台中不二糕餅中秋蛋黃酥8/4開搶　業者提醒8項預訂須知

▲台中不二糕餅中秋蛋黃酥8/4開搶。（圖／不二糕餅提供）

記者黃士原／台北報導

陳耀訓尚未公布中秋檔期的蛋黃酥開賣時間，不過台中人氣店「不二糕餅」昨日公告，8月4日、5日、7日、8日開放個人預訂，業者提醒，預購需全額付款，下訂後即不再接受改單或取消。

不二糕餅是由彰化不二坊第三代在台中開設的店舖，使用手工擀製的外皮，酥香可口層次分明，搭配油潤馥郁的鹹蛋黃與甜而不膩的烏豆沙，獲得許多網友推崇。

▲不二糕餅提醒，預購需全額付款，下訂後即不再接受改單或取消。（圖／不二糕餅提供）

雖然離中秋節還有2個多月，但台中蛋黃酥名店「不二糕餅」昨天已公告個人預約相關事項，8月4日、5日、7日、8日開放個人預購，6入蛋黃酥380元，12入760元，大月綜（蛋黃酥6入+檸月酥6入）700元。

店家也提醒民眾8項預訂須知：

1、限使用「不二糕餅 購物官網」預訂門市自取及宅配，每日訂單額滿即結束預購。

2、可自取及宅配出貨的日期，請詳見下方中秋個人預訂小月曆。

3、9月30日為中秋前最後出貨日，10月1日至10月18日暫停宅配。

4、「不二糕餅 購物官網」皆需註冊並登入會員才可下單，請先於中秋個人預訂開放前先註冊好會員以利訂購。

5、「不二糕餅 購物官網」： https://shop.oneonlybakery.com/

6、宅配運費另計，請參考購物官網運費計算表。

7、提供虛擬帳號付款、信用卡付款。預訂需全額付款，下訂後即不再接受改單或取消。

8、虛擬帳號付款未於訂購日+3日內全額匯款，或使用信用卡未立即刷卡付款成功，視同此筆訂單取消，恕不另行通知。

▲貓茶町今年中秋節推出「台灣香草蛋黃酥」。（圖／貓茶町提供）

另外，貓茶町今年中秋節推出「台灣香草蛋黃酥」，以台灣二大香草農栽種、被尊稱為「香料皇后」的香莢蘭果莢製作，融合台灣鹹蛋黃、紅豆等在地優質農特產，即日起預購，並享有早鳥預購價。8月19日至9月4日，民眾也可以前往貓茶町SOGO忠孝館快閃櫃購買。