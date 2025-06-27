日出茶太新配料「梔香Q角」1門市才有　限時免費加料

▲日出茶太烏內中友店推出獨家配料「梔香Q角」。（圖／日出茶太提供）

記者蕭筠／台北報導

日出茶太全新概念店「日出茶太烏內中友店」宣布推出獨家配料「梔香Q角」，每一口都能嚼到花香感，即日起正式上市，並祭出限時免費加料活動。

日出茶太烏內中友店推出夏季獨家配料新品「梔香Q角」，以梔子花淡雅香氣為主角融合粉角，不僅有著粉色色澤，口感Q彈有嚼勁，推薦搭配「醇乳系列」飲品，有「醇乳・蜜烏」、「醇乳・焙烏」、「醇乳・白蘭」等品項，茶底多選用帶有花果香調的烏龍茶搭配醇厚奶香，更添香氣。

為歡慶新品上市，日出茶太烏內中友店祭出「免費加料」活動，即日起至7月31日期間每日中午12時至晚上8時，凡於店內購買任一杯「醇乳系列」飲品即可免費加料「梔香Q角」，每筆訂單最多可送4杯，數量有限、送完為止。

▲再睡5分鐘祭出2大飲品買1送1。（圖／再睡5分鐘提供）

另外，再睡5分鐘至7月1日前則祭出「大杯棉被午茉綠」、「中杯芒果沙沙」可享同品項買1送1，冰量、糖度須相同；五桐號也有「農榨青檸冬瓜」、「茶花烏龍奶茶」可享同品項買1送1，以上優惠皆須使用外送平台Uber Eats才可享優惠，各門市數量有限、售完為止。