麥味登聯名PEANUTS！超萌史努比包裝一次看　還有7款限定周邊

記者蕭筠／台北報導

連鎖早午餐品牌「麥味登」首度找來超人氣漫畫《PEANUTS》合作，一口氣推出一系列超可愛療癒包裝，包括飲料杯、蛋餅盒都看得到史努比呆萌身影，還有實用周邊小物像是針織提袋、變形玩偶等，以及聯名套餐、聯名店，5月14日起陸續開跑。

▲麥味登首度聯名史努比。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲▼飲料杯、紙盒、漢堡紙通通換上超可愛史努比包裝。

麥味登攜手PEANUTS推出全新聯名活動，有4款限定飲料杯，紙杯上可以看到史努比趴在漢堡、鬆餅堡上的模樣，搭配4款聯名杯膜包括史努比2款、查理布朗1款、露西1款；另外，還有漢堡紙、紙碗、紙餐盒、蛋餅盒也通通換上史努比包裝，5月14日起正式換新。

▲聯名餐內用可獲得超可愛史努比插卡。

更以「花生派對」及「露西檸檬攤」為主題推出聯名餐點，包含花生醬系列的花生培根蛋滿分堡、花生厚牛起司滿分堡及花生布里歐特餐等，以及檸檬系列的新品萊姆檸淬咖啡與鮮檸冬瓜茶、萊姆蜜紅茶等，只要內用聯名餐點就可獲得超可愛史努比插卡，數量有限、送完為止。

▲糊塗塌客3段變形玩偶實用又可愛。

▲史努比、查理布朗針織提袋全台各限量5000個。

同步推出7款限量聯名周邊，有「糊塗塌客3段變形玩偶」，一次就能同時擁有玩偶、頸枕和抱枕功能，全台限量3000個；史努比、歐拉夫共2款微波餐盒，售價299元，全台各限量5000個；史努比、查理布朗共2款針織提袋，售價199元，全台各限量5000個；以及史努比（綠）、史努比三兄弟（藍）共2款隨行杯，售價499元，全台各限量5000個。

「麥味登xPEANUTS」聯名周邊預計6月中下旬於全門市開賣，可直接購買，6月初於APP搶先開放預購且可享優惠價。

▲隨行杯一共有2款選擇。

▲麥味登北市敦南遠企店也變身成PEANUTS聯名店。

配合此次聯名，麥味登北市敦南遠企店也變身成PEANUTS聯名店，可以看到PEANUTS漫畫經典角色的大型窗貼，包括史努比、查理布朗、歐拉夫、露西、莎莉布朗等身影，進入門市後更可以看見特製版麥味登造型角色人形立牌以及牆面設計，鐵粉肯定要搶打卡。

▲Mister Donut即日起開賣PEANUTS聯名甜甜圈。

另一甜甜圈品牌「Mister Donut」也找來《PEANUTS》合作推出一系列聯名，其中，「史努比甜甜圈」是蓬鬆巧貝變身SNOOPY萌樣，表面沾裹清爽柚子可可沾醬，搭配柚子卡士達內餡，售價85元；「查理布朗甜甜圈」同樣選用巧貝化身成查理布朗造型，外層裹上乳酸可可沾醬，再塞滿蘋果卡士達內餡，售價75元。

「查理布朗衣服」則把Q彈波堤變成查理布朗招牌T恤造型，以Q彈波堤沾裹檸檬可可沾醬，再以可可醬打造紋路，售價59元。

▲▼加碼推出2款限量聯名周邊。

另外，還有「SNOOPY甜甜圈玩偶抱枕」把SNOOPY打造成甜甜圈造型抱枕；「SNOOPY陶瓷盤碟組」則內含1個大盤子及1個小碟子，可以看到史努比捧著甜甜圈的模樣，凡於門市消費滿百元即可分別以加購價499元、329元購入，單筆各限購2個，各門市數量有限，售完為止。

業者也同步推出優惠，至5月18日期間凡購買指定甜甜圈可享「買5送1」或「買6送2」，以價低者優先贈送，優惠不得併用。