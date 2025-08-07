ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
出國跨年「機票價格降2成」飛這3地免萬元　前10大熱門城市出爐

▲東京,韓國,曼谷跨年。（圖／易遊網提供）

▲2025年10大熱門跨年航點出爐，日本狂佔5席，東京依然是人氣首選。（圖／易遊網提供）

記者彭懷玉／綜合報導

進入下半年，不少民眾已提前規劃跨年檔期，據易遊網機票銷售數據統計，今年跨年買氣已較去年同期成長3成，從航點來看，又以日本買氣最旺，在10大熱門航點中佔了5席，而票價方面則有10-20%的降幅。若想省錢出國，沖繩、首爾跨年票價甚至跌破萬元，而曼谷來回含稅的中位數票價落在9,376元。

▲東京,韓國,曼谷跨年。（圖／易遊網提供）

▲韓國旅遊熱度持續攀升，對比去年跨年的機票銷售，就有67%的增幅。（圖／易遊網提供）
  
今年跨年假期只要請假3天就能串起6天連休，距離近的東北亞、東南亞是最具CP值的選擇。以易遊網的機票銷售數據來看，10大熱門跨年航點依序為東京、曼谷、首爾、大阪、沖繩、香港、福岡、札幌、釜山、清邁，多為航班密集、交通方便、觀光資源豐富的一線城市，加上這些城市節慶氛圍濃厚，街頭燈飾、跨年煙火、市集活動應有盡有，洋溢濃濃儀式感。

▲東京,韓國,曼谷跨年。（圖／易遊網提供）

▲曼谷跨年機票降幅大，比去年便宜超過2千元，是高CP值跨年選擇。（圖／易遊網提供）

跨年票價部分，日韓中位數票價約有10%降幅，顯示今年跨年票價相較2024年更具優勢。以東京來看，來回含稅價13,508元，大阪則為12,997元，與去年相比可省下近2千元；而沖繩、首爾的跨年票價甚至跌破萬元，極具吸引力。而東南亞避寒跨年更划算，票價降幅達15-20%，以曼谷為例，來回含稅的中位數票價落在9,376元，對比去年便宜超過2千元。

易遊網同步提供3個購票攻略供參考。第一，假期若可彈性規劃的民眾，可透過易遊網「價格趨勢圖」查找最便宜的出發日做安排；第二，如有預算目標的民眾，則可運用「低價訂閱」功能，設定屬於自己的理想票價，到價時會即時提醒，協助掌握最佳購買時機；第三，想要進一步精省旅費，鎖定易遊網每周三舉辦的「機票狂歡日」活動，當天可領取使用限量折扣碼，折抵金額從1,200元、800元、600元到300元不等。

▲▼由布院之森。（圖／KKday提供）

▲▼由布院之森；雙星4047人氣列車。（圖／KKday提供）

▲▼雙星4047。（圖／KKday提供）

另外，根據觀光署最新統計顯示，截至今年5月份，國人赴日旅遊已突破268萬人次，隨著日本自由行熱潮不減，日本鐵路觀光需求同步攀升，旅遊電商平台KKday即日起至8月31日，針對日本鐵道推出限時優惠。包含九州觀光列車、九州橫斷、成田特快以及JR新幹線指定路線，都可享有預訂免手續費，還有觀光列車預選偏好座位免加價，且開放於出發前90天前預訂，可以挑選由布院之森、阿蘇男孩號、雙星4047等人氣列車景觀座位。

