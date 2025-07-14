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GD辦慶功宴「金豬食堂爆紅」　業者公告：請勿輕信代排與黃牛

▲金豬食堂菜單搶先看！五花肉單點450元　開幕日早上9點發號碼牌。（圖／記者黃士原攝）

▲金豬食堂因GD慶功再度爆紅。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

南韓天王G-DRAGON（GD，權志龍）昨晚在「金豬食堂」舉行慶功宴，場外擠滿千名粉絲爭相目睹巨星風采，讓餐廳再次爆紅。不過業者今天公告，近期發現有不肖業者，佯稱認識老闆可協助優先訂位，實際上是轉售候位名額，已有多人受騙，提醒提高警覺，不要上當。

▲GD金豬食堂慶功，現場破千人圍觀等候。（圖／記者吳睿慈攝）

GD結束連續3天的台北小巨蛋演唱會，昨晚10點半左右到金豬食堂慶功，他搭乘千萬豪車邁巴赫現身，在千名歌迷呼喊下，緩緩從車內走出，先是比著YA手勢，然後脫帽致意才走進餐廳裡。由於現場圍觀民眾太多，更有警車出動維持秩序，連食堂員工都出動至少6名工作人員在餐廳旁邊引導路人經過，天王超高人氣也讓餐廳再受矚目。

▲金豬食堂熟成帶骨豬五花。（圖／記者黃士原攝）

今天早上業者在官方粉專公告，近期發現有不肖人士，以「關係企業」、「認識老闆」等名義，聲稱可協助優先訂位，實際上僅為代排號碼牌，或轉售候位名額，已有多人受騙，請消費者提高警覺，切勿上當。

餐廳表示，目前僅有現場候位與國泰卡友inline線上訂位，現場候位入場時間依當日營運狀況安排，並非預約制，也無法指定時段用餐。

▲熟成梅花豬肉。（圖／記者黃士原攝）

「金豬食堂」有首爾最強的韓式燒肉店稱號，招牌是帶骨五花肉、霜降豬肩肉、肩胛肉等，而且都由專人桌邊代烤，不怕技術不好而烤焦。菜單初期主要提供熟成帶骨五花肉、梅花豬肉與霜降豬肉，價格分別是450元、480元、520元，另有豬皮、泡菜鍋、拉麵與烤大蔥、杏鮑菇，60元起至600元，每人低消600元。

▲饗賓推Buffet新品牌「URBAN PARADISE」。（圖／饗賓提供）

另外，已有饗食天堂、饗饗、旭集及饗 A JOY等品牌的饗賓餐旅，又要推出新Buffet品牌「URBAN PARADISE」，即將進駐統一Dream Plaza，預計跟著百貨一同開幕。

饗賓餐旅集團全新餐酒Buffet品牌「URBAN PARADISE」坐落於「Dream Plaza」五樓，占地417坪，提供306席座位。品牌以「都會饗樂 × 微醺時光」為核心概念，顛覆傳統餐酒館與Buffet的既定印象，料理橫跨全球多元餐酒文化，從美墨的熱情奔放、歐陸的經典優雅、日式的細膩精緻、東南亞的辛香層次、川味的麻辣狂野到台式的熟悉溫度，就連台灣街頭常見的鵝肉麵攤也將以全新風貌呈現。

關鍵字： 美食雲 金豬食堂 GD 權志龍

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