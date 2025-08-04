大稻埕煙火8/6登場「雙北交管懶人包」　10時起周邊停車格取消

▲「2025大稻埕夏日節」8月6日將施放300秒煙火。圖為2024年施放現況。（資料照／記者李毓康攝）



記者彭懷玉／綜合報導

一年一度「大稻埕夏日節」自8月6日起登場，連續三周於每周三（8/6、8/13、8/20）晚上8點在大稻埕碼頭施放300秒主題煙火，8月30日則有壓軸480秒煙火秀。為因應疏通人潮與交通安全，台北市、新北市將同步實施多項交通及人流管制措施，請民眾多加留意。

▲「2025大稻埕夏日節」交管懶人包，點圖放大。（圖／觀傳局提供）



周邊交通管制

觀傳局表示，為降低活動周邊交通影響，活動期間（8月6、13及20日）周三晚間7點至9點30分，針對市區道路實施通疏導管制，管制範圍自涼州街（不含）以南，延平北路（不含）、塔城街（不含）、西寧北路（不含）以西，長安西路（不含）、市民大道（不含）及忠孝西路（不含）以北、環河快速（高架）道路（含平面車道）以東，並視情況擴大彈性管制範圍，管制範圍內住戶可憑身分證件識別進入。

▲活動期間晚間7點至9點30分「淡3號至淡5號水門」汽機車禁止進出。（資料照／記者彭懷玉攝）



水門及自行車管制

大稻埕碼頭水門自晚間7點至9點30分進行車輛管制，淡3號至淡5號水門汽機車禁止進出；另為圍設緊急應變通道，周三上午10點至晚間12點淡3至5號水門堤外路邊停車格取消，淡5號水門堤外停車場51號至69號停車格禁止停車，請月票車主留意。同時，活動場域內YouBike2.0（大稻埕碼頭站）及台北市河濱自行車租借站（大稻埕站），自晚間6點起也暫停營運至9點30分，不提供借還服務。

▲2025大稻埕夏日節煙火自8月6日起於淡3號至淡5號門間施放。圖為2024年施放現況。（資料照／記者李毓康攝）



行人管制

考量觀賞煙火人潮安全，觀傳局提醒，忠孝橋及台北橋的人行道，於周三晚間7點至9點管制行人通行 （視狀況提前解除管制）；連結迪化污水廠附屬公園至堤外自行車道的「大地重現」陸橋及敦煌景觀平台，也實施淨空管制措施；台北地下街Y27出口活動期間因人潮眾多，於周三晚間8點至10點實施「只出不進」管制。

觀傳局呼籲，每週三晚間煙火施放預期吸引大批人潮，除會於大稻埕碼頭周邊加派人力協助疏導，也透過CMS（停車資訊電子看板）進行遠距提醒。請民眾搭乘捷運至北門站、大橋頭站或雙連站下車，沿途可先至迪化商圈採購伴手禮或享用晚餐，再步行至大稻埕碼頭欣賞煙火及河岸夜景。

▲2025大稻埕夏日節8/6起連續三周周三晚上8點施放煙火，30日有壓軸480秒煙火秀。圖為去年活動現況。（圖／新北市高灘處提供）



新北忠孝碼頭改道路線

因應大稻埕延平河濱公園（淡水河忠孝橋以北區域）將施放煙火，新北市高灘處表示，民眾如欲前往新北市忠孝碼頭欣賞煙火，可經由忠孝越堤道、同安陸橋及福德陸橋前往。也特別提醒忠孝越堤道至同安抽水站之間有3處維修樓梯是堤防的維修通道，屆時都將封閉並設置告示牌，請民眾不要攀爬，避免發生危險。

▲▼ 新北河濱周圍管制圖；忠孝碼頭河濱觀賞區。（圖／新北市高灘處提供）



考量活動當天行車秩序及民眾用路安全，忠孝橋及台北橋（含自行車牽引道）於晚上7點30分至9點止，管制自行車及行人通行，避免橋上聚集人潮；另忠孝碼頭越堤道及堤外停車場（含月票車輛），8月6日、13日、20日管制時間為下午4點至9點30分止，禁止車輛進出；8月30日管制時間為下午2點至9點30分，禁止車輛進出。

▲2025大稻埕煙火8/6-30登場「雙北交管懶人包」。（表／記者彭懷玉製）