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「冬山熱氣球嘉年華」端午連假登場　體驗走進熱氣球、繫留升空

▲▼冬山熱氣球嘉年華，三奇美徑。（圖／翻攝自幸福冬山臉書專頁）

▲冬山熱氣球嘉年華將於端午連假登場。（圖／翻攝自幸福冬山臉書專頁

記者蔡玟君／綜合報導

一年一度的宜蘭三奇美徑活動已經開跑，而每年最受歡迎的「冬山熱氣球嘉年華」活動將於端午連假登場，包括熱氣球展演、繫留體驗，還能實際走進熱氣球中，限時4天旅客可別錯過。

今年冬山熱氣球嘉年華於5月31日、6月1日、6月7日、6月8日在冬山河舊河道碼頭旁農地舉行，共有4大活動不可錯過。其中熱氣球升空繫留體驗分成上午與下午場，採現場售票，體驗時間為清晨5點30分至7點30分，以及下午4點30分至6點30分，同時還有立球展演。

▲▼冬山熱氣球嘉年華，三奇美徑。（圖／翻攝自幸福冬山臉書專頁）

▲熱氣球Walk in 地面體驗示意圖。（圖／翻攝自幸福冬山臉書專頁

活動期間在下午3點30分至4點則有「Walk in 地面體驗」，讓旅客可以實際走進熱氣球內，一窺其中奧妙，了解熱氣球運作原理，在活動當天下午3點開始發放體驗券。

▲▼冬山熱氣球嘉年華，三奇美徑。（圖／翻攝自幸福冬山臉書專頁）

▲冬山熱氣球嘉年華光雕秀過去畫面。（圖／翻攝自幸福冬山臉書專頁

而在5月31日與6月7日晚上6點45分起則規劃熱氣球光雕秀，看巨大熱氣球在夜色中展現不同姿態，如果碰到下雨則順延至6月1日或6月8日。主辦單位也預告，每年夏天最受歡迎的「風箏節嘉年華」將於7月12、13日在三奇美徑登場，旅客可以欣賞壯觀的風箏齊飛畫面。

關鍵字： 宜蘭旅遊 三奇美徑 冬山熱氣球嘉年華

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