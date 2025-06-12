日式燒肉與鰻魚料理一次滿足　星胡同新推3款期間限定雙人餐

▲星胡同新推3款期間限定雙人餐，日式燒肉與鰻魚料理一次滿足。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

以航空為主題的燒肉餐酒館「STAR HUTONG 星胡同」，於盛夏時節攜手日本鰻魚名店「四代目菊川」，推出3款期間限定的「名古屋航線料理」雙人套餐，日式燒肉與鰻魚料理一次滿足，價格2980元起至4980元。

去年7月開幕的星胡同，原本概念是創新燒肉美學結合航線料理，今年6月升級為集團創新「All-Star旗艦據點」，成為集團未來品牌跨界合作、料理研發與體驗升級的領先品牌，首波與日本鰻魚老店「四代目菊川」合推出全新「名古屋航線料理」，未來將有更多跨品牌、跨領域的合作陸續登場。

▲達拉斯（前）與牛五花肉（後）。達拉斯是美國安格斯黑牛Prime等級去骨牛小排。（圖／記者黃士原攝）

▲高湯鰻魚玉子燒。（圖／記者黃士原攝）

名古屋航線料理共有3款雙人套餐，分別是2980元的「星選紅銅之膳」、3980元的星選白銀之膳、4980元的「星選煌金之膳」，除了可以吃到胡同的經典燒肉，以及四代目菊川的鰻魚先付三品、鰻魚春捲沙拉、鰻魚玉子燒及鰻魚飯三吃，3980元以上還能品嚐得到四代目菊川的經典「名物白燒鰻」，而4980元的「星選煌金之膳」，更將鰻重加上了海膽與鮭魚卵，升級成為「豪華五吃」。

▲名物白燒鰻。（圖／記者黃士原攝）

▲鰻重五吃。（圖／記者黃士原攝）

升級版的「鰻重五吃」，第一吃以台灣頂級越光米為基底，搭配蒲燒鰻魚；第二吃搭配蔥花、山葵與香鬆，增添不同的香氣與口感層次；第三吃倒入清雅的茶漬湯，將鰻魚飯轉化為清爽的茶泡飯；搭配海膽、鮭魚卵就成了第四吃與第五吃。白燒鰻則是以關西派無醬炭火直烤手法，還原鰻魚的純粹原味。

▲鰻魚先付三品。（圖／記者黃士原攝）

鰻魚先付三品集結三道經典鰻魚料理，酥炸鰻骨仙貝將蒲燒鰻魚骨炸至金黃酥脆，灑上海鹽，口感如同餅乾般香脆可口；鰻冊為傳統的關西開胃鰻魚料理，酸甜特調醬汁搭配蒲燒鰻魚；鰻兜唐揚選用鰻魚下巴部位，炸至外層香脆、內裡鮮嫩。

此外，台灣近年小酒館和餐酒館遍地開花的市場趨勢，橘焱胡同集團將推出全新定位的「胡同燒肉酒場」，以親民的價格，主打暢快盡興的燒肉用餐體驗，最快將於第三季正式亮相。

▲原燒日式燒肉台北西門概念店也有自助吧，超過40款的沙拉、烤物和熟食等品項無限供應。（圖／記者黃士原攝）

另外，原燒日式燒肉台北西門概念店在5月底開幕，進駐3月歇業的「初瓦」舊址，有別於一般門店，以全新品牌識別打造綠意質感店裝，除了菜單全面升級，雙人套餐最低1498元外，同時還是全台第2家提供自助吧的門市，超過40款的沙拉、烤物和熟食等品項無限供應，其中現烤焦糖牛肉吐司、薑燒豬吐司是餐廳推薦必吃，雙人套餐最低1498元。

