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御私藏聯名高雄炸雞店開賣「2款超值套餐」　每日限量各100份

▲▼御私藏攜手高雄知名炸雞「爆力雞」推出2款聯名套餐，限 。（圖／御私藏提供）

▲御私藏攜手高雄知名炸雞「爆力雞」推出2款聯名套餐。（圖／御私藏提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

天團五月天「回到那一天」25周年巡迴演唱會台北站本周末持續於大巨蛋登場，為搶攻演唱會商機，手搖飲「御私藏Cozy Tea Loft」大巨蛋店特意攜手高雄知名炸雞「爆力雞」推出2款聯名套餐，限於演唱會期間販售，每日限量各100份、售完為止。

▲▼御私藏攜手高雄知名炸雞「爆力雞」推出2款聯名套餐。（圖／御私藏提供）

▲▼2款聯名套餐每日各限量100份。

▲▼御私藏攜手高雄知名炸雞「爆力雞」推出2款聯名套餐。（圖／御私藏提供）

御私藏大巨蛋店找來「爆力雞」推出2款超值聯名套餐，限於五月天本周演唱會期間販售，「套餐1」內含爆力雞招牌雞排、御私藏經典紅玉紅茶、御私藏冠軍蛋捲、BYE BYE BLUES霜淇淋折價券及品牌限定保冷袋，優惠價180元。

「套餐2」內含爆力雞超人氣鹽酥雞、御私藏香醇茶王鮮奶茶、御私藏冠軍蛋捲、BYE BYE BLUES霜淇淋折價券及品牌限定保冷袋，優惠價190元，每日各限量100組，售完為止。

▲▼摩斯漢堡。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡暑假優惠出爐。（圖／業者提供）

另為迎接暑假，摩斯漢堡即日起祭出限時優惠活動，包括2款漢堡搭配大杯冰紅茶銅板價89元起，還有消費滿額送造型扇、防水貼紙等好康。

摩斯漢堡至7月15日前祭出「大麥海洋珍珠堡+大杯摩斯冰紅茶特價99元」；7月16日至7月31日再推「超級大麥薑燒珍珠堡+大杯摩斯冰紅茶特價89元」；即日起至7月31日前單筆消費滿250元送「MOS Friends雞塊兄弟造型扇」1只，8月1日至8月31日期間則送「MOS Friends防水貼紙」1張，共有6種款式，數量有限、送完為止。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 御私藏Cozy Tea Loft 五月天 摩斯漢堡

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