第2家NAGOMI今開幕「超過140道料理吃到飽」　6月訂位已有9成滿

記者黃士原／台北報導

欣葉國際餐飲旗下日本和食自助餐「NAGOMI」第2家今日正式進駐新光三越台北信義A8，延續品牌「慢和食」哲學，提供超過140道菜色、40款飲品，其中還有日本A5和牛壽喜燒無限取用。目前6月訂位已有9成滿，僅剩平日還有零星位子，而7月則有8成滿。

▲「NAGOMI 雅」今日開幕。（圖／記者黃士原攝，以下同）

▲生魚片餐檯，提供8款生魚片。

▲5款炙燒握壽司。

第2家NAGOMI位於新光三越台北信義A8，整體設計重現日本會席料理的節奏與儀式，空間裝潢靈感取自平安京時期貴族宅邸「寢殿造」結構，透過現代建築語彙轉譯千年前的風雅生活，因此餐廳名稱還加上「雅」，欣葉表示，未來每一家NAGOMI都會有各自主題，也會在品牌名後面加上代表風格的單名。

▲壽司餐檯。

▲強化會席料理節奏中的「生付」。

「NAGOMI 雅」提供超過140道菜色、40款飲品，一進到餐廳會先看到生魚片餐檯，提供鮭魚、鮪魚、海鱺等8種生魚片，干貝、鮭魚等5款炙燒握壽司，一旁是強化會席料理節奏中的「生付」，以雅緻器皿精緻呈現，共有6款，料理長推薦選用京都福島鰹高湯與白醬油慢火燉煮的鮑魚旨煮、佐以天然米醋製成透亮土佐醋凍的廣島牡蠣食蔬土佐凍。

▲山六旬魚西京燒。

▲和牛京麩山椒煮。

「NAGOMI 雅」還攜手京都4家百年品牌，包含京都高湯名家「福島鰹」、擁有日本天皇御用殊榮的「半兵衛麩」、懷石料亭專用的「本田味噌」，以及西京漬代表品牌「山六西京燒」，推出多道京都風土主題菜色，例如「和牛京麩山椒煮」取京麩先炸過之後浸漬高湯，佐以現涮的日本A5和牛；「京麩豚腹肉赤味噌」將豬腹肉、本田赤味噌拌炒，入口濃郁飽滿。

▲京麩豚腹肉赤味噌。

▲味噌豬肋條。

▲天婦羅區。

▲烤物區。

「湯葉米果揚」、「湯葉握壽司」與「京麩田樂燒」則使用半兵衛麩製作的湯葉與生麩，透過酥炸與炙燒手法，展現其柔滑清雅與麻糬般口感。其中「京麩田樂燒」融合本田味噌醬，在表面烤至微焦酥香，口感如麻糬般軟糯，「山六旬魚西京燒」選用鰆魚、比目魚與鮭魚3種季節魚款，依季節供應，經西京味噌兩次醃漬，保留了魚的甘甜。烤物區及天婦羅區還有香魚、魚下巴、雞翅、廣島牡蠣、炸蝦、星鰻、唐揚雞。

▲甜點區。

▲最中餅。

甜點區必吃的就是「現做大判燒」，有紅豆、抹茶卡士達口味，其他還有抹茶波士頓、咖啡核桃蛋糕、草莓麻糬、抹茶蕨餅、櫻花水信玄餅、百香果芒果奶酪、馬卡龍、檸檬塔、抹茶捲、抹茶半月燒、白玉抹茶奶酪、古典巧克力眾多選項。冰淇淋也有抹茶、野莓、荔枝、百香芒果、威士忌香草、麵茶等口味。

「NAGOMI 雅」6月9日就開放訂7月31日的訂位，目前6月份訂位9成滿，僅剩平日還有零星位子，7月份訂位8成滿，之後每月1日開放下個月的訂位。餐價部分，周一至周五午餐成人每位1380元、晚餐1580元；周末例假日與特殊節日午餐每人1780元、晚餐1780元，以上價格須加10%服務費。

▲島語自助餐廳今年先後插旗高雄、桃園。（圖／記者黃士原攝）

另外，升級版漢來海港的「島語自助餐廳」，前年10月開幕以來都是一位難求，之前傳出第2家店會開在台北大巨蛋，不過後來進度延遲，反而先插旗高雄漢神百貨與桃園台茂購物中心，分別預計8月、11月開幕。

島語自助餐廳目前僅有一家，位於台北漢來大飯店，是漢來美食前年10月推出的Buffet新品牌，有升級版漢來海港之稱，主打「一餐檯、一Fine Dining」概念，開幕至今仍是一位難求，也有全台最難訂Buffet的稱號。餐廳裡設置了海鮮、日料、冷盤海鮮等8大餐區，提供超過200道料理，而且每座餐檯都供應與餐食相對應的佐餐酒，餐價1490元+10%起至2090元+10%。

▲漢來海港桃園台茂店將升級為島語，7月31日停業改裝。（圖／漢來美食提供）

此外，漢來美食日前宣布，旗下「漢來海港」桃園台茂店，將於今年7月31日進行升級大改裝，之後將會以島語重新跟大家見面。為感謝桃園在地消費者10年來的熱情支持與愛護，餐廳特別祭出限時回饋活動，7月30日前，平日時段持4張該店餐券用餐，即享5人同行1人免費。