沙巴7間絕美住宿懶人包！從靜謐水上別墅到隱密山林小屋一次看

首圖／Sutera @ Mantanani 飯店官網、Perkasa Hotel Mt. Kinabalu 飯店官網

文／ReadyGo

去馬來西亞沙巴玩推薦住哪？這篇幫你挑出7間超棒的沙巴飯店，從市區的時尚旅館、看得到山景的民宿，到一推開門就是大海的度假村，每一間都有讓人驚艷的地方。不管你是想躺在海邊發呆、跑到山裡吸收芬多精，還是想潛水看熱帶魚，這篇文章都能幫你找到最適合的馬來西亞住宿！

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馬來西亞住宿 Top1：亞庇馨樂庭濱水酒店

坐擁城市裡的無敵海景，還能自己煮飯，這間公寓式酒店最適合想省錢又不想捨棄質感的旅人。位於亞庇市區，步行就能到 Suria Sabah 購物中心、夜市與碼頭。不只地點優秀，房間裡還有完整小廚房設備，冰箱、微波爐、烤麵包機一應俱全，晚餐自己煮都沒問題。部分房型還能直接看到海景，晚上坐在窗邊看夕陽，非常愜意。

圖／Citadines Waterfront Kota Kinabalu 飯店官網

亞庇馨樂庭濱水酒店

推薦給：自由行旅客、家庭、短租長住皆宜

地址：G－08 Jalan Tun Fuad Stephens, Pusat Bandar Kota Kinabalu, 88000 Sabah, Malaysia

馬來西亞住宿 Top2：基納巴盧山佩卡薩飯店

一打開窗就是神級山景，位在 Kundasang 高地的 Perkasa Hotel，是想親近京那巴魯山的首選。房間寬敞、採光佳，高樓層或有陽台的房型更能享受雲霧繚繞的壯麗山景。館內設有餐廳與停車場，整體設施雖不華麗，但舒適度與景色讓人印象深刻。

圖／Perkasa Hotel Mt. Kinabalu 飯店官網

圖／Perkasa Hotel Mt. Kinabalu 飯店官網

基納巴盧山佩卡薩飯店

推薦給：想遠離塵囂、欣賞自然風光的旅人

地址：Perkasa Hotel Mt. Kinabalu, 89309 Ranau, Sabah, Malaysia

馬來西亞住宿 Top3：絲綢@美人魚島度假村

絲綢@美人魚島度假村，木質建築配上白沙海灘，彷彿住進明信片，如果你想體驗最純粹的海島生活，這間位在 Mantanani 島的度假村會讓你愛上。房型以木屋設計為主，擁有落地窗與私人陽台，沙灘離房門只有幾步距離。沒有泳池沒關係，這裡直接能浮潛，還能預約海景SPA，是熱愛陽光與海水的首選。

圖／Sutera @ Mantanani 飯店官網

絲綢@美人魚島度假村

推薦給：海島控、想遠離人群的你

地址：Pulau Mantanani Besar, Kampong Mantanani, Kota Belud 89150, Sabah, Malaysia

馬來西亞住宿 Top4：莎利雅香格里拉度假酒店

莎利雅香格里拉度假酒店，一站式度假天堂，從海灘玩到森林，這間位於 Tuaran 的五星級度假村，擁有超過400英畝的私有林地與私人海灘，主打全方位高品質服務。Ocean Wing 房型附有私人管家與陽台浴缸，飯店內也有多間餐廳、水上活動、SPA 等等，不管是全家出遊或想犒賞自己，都能滿足需求。

圖／ReadyGo

圖／ReadyGo

莎利雅香格里拉度假酒店

推薦給：度假型旅人、家庭旅遊首選

地址：Pantai Dalit, PO Box 600, Tuaran 89208, Sabah, Malaysia

馬來西亞住宿 Top5：哥打京那巴魯凱悅尚萃酒店

哥打京那巴魯凱悅尚萃酒店，設計控最愛的城市精品飯店，這是一間設計感十足的高分住宿，房間採用清新自然風格，大片玻璃窗與木質色調營造出輕奢氛圍。晚上的花園泳池特別有氣氛，很適合情侶或年輕旅客入住。價格屬中高段，但若長住有優惠方案。

圖／Hyatt Centric Kota Kinabalu 飯店官網

哥打京那巴魯凱悅尚萃酒店

推薦給：情侶、網美系旅人

地址：18 Jalan Haji Saman, Pusat Bandar Kota Kinabalu, 88000 Sabah, Malaysia

馬來西亞住宿 Top6：加雅島度假村

加雅島度假村，熱帶雨林裡的靜謐水上別墅，建在森林與海洋交界的 Gaya Island Resort，是一座集山海於一身的高端海島度假村。房型為水上Villa，周圍是滿滿自然聲音。這裡不僅能浮潛，也有高品質SPA，雖然價位較高，但常有優惠套裝可以把握。

圖／Gaya Island Resort官網

加雅島度假村

推薦給：想要靜心放空或慶祝特別日子的你

地址：Malohom Bay, Tunku Abdul Rahman Marine Park, 88000 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia

馬來西亞住宿 Top7：閣藍帝酒店

閣藍帝酒店，購物、交通、海景一次滿足，這間飯店直接連通 Suria Sabah 購物中心，無論吃飯、採買、搭船跳島都超方便。飯店設有室外泳池、天台酒吧、兒童池，房間整潔舒適，尤其日落時分從高樓眺望海景，氣氛十足。

圖／Grandis Hotels and Resorts 飯店官網

閣藍帝酒店

推薦給：首訪沙巴者、親子旅遊

地址：Suria Sabah Shopping Mall, 1A Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu 88000, Sabah, Malaysia

馬來西亞沙巴旅遊常見問題



沙巴是否安全？

沙巴西部（如亞庇）觀光安全性高，但東部沿海（如仙本那、山打根）有綁架紀錄，建議選擇有政府核可的導遊或旅行社出團。

沙巴需要簽證嗎？

持台灣護照不需簽證，可免簽停留30天。但入境前必填 Malaysia Digital Arrival Card（MDAC），記得截圖保存。

沙巴出海跳島安全嗎？

跳島活動建議選有「ESSCOM」認證的合法船家，並避免日落後搭船。請確認是否提供救生衣。

沙巴可以自駕嗎？

可以，但為右駕且部分山路難度較高。若不熟悉路況建議找司機或跟團較安全。

沙巴哪裡換錢最划算？

亞庇機場或市區換匯所皆可，市區匯率通常較優。建議換好現金再出發。

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