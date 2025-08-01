夏日國旅就衝這波！高鐵假期自由行、豐富行任你玩　好友相伴COOL夏嗨玩台灣

▲暑假來了，就是要和三五好友一起出發，輕鬆安排一趟國旅自由行，高鐵假期幫你把交通與住宿一次打包，玩得舒心無壓力。（圖／台灣高鐵提供，以下同）

旅遊中心／綜合報導

近來愈來愈多人開始重新欣賞台灣的日常風景，那些巷弄裡充滿故事的鐵窗花、街角五顏六色的復古招牌，揉合了歲月痕跡與人情記憶，不只吸引外國旅客駐足，也悄悄喚醒在地人對家鄉的全新感動。每一次走訪熟悉又陌生的城市，都像打開一盒色彩繽紛的禮物，旅程中每一刻都在綻放屬於自己的驚喜與感動。

今年夏天，就用一段旅程，打開屬於你的繽紛風景！揪上三五好友，親自體會寶島的韻味！「高鐵假期」就是今夏最聰明的國旅選擇，無論是「高鐵＋飯店」的自由行、結合專人導覽「高鐵＋遊程」的豐富行，一站搞定，不僅徹底省去繁瑣的行程安排，價格比分開預訂還划算，快速抵達、慢慢玩，讓每一趟旅程都從高鐵出發、從心啟程，帶著色彩、溫度與回憶，一起迎接盛夏裡的繽紛風景！

「Cool夏玩北高」暑期限定！高鐵＋飯店直贈城市交通卡 雙城玩樂超便利

想用最潮、最便利的方式，探索台北、高雄這兩座大都會城市嗎？飯店控規劃暑期國旅出遊，首選高鐵假期，今夏不能錯過「Cool夏玩北高」推出7～9月限定優惠，精選雙城超過40家以上交通便利、鄰近捷運站、觀光區的優質飯店，選擇多樣，出遊便利性瞬間拉滿。

其中有多間市中心交通便捷的飯店，台北必住如：六福萬怡的都會時尚、和苑三井的日式質感、凱達大飯店則結合多元風格與便利位置，讓你輕鬆探索艋舺的人文景點與東區的流行脈動，無縫體驗首都風華。高雄人氣精選如：高雄洲際的無敵港景、高雄寒軒的高空美景、旗津道酒店的海島度假氛圍，悠遊旗津和駁二散策、逛大港，夏日旅行感受港都的熱情就要這麼chill。

▲凱達大飯店近捷運站、交通超便利。

▲入住高雄寒軒欣賞最療癒的高空景緻。

專案期間入住，更獨家加贈每人一張「台北捷運24小時卡」或「MenGo 24小時暢遊卡」，交通全包，旅人說走就走免煩惱，一到目的地，立刻化身城市玩家，可搭乘捷運、公車、輕軌、渡輪、YouBike等交通工具，輕鬆暢遊城市無極限，說走就走不必煩惱。

此外，若購買指定專案並於7月26日至8月10日《旗津風箏節》期間出發，每筆訂單不僅限定加碼贈送可愛的「高雄熊．二用束口袋」，若同行旅客名字中有「旗ㄑㄧˊ津ㄐㄧㄣ風ㄈㄥ箏ㄓㄥ節ㄐㄧㄝˊ」任一字同音，指定合作飯店再加碼送出精緻好禮一份，讓旅程處處充滿驚喜彩蛋！

▲北高限定入住即送「台北捷運24小時卡」或「MenGo 24小時暢遊卡」，《旗津風箏節》活動期間還有加碼好禮等你拿。

「沁涼一夏」避暑行程！台南古都解熱 中台灣山水深度遊必收

炎炎夏日，就是要「沁涼一夏」！高鐵假期特別推出避暑行程全包辦的貼心方案，「高鐵＋飯店」共18家飯店涵蓋宜蘭、台中、台南等地，其中，特別推薦入住台南天下南隅，這間前身為老飯店的指標性旅宿，經過重新翻修後，在現代設計中揉合了復古風格，並巧妙保留懷舊氛圍，其獨特品味不僅話題性十足，更是旅客爭相搶訂入住的熱門名單，絕對讓台南之旅充滿文青風格與品味細節。

▲討論度極高的台南天下南隅，設計質感滿分，是旅客入住的人氣選擇。

另外，坐擁舒適奢華的台南晶英、瀰漫文創氣息的台南友愛街U.I.J.，還有以飛機座艙為設計靈感的台中頭等艙飯店綠園道館，距離草悟道僅數分鐘步行距離，此外，活動期間內，只要入住「沁涼一夏」任一專案飯店，皆有機會獲得消暑冰品/飲品/小物或獨家優惠，不管是身處古都或都會，都能享受最清涼舒適的住宿體驗，讓夏日降溫體驗更加乘。

▲台中頭等艙飯店綠園道館的航空座艙設計，為旅人帶來耳目一新的住宿體驗。

若想深度體驗中台灣的自然之美，主打南投的「一日豐富行」，讓「高鐵＋遊程」專人導覽帶你快速暢遊精華景點：【南投向山鐵馬．日月潭】將湖光山色盡收眼底，【南投杉林溪．忘憂森林．松瀧岩瀑布】沉浸在森林芬多精的洗禮中，【南投日月潭SUP．向山鐵馬】享受水上活動的沁涼與刺激，【南投清境農場．合歡山】感受高山草原與壯麗景緻，為旅程增添豐富回憶。

▲▼南投「一日豐富行」讓你探索中台灣之美，逃離暑氣。

TGo會員專屬點數狂飆6倍！夏日限定回饋，輕鬆集點最實在

此次暑期促銷還有會員限定的超狂回饋！凡符合活動資格之TGo會員（詳見官網／活動頁說明），購買並於活動期間完成搭乘高鐵假期行程且無退票紀錄，即可獨享TGo點數6倍贈，即每張車票除了原應贈送的點數外，還會額外加贈5倍TGo點數。

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