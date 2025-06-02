渡輪7小時直航石垣島　業者規劃4-5天行程：2萬元就能玩

▲「石垣島－基隆」定期渡輪將於9月開航，現有業者宣布會包裝出相關行程。（圖／翻攝自株式會社商船やいま官網）



記者彭懷玉／台北報導

定期渡輪「石垣島-基隆」將在今年9月啟航，單趟航程約7小時，只要1萬日圓起（約新台幣2076元），雖說目前官方開賣資訊尚未公布，但已有旅行社業者規劃出自由行及團體行程，約2萬元就能出發。

▲「YAIMA丸號」客貨兩用定期渡輪將在9月開航，單趟票價最低在1萬日圓起。（圖／翻攝自株式會社商船やいま官網）



基隆到石垣島的「YAIMA丸號」客貨兩用定期渡輪將在9月開航，單趟票價最低在1萬日圓起，每周還有3班來回，讓許多民眾蠢蠢欲動，而東南旅遊對《ETtoday新聞雲》表示，目前已規劃「基隆-石垣島」四日、五日的團體及自由行行程，費用約2萬元，另有單車特色行程，價位約落在3萬5千元，待售票資訊更明確後，預計9月起可於東南旅遊官網購買。

東南旅遊說明，「基隆-石垣島」渡輪行程開航後，現階段對於既有的MSC及歌詩達郵輪包船行程並不受影響；郵輪提供更高舒適度及豐富娛樂設施，噸位數亦有差異，適合不同旅客需求。東南旅遊認為，「YAIMA丸號」石垣島-基隆定期客貨渡輪的啟航，視為台灣旅客多元赴日旅遊的新選擇，後續將持續關注航線發展。

▲石垣島有「日本馬爾地夫」之稱。（圖／東南旅遊提供）



雄獅旅遊則表示，「YAIMA丸號」客貨兩用渡輪之相關販售資訊尚未對外公布，雄獅旅遊目前亦無相關營運規劃，但將持續關注後續進展。此一全新運輸工具的投入，預期將為石垣島旅遊帶來市場多元性。雄獅目前官網上石垣島行程多數以郵輪相關，或是客製化小包團。

實際上，就地理位置來說，基隆距石垣島僅有265公里，相較於日本本島近一千公里的距離，台灣離石垣島近，可說是坐擁地利之便。且石垣島上有被譽為「日本最美海灣」的川平灣，潛水客則可在石西礁湖一探「藍洞」與海龜共游，體驗「日本馬爾地夫」的海天一色、品嚐在地名產「石垣牛」。