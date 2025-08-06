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大稻埕夏日節首日沒下大雨！民眾2點到卡位等煙火　現場人潮曝光

▲2025大稻埕夏日節今（6日）起正式登場，晚間8點施放煙火，有民眾下午2點就來卡位。（圖／記者彭懷玉攝）

▲2025大稻埕夏日節今（6日）起正式登場，晚間8點施放煙火，有民眾下午2點就來卡位。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

2025大稻埕夏日節今（6日）起正式揭幕，晚間8點施放煙火，有民眾下午2點就來卡位，也有三五好友相約賞煙火。問及是否擔心下大雨，民眾表示「還好，已備好雨具、相機也是。」不過，據觀察，人潮雖在4點多陸續湧入，但不如往年誇張的多。

▲2025大稻埕夏日節今（6日）起正式登場，晚間8點施放煙火，有民眾下午2點就來卡位。（圖／記者彭懷玉攝）

▲鑑於近日午後雷陣雨頻繁，今天卻僅下零星小雨，對大稻埕夏日節開幕日來說是好消息。（圖／記者彭懷玉攝）

鑑於近日午後雷陣雨頻繁，今天卻僅下零星小雨，對大稻埕夏日節來說是好消息。來自南港的蘇姓夫妻，在下午2點多就來報到，架好腳架卡位「煙火第一排」，蘇太太笑稱「要提早5小時來才有最佳位置。」蘇先生是攝影好手，他表示，今年是第4年拍攝大稻埕煙火，不只大稻埕，全台哪裡有煙火都會熱血出動，紛紛秀出在台南鹿耳門、淡水漁人碼頭、鶯歌世壯運煙火作品，也對今天拍攝的煙火有信心，並為相機準備好雨衣。

▲2025大稻埕夏日節今（6日）起正式登場，晚間8點施放煙火，有民眾下午2點就來卡位。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼南港的蘇姓夫妻是煙火愛好者，秀出日前拍的作品；四位大學生說，因為平時太忙，等候煙火的空擋成了她們的「聊天時間」。（圖／記者彭懷玉攝）

▲2025大稻埕夏日節今（6日）起正式登場，晚間8點施放煙火，有民眾下午2點就來卡位。（圖／記者彭懷玉攝）

從新北、台北來的四位大學生，她們是高中同學，現在在不同的大學就讀，因為平時太忙，等候煙火的空擋成了她們閨蜜的「聊天時間」，5點到現場竟有好位子，讓她們直呼「很幸運」，認為是近日常下雨導致人潮較少。

▲2025大稻埕夏日節今（6日）起正式登場，晚間8點施放煙火，有民眾下午2點就來卡位。（圖／記者彭懷玉攝）

▲來自新北三重的陳姓夫妻，4點多到場卡好位子，問及會不會怕遇到大雨，陳太太說「既然來了就要開心，不要想太多」。（圖／記者彭懷玉攝）

同時，也有來自新北三重的陳姓夫妻，4點多到場卡好位子，問及會不會怕遇到大雨，陳太太說「下雨是正常的，但就想浪漫一點呀！既然來了就要開心，不要想太多。」她補充「台北市辦的都不錯。」

▲2025大稻埕夏日節今（6日）起正式登場，晚間8點施放煙火，有民眾下午2點就來卡位。（圖／記者彭懷玉攝）

▲2025大稻埕夏日節首日人潮，準備捕捉8點的煙火秀。（圖／記者彭懷玉攝）

今晚8點準時施放的首場煙火有300秒，主題為「萬紫埕紅」，以紫色、五彩漸層煙火交錯綻放，象徵大稻埕融合歷史底蘊與現代風華。煙火秀分為四大段落，開場由百鳥雷鳴煙火揭幕，搭配變色雙層菊花煙火打造光影交錯的夢幻場景；中段以七彩流瀑煙火與星空點綴煙火，營造柔和詩意的氛圍；高潮橋段則由大面積紫色煙火，結合6吋W型煙火與8吋冠菊煙火同時綻放；最後特殊響笛煙火齊發、金色瀑布煙火緩緩落下，為整場演出畫下璀璨句點。

▲2025大稻埕夏日節今（6日）起正式登場，晚間8點施放煙火，有民眾下午2點就來卡位。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼延平河濱公園河岸邊近日也新增胡迪、巴斯光年與熊抱哥等4座大型裝置。（圖／記者彭懷玉攝）

▲2025大稻埕夏日節今（6日）起正式登場，晚間8點施放煙火，有民眾下午2點就來卡位。（圖／記者彭懷玉攝）

不只如此，延平河濱公園河岸邊近日也新增胡迪、巴斯光年與熊抱哥等4座大型裝置，吸引不少民眾合影，還可搭乘藍色水路品嚐美食，欣賞落日餘暉與船舶燈飾倒映河面的波光粼粼，感受夏日的浪漫時光。

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