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撰文攝影／橘子狗愛吃糖、整理／實習記者張宜樺

新大港大腸香腸Google評價有4.2高分，每天下午2點半開始營業就排隊沒停過，距離高雄捷運後驛站最近只能選擇搭計程車過來新大港大腸香腸，身為隻身到台中工作十多年的高雄人，心中總是想念許多台中吃不到的南部美食，這種路邊攤的炭烤香腸攤就是其一，那種記憶中下午就會飄來的炭烤香氣，讓我一到高雄就立馬驅車直奔十全路新大港保安宮一解相思。

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新大港大腸香腸周邊介紹

新大港大腸香腸顧名思義就開在高雄十全路的新大港保安宮廟埕上，據說已經開業50年餘，以前住在高雄時竟然完全不知道，這一帶最近的高雄捷運站是後驛站，但走過來也要15－18分鐘挺遠的，開車或騎機車過來有廟埕可以停車挺方便的。

走進新大港保安宮的廟埕原來四周有好幾家像是快炒、炸物店，讓我想起台北大稻埕慈聖宮也是這樣的廟埕傳統美食街，有點相似只是沒慈聖宮這麼熱鬧，但不少人來這除了拜拜以外應該還是為了這攤新大港大腸香腸。

新大港大腸香腸

從對面加油站就能看到廟埕裡新大港大腸香腸的排隊人龍，濃厚炭烤香氣遠遠就已經在勾人食欲，一台大烤爐攤車旁邊圍了有5到7個人，翻烤糯米腸、香腸相當忙碌，炭煙四起有些燻人又十分誘人，排隊人潮裡每個人引頸都看著烤爐上油滋滋的香腸。

攤位旁邊還整齊吊掛著灌好的整串香腸瀑布

這真的是在南部才看得到的香腸盛況，飽滿糯米腸感覺也是手工用豬腸灌製的傳統風味，整大堆裝在鋁製大臉盆裡，一上烤爐也是翻烤得油亮動人。

糯米腸45元

照片裡這盤是糯米腸和香腸各點兩份的份量，其實比我預期的還多，重點是給的醃黃瓜片跟新鮮蒜丁超多，手工灌的糯米腸相當飽滿。口感扎實花生其實不少，腸衣有Q度嚼勁，有點可惜是腸衣應該可以再烤得焦脆一點會更好吃。

炭烤香腸25元

炭烤香腸相當好吃，很南部口味，不是偏甜而是肥肉比例剛好那種，瘦肉口感相當扎實不乾澀，炭烤過的香氣我很喜歡。蒜頭是新鮮蒜頭切丁的，還給了好多量，吃起來相當辛辣爽快，真的跟香腸是神鵰俠侶般的絕配！

食用心得

這種路邊烤香腸攤我在台北吃過，在台南屏東跟高雄也都吃過，但怎麼偏偏台中好像找不太到？所以每到南部聽說有那裡烤香腸好吃，我一定都先收進口袋名單，這次高雄的新大港大腸香腸果然也沒讓人失望。香腸好吃，花生糯米腸也不錯，能每天下午都吃到真得是種小確幸，如果也跟我一樣喜歡這一味相當推薦可以來高雄這家新大港大腸香腸試試！

價格菜單介紹

新大港大腸香腸只賣傳統花生糯米腸跟香腸兩種，價格意外的便宜，一份糯米腸45元，香腸25元，但組合起來的份量遠比台中逢甲夜市有名的官芝霖大腸包小腸更加實在好吃。你可以點切盤也可以點整組，要內用還會幫你裝在盤子上但沒有位置坐（除非點杯隔壁的綠豆湯）。點整組就不切幫你組合成大腸包小腸方便你手拿食用。

新大港大腸香腸

地址：高雄市三民區十全一路52號

電話：07－3222711

營業時間：14：40－19：10

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