燒肉平日午間爽吃4.5小時　5家餐廳不限時活動一次看

▲肉次方平日下午可以吃滿3小時。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

涮乃葉平日午餐吃到飽不限時活動即將在5月29日截止，不過有許多業者跟進，像是熊一燒肉台大店、問鼎火鍋、肉多多火鍋，以及王品集團的肉次方與聚日式火鍋，以下就整理5家延長用餐時間的相關資訊。

▲肉次方平日下午可以吃滿3小時。（圖／王品提供）

肉次方

搶攻畢業季平日聚餐商機，王品集團旗下人氣吃到飽品牌「肉次方」，即日起至6月底，平日下午2點兩人以上內用消費，可以吃到下午5點，嗑肉戰線長達3小時。而且點用任一套餐，用99元就能加購北海道生食級干貝1份，400ml的生啤酒也有買一送一。

肉次方是王品集團第一個燒肉吃到飽品牌，鎖定20-35歲、喜愛大口吃肉的年輕人，提供現切肋眼、紐約客牛排，與牛舌、橫膈膜等50種肉品與海鮮吃到飽，自助吧還有小菜、副食、飲料、甜點。菜單上共有4種價位，598元起到998元，消費者可依據肉品種類與自身「食力」選擇。

▲王品「聚日式鍋物」也延長平日下午用餐時間。（圖／記者黃士原攝）

聚日式鍋物

4月底推出平日下午用餐不限時，12月31日前，周一至周五下午1點30分至3點進店裡用餐，可以一直待到5點，等於最長可以吃滿3.5小時，朋友相聚可盡情暢聊。

「聚日式鍋物」是王品集團旗下元老級品牌，除了經典雙人海陸瀑布聚、高人氣聚寶熊牛奶湯和麻辣湯外，還有多款消費者熱愛的日式湯頭，自助吧還有多達150多種品項無限吃到飽。

▲熊一燒肉台大店平日午餐不限時。（圖／馬辣集團提供）

熊一燒肉

馬辣集團旗下熊一燒肉台大店5月初推出「燒肉路跑不限時」活動，周一至周五平日午餐，可以從中午11點30分一路吃到下午4點。熊一燒肉主打平價、豐富多樣的食材，每人最低598元，就能享受豬烤吧、雞烤吧共16種品項吃到飽，同時還有野菜、安格斯牛黑咖哩飯、冷熱飲料、哈根達斯冰淇淋等上百種食材無限取用。

每人再加價100元，可升級享受6種頂級牛肉切片、4種頂級海鮮吃到飽，包含原塊牛胸腹牛排、嫩煎沙朗、霜降板腱牛、鮮甜海蝦、椒鹽帆立貝。而998元橫綱燒肉方案，除了無限供應原塊骨附牛小排、薄切牛舌、見島和牛嫩肩沙朗外，還吃得到大海虎蝦與北海道大干貝。

▲問鼎單點及套餐用餐不限時。（圖／馬辣集團提供）

問鼎

「問鼎．皇上吉祥麻辣養生鍋」6月30日前，全台4家門市同步推出「全日不限時」開涮專案，無論選擇單點或套餐（吃到飽方案不適用），都可以悠閒享用，就連16種哈根達斯冰淇淋、麻辣鴨血豆腐也可無限續，依照各店營業時間的不同，最多可以爽吃12小時。

▲肉多多平日午餐與宵夜時段用餐不限時。（圖／肉多多火鍋）

肉多多

連鎖火鍋品牌「肉多多」也加入用餐不限時，包括平日午餐與宵夜時段。平日午餐可從早上11點30分吃到下午3點30分，宵夜時段為指定門市供應，晚上9點30分開始，可以吃到餐廳打烊。