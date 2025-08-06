直擊／6萬人搶看「大稻埕首場煙火」！300秒紫紅煙花交織超浪漫

記者彭懷玉／台北報導

「2025大稻埕夏日節」首場煙火今（6日）晚8點於大稻埕碼頭3-5號水門施放，別於前兩天的大雨滂沱，今受老天眷顧，僅下午降了短暫小雨，煙火更在無風無雨的狀態下綻放天際，絢麗奪目。觀傳局表示，統計至今晚8點，「大稻埕夏日節」現場活動逾6萬人次參與。

▲大稻埕夏日節今開跑，300秒煙火8點施放至8點5分。（圖／記者徐文彬攝）



▲300秒「萬紫埕紅」煙花以紫色和五彩漸層交錯呈現。（圖／記者徐文彬攝）



眾所矚目的「萬紫埕紅」煙火在晚間8點準時施放，觀傳局介紹，一共分四大段落，開場由氣勢磅礡的百鳥雷鳴煙火揭幕，搭配變色雙層菊花煙火，打造光影交織的夢幻場景；中段則以七彩流瀑與星空點綴煙火營造柔美氛圍；高潮段落施放大面積紫色煙火，搭配6吋W型，再加上8吋冠菊煙火強化氣勢，帶來視覺高峰；最終章以特殊響笛煙火齊發，並在金色瀑布煙火緩緩落下，為整場表演畫下華麗句點。

▲煙火在無風無雨的狀態下綻放天際，絢麗奪目。（圖／記者徐文彬攝）



在煙火之後，甫獲金曲獎「最佳演唱組合」的動力火車帶來「忠孝東路走九遍」等經典歌曲，並由薩麥爾SMY帶來壓軸演唱。在此之前，今晚6點起的舞台演出以「千埕萬語」為主題，迎來羊駝小姐、核果人NUTS、孤寂輔導室等接力演出，為25天大稻埕夏日節熱力揭幕，陪伴觀眾在音樂中沉浸仲夏夜晚。

往年3-5號水門是「煙火第一排」晚到難卡位，近日因天公不作美，直到下午5點仍有好位子，可讓攝影好手、三五好友近距離捕捉煙火綻放，而今晚煙火施放期間均未下雨，看得現場民眾如癡如醉。

▲▼延平河濱公園設置胡迪、巴斯光年、熊抱哥等四座大型角色裝置。（圖／記者彭懷玉攝）



觀傳局呼籲，請民眾多搭乘大眾運輸前往會場，由捷運北門站、大橋頭站或雙連站下車，再步行前往大稻埕迪化街區，其中從北門站3號出口出站後，步行至5號水門約10分鐘。活動期間，還能逛大稻埕街區，由台灣華特迪士尼公司打造的「大稻埕復古玩具店」充滿童趣打卡點；延平河濱公園更設置胡迪、巴斯光年、熊抱哥等四座大型角色裝置，讓民眾盡情與人氣造景合影。

為維護交通順暢，觀傳局表示，活動將延續去年的交通管制安排，並加派警力與義交疏導人流與車流，視現場狀況機動調整交通管制範圍。除了8月6日，8月13日與20日也將舉辦周三主題煙火秀，三場皆自晚間7點至9點半實施交通管制，提醒民眾多加留意。