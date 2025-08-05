大稻埕夏日節不只300秒煙火！明天先拍胡迪摩天輪、三眼怪裝置

▲2024大稻埕夏日節煙火。（資料照／記者李毓康攝）



記者彭懷玉／綜合報導

「2025大稻埕夏日節」明（6日）開跑！北市觀傳局表示，活動期間除了每周三晚間8點的主題煙火秀，還邀請動力火車、羊駝小姐、薩麥爾SMY等人氣樂團輪番開唱，炒熱夏夜氣氛。今年更在迪化街打造期間限定的「大稻埕復古玩具店」，並於延平河濱公園設置胡迪、三眼怪等4座角色裝置，民眾可以先來拍照打卡。

▲胡迪與玩具夥伴們搭配摩天輪，打造童趣打卡點。（圖／北市觀傳局提供）



觀傳局長余祥表示，首場活動將於明（6日）晚間6點起在延平河濱公園展開，以「千埕萬語」為主題，集結金曲天團動力火車、人氣樂團羊駝小姐與薩麥爾SMY輪番演出；晚間8點準時施放長達300秒的煙火秀「萬紫埕紅」，紫色與多彩漸層煙火交織綻放，象徵大稻埕從歷史傳統走向現代風華，為夏夜畫下浪漫的一筆。

▲延平河濱公園河岸邊設置4座主題造景。（圖／北市觀傳局提供）



除了音樂與煙火，今年適逢《玩具總動員》30周年，為此特別打造「大稻埕復古玩具店」，以熊抱哥、三眼怪等角色造景活化百年紅磚老街；而河濱四大玩具總動員主題造景包括胡迪與摩天輪、巴斯光年與三眼怪攤位、熊抱哥與草莓牆，以及結合大稻埕地景的探險場景，為迪化街區增添滿滿童趣。

▲「2024大稻埕夏日節」3-5號水門下午湧入眾多等待煙火的人潮，民眾勢必要提前卡位。（資料照／記者彭懷玉攝）



中南部的旅客可安排「三天兩夜親子遊」，白天走逛迪化商圈、碼頭夕陽與裝置打卡，晚上賞燈飾、看煙火、聽音樂；第二天可安排「台北親水節」、「兒童新樂園」夏日水樂園，再順遊天文館或夜市；第三天則可前往科教館、藝教館、台北市立動物園等親子熱點，甚至到小巨蛋冰上樂園滑冰，為暑假畫下完美句點。

▲▼8/6至8/30每晚6點至10點，水岸光廊以絢麗燈光裝置點亮河岸夜景；大稻埕貨櫃市集。（圖／北市觀傳局提供）



觀傳局長余祥日前受訪時強調，今年煙火秀範圍廣大、視覺效果更壯觀。每場煙火前皆有獨立樂團演唱會，提升聽覺體驗。活動獨家打造大型《玩具總動員》裝置藝術，是首度與單一迪士尼IP合作，目標是全面結合旅宿與商圈，刺激國旅消費，並提高整體旅宿率達6至7成。同時，提供住宿折扣、周邊店家消費優惠、VIP煙火觀賞區抽獎，並與高鐵及藍色公路合作，豐富民眾旅遊體驗。

本屆大稻埕夏日節煙火場次為8月6日、13日與20日三個周三晚間8點，壓軸場將於8月30日周六登場。觀傳局提醒，活動當晚7點起將實施周邊交通與水門管制，請務必留意交管資訊，並多利用捷運搭乘至北門站、大橋頭站或雙連站後步行至會場，若想在家吹冷氣欣賞，也能透過大稻埕碼頭4K即時影像收看直播。活動詳情與交通資訊請上「活動官網」或「台北旅遊網」查詢。