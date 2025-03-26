竹縣「4處黃花風鈴木」免費看！詹家百株綻開還有紫藤　美到周末

▲詹家的地主種植上百株黃花風鈴木，圖為3/25花況。（圖／網友民宿女王芽月提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



記者彭懷玉／綜合報導

每到3月中下旬，新竹縣黃花風鈴木進入最佳觀賞期，多處景點、農場被整片金黃花海包圍，其中新埔詹家旁邊還有紫藤花陪襯，以下彙整出4處黃花風鈴木秘境供民眾參考。不過，新竹縣政府表示，據氣象署預報，接下來可能再轉有雨，預估花期到周末，欲賞花需把握時間。

▲▼詹家黃花風鈴木昨日盛況，旁還有紫藤花垂落棚架，十分浪漫。（圖／網友民宿女王芽月提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



詹家

位於新埔鎮旱坑里的詹家，地主種植上百株黃花風鈴木，無償開放遊客欣賞，黃花風鈴木沿百公尺長的步道綻放，旁邊還有紫藤花架，如葡萄串垂落的花瀑十分浪漫，大概開了9成，可以沿著後面山坡的小路慢慢走上去，欣賞黃紫相間的迷人盛況。

▲峨眉湖步道沿途種植黃花風鈴木，每到3月中下旬花況進入巔峰。（圖／新竹縣政府交旅處提供）



峨眉湖步道

鄰近竹81線鄉道處的步道沿線，也是欣賞黃花風鈴木的絕佳視角，還可以欣賞到世界最高的彌勒佛銅像、水庫的波光粼粼，湖光山色風景令人神往。除了黃花風鈴木之外，周邊柚子園傳來陣陣柚子花的清香，增添詩意。

▲新埔巨埔農場的風鈴木也相當出名。（圖／新竹縣政府交旅處提供）



巨埔休閒生態農場

一踏入農場，便可見到兩側高大的黃花風鈴木，交織出黃澄澄的一片鮮明風景，沿著農場內的廣源記圳步道前行，短短180公尺路程即可到達觀景平台，是拍攝黃花風鈴木的好地點。

公十一公園

新竹縣政府對面的公十一公園種植多株的粉紅色風鈴木，樹上粉紅花朵悄悄綻放，粉嫩的花朵更大片，唯美程度絲毫不輸給櫻花，經過公園，不妨停下來欣賞，感受春日的浪漫時光。