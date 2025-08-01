「閏六月」送父母豬腳麵線　福容桃園推星級料理輕鬆點

▲「閏六月」送父母豬腳麵線，福容桃園添壽豬腳麵線輕鬆點。（圖／福容桃園提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025年農曆中，有一個「閏六月（國曆為7月25日至8月22日）」，依民間習俗，出嫁女兒要為父母預備象徵添福添壽的豬腳麵線。福容大飯店桃園店體貼工作繁忙，沒時間下廚的子女，特別推出星級「祥福添壽豬腳麵線」，只要輕鬆上網下訂或來電預定，即可至飯店取熱騰騰的料理回娘家，讓爸媽長壽健康久久久。

福容大飯店桃園店１日表示，在台灣傳統文化裡，閏月讓時間變長，對年長者來說是折壽，所以子女會送豬腳給父母添壽，就能將父母的時間也變長；而豬腳向來有「勇健」與「富足」的形象，細細長長的麵線被賦予長壽吉祥的寓意，兩者合在一起象徵添福添壽。

福容桃園「祥福添壽豬腳麵線」每份1,280，適用4-6人，主廚以秘製配料將最Q彈的豬腳中段以香慢火細滷數小時至油光水滑、Q彈軟嫩，豬腳飽滿膠質、肥而不膩，搭配長壽麵線，滿滿都是感恩祝福入味，附上又名長生果的花生，寓意吉祥，讓父母開心呷百二。閏月回家跟爸媽吃飯，選購心意滿滿的豬腳料理與菜餚，可上線上購物平台「享福購」訂購、致電訂購或加入桃園店餐飲專區LINE@，由專人為您服務。