虎尾百年三合院變身日式庭園！逛迷你動物園、必嘗地瓜酥蛋塔

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文／ReadyGo

說到雲林虎尾，很多人第一個想到的是糖廠、老街，但小編這次發現一個完全不同路線的雲林森林系景點——「虎珍堂森之院」。它把百年三合院改造成復古又帶點日式庭院感的園區，散步起來很舒服，重點是超好拍，拱橋步道、池塘、木造景觀、盪鞦韆，怎麼拍都像在拍雜誌。再加上甜點主打地瓜系，還有地瓜豆腐冰、地瓜酥蛋塔！

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百年三合院大變身

森之院給人的第一印象是「很有時間感」，老屋的結構保留得很有味道，走在園區裡會一直被細節吸引，木造拱橋橫跨池塘、步道一路延伸，穿過去像瞬間換場景。很多角落不需要特別擺拍就很好看，尤其是庭院景、老宅牆面搭配綠意，畫面自然又乾淨。園區雖然不算大，但維護得很用心，適合慢慢走、慢慢拍，再找個地方坐下來吃甜點，整個下午就很療癒。

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小動物互動區

園區裡最容易讓人「不小心停很久」的，就是小動物互動區。除了看得到柯爾鴨、迷你馬、羊這些可愛角色，池子裡還有魚可以餵，對小朋友來說根本是放電神器——一包飼料就能玩到忘記時間，邊餵邊看魚群衝上來搶食，孩子會一直喊「再來一次！」大人反而可以趁機放空，站在旁邊拍幾張自然互動畫面，超容易拍出好看的美照。

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親子建議這樣玩

前面先在老屋庭院散步、拍拱橋和池塘，把「好拍的點」先收一輪；接著進動物區讓孩子玩一段時間，等他們心滿意足後，再回到座位區吃甜點當作獎勵。這樣從頭到尾不需要趕行程，孩子有得玩、大人有得拍，整套動線會很順也很不累。

下午茶「地瓜酥蛋塔」

這次吃到的地瓜酥蛋塔層次很豐富，外層酥、內餡綿密，地瓜香氣很明顯但不會膩。它不是走浮誇奶油那種，而是吃得到「地瓜本體的甜」，配茶或咖啡都很搭。

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必吃推薦「地瓜豆腐冰」

很推薦一定要來一碗超滿足又有特色的冰，本來以為地瓜豆腐冰就是「特別一點的冰」，結果一上桌會發現它的重點是口感！豆腐綿密細滑，搭配地瓜泥、芋頭泥，整體走天然系、甜度不重的路線，吃起來很純粹、很耐吃。配料裡還有芋圓、蓮子等，口感層次很豐富，是那種看起來樸實但會默默吃完的甜品，超適合在庭院池邊慢慢吃的那種下午茶。

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伴手禮推薦

離開前推薦大家一定會去門市逛一下，因為虎珍堂的包裝真的很精緻，拿來送禮很有面子。就算你不買大盒的，帶幾個小點心、挑一些好看好拿的伴手禮，也很適合當作虎尾旅行的小紀念。如果喜歡「地方風味＋設計感」的組合，這站絕對會逛得很開心。

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虎珍堂 森之院

地址：雲林縣虎尾鎮埒內里31號

電話：05－6220633

營業時間：10：00－18：00

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