男到案稱「店員口氣差」

推薦閱讀

搭車就到　雙北「2親子遊戲區」推薦

搭車就到　雙北「2親子遊戲區」推薦

SUKIYA高雄站前店今開幕

SUKIYA高雄站前店今開幕

盤點全台21處火車主題景點！

盤點全台21處火車主題景點！

「蠟筆小新、超人力霸王」　量販IP聯名零食組開賣

「蠟筆小新、超人力霸王」　量販IP聯名零食組開賣

丸亀製麵跨足燒肉丼推新品牌

丸亀製麵跨足燒肉丼推新品牌

出國跨年「機票降2成」　3城市免萬元

出國跨年「機票降2成」　3城市免萬元

中部首座水族館8月登場展區亮點先看

中部首座水族館8月登場展區亮點先看

鯨魚海豚滿天飛！旗津風箏節8/9夢幻登場

鯨魚海豚滿天飛！旗津風箏節8/9夢幻登場

7-11咖啡飲品滿額送韓國「RiCO杯緣子」

7-11咖啡飲品滿額送韓國「RiCO杯緣子」

3天帶爸免費玩六福村　馬拉灣買1送1

3天帶爸免費玩六福村　馬拉灣買1送1

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

泰市場吃到飽8月底前限時優惠

台中火車站爆汁臭豆腐評論超過2千則

東北角最浪漫「外澳浪花市集」

手搖飲最新限時優惠懶人包

三重必吃5大滷肉飯之一！

父親節優惠限時開跑

馬辣升級「6米長浮誇酒水牆」暢飲！

林口Buffet 5盎司現煎牛排無限享用　

中山站「弧形清水模觀景平台」亮相

直擊／6萬人搶看「大稻埕首場煙火」

熱門行程

最新新聞更多

搭車就到　雙北「2親子遊戲區」推薦

SUKIYA高雄站前店今開幕

盤點全台21處火車主題景點！

「蠟筆小新、超人力霸王」　量販IP聯名零食組開賣

丸亀製麵跨足燒肉丼推新品牌

出國跨年「機票降2成」　3城市免萬元

中部首座水族館8月登場展區亮點先看

鯨魚海豚滿天飛！旗津風箏節8/9夢幻登場

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366