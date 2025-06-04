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5間員林「特色店」盤點！賣手錶的隱藏麵店、拿鱟殼活化石炒麵

▲▼員林在地人探索5間「奇特店家」。（圖／ReadyGo提供）

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

本篇RG小編帶你探索5間「看似奇特味道卻很驚豔」的在地員林美食店家，從凌晨三點開賣的蛋餅控天堂、到賣手錶的麵店，還有會用「鱟殼」炒蚵仔麵的神秘路邊攤。這些Google評價都爆高，吃過一次你也會被圈粉！

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塔可利亞 Taqueria 道地墨西哥小吃
誰說員林只能吃台式？這間主打墨西哥街頭小吃的「塔可利亞 Taqueria」超有異國靈魂，從香料醃製的手撕豬Taco、鹹香辮子玉米，到濃郁的辣醬Salsa，每一口都像瞬間飛到墨西哥。雖然吃完手超油，但真的很過癮！

▲▼員林在地人探索5間「奇特店家」。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

尤其推薦他們的「燉牛肉 Taco」和「奶油辣椒玉米棒」，香氣層次豐富，完全沒有台式改良的廉價感。店裡採半自助模式，環境也乾淨舒服，適合喜歡嘗鮮的朋友。

▲▼員林在地人探索5間「奇特店家」。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

塔可利亞 Taqueria 道地墨西哥小吃

地址：彰化縣員林市萬年路三段63號
營業時間：11：30－18：30（周六、一公休）

姜家麵名錶私房麵
麵店賣手錶？這間「姜家麵名錶私房麵」真的讓人摸不著頭緒，但一吃「混蛋麵」就立刻上癮！皮蛋與溏心蛋的組合混搭香濃肉燥，鹹香勁道，讓人一口接一口停不下來。老闆本身是鐘錶行背景，店裡也能買錶、買公仔，整體風格就像個宅宅小宇宙。牆上滿滿模型與收藏展示，等餐的同時根本像在逛潮玩市集。

▲▼員林在地人探索5間「奇特店家」。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

姜家麵名錶私房麵

地址：彰化縣員林市三民街49號
營業時間：11：30－14：00、17：00－19：30（周日公休）

和平早餐店
凌晨三點就開賣的傳統早餐店和平早餐店，是當地人公認的「蛋餅控天堂」！他們家的烤蛋餅外皮超像韭菜盒子，酥脆又有嚼勁，內餡紮實到會爆汁，加辣醬更是一絕。除了蛋餅，還大推他們家的鹹豆漿，鹹香帶點胡椒辣，完全不輸台北有名的永和豆漿店。內用座位雖不多，但翻桌快，是在地人早晨補給的必備一站！

▲▼員林在地人探索5間「奇特店家」。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

和平早餐店

地址：彰化縣員林市和平街8－9號
營業時間：03：00－10：00（周一公休）

九重粿
緊鄰和平早餐店的「九重粿」，專賣古早味米食。九層粿口感扎實又不黏牙，香氣撲鼻。搭配自製油蔥、甜辣醬，味道直接拉回阿嬤的廚房。必點「糯米腸＋米粿雙拼」，切盤裝後油蔥直接蓋滿整個盤面，配上一碗味噌湯或米漿，從早餐吃到回憶。這種傳統粿店在市區越來越少，真的要珍惜。

▲▼員林在地人探索5間「奇特店家」。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

九重粿

地址：彰化縣員林市和平街8－9號（與上方和平早餐店同址）
營業時間：建議早上08：00 前到訪才不會撲空

黃家鱟殼炒蚵仔麵
最後這家可能是員林最神秘的炒麵攤「黃家鱟殼炒蚵仔麵」。他們家用「鱟殼」拌炒蚵仔與麵條，讓海味完全鎖進麵。

▲▼員林在地人探索5間「奇特店家」。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

黃家鱟殼炒蚵仔麵

地址：彰化縣員林市民生路154巷1號
營業時間：11：00－18：00（周日休息）

整體心得
這次RG小編探店後發現，員林的美食不只是台味，還多了很多創意與驚喜。不論是吃得滿手醬的墨西哥塔可、名字爆笑的混蛋麵，又或是蚵仔鱟殼麵，這些店都值得你親自去體驗、發現屬於員林的奇特魅力！

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