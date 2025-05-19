城市漢堡「黃金菠蘿堡」新上市　厚切牛肉、菲力雞排一次吃

▲城市漢堡推出全新「黃金菠蘿堡」。（圖／城市漢堡提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

連鎖早午餐品牌「城市漢堡」翻玩記憶中熟悉的菠蘿麵包，打造全新「黃金菠蘿堡系列」，一次推出3種口味選擇，包括燒肉、牛肉及雞排，即日起於全門市上市。

城市漢堡把童年記憶中的酥香「菠蘿麵包」做為靈感，推出全新「黃金菠蘿堡系列」，其麵包體外皮仿泡芙裂紋，酥香帶脆，內層則保留傳統菠蘿麵包的濕潤及Q彈，搭配飽滿內餡層層交疊，打造豐富口感。

▲黃金菠蘿堡系列一共有3口味選擇。

其中「主廚燒肉菠蘿堡」是菠蘿堡夾入醬燒豬肉薄片，佐以番茄與生菜；「厚切牛肉菠蘿堡」為厚實牛肉排結合特製煙燻醬；「菲力雞排菠蘿堡」則搭配帶有中式香料香的酥嫩雞排，3款漢堡也皆放進整顆手作荷包蛋，即日起於全門市開賣。

▲拉亞漢堡找來黑白大廚「愛德華·李」推出聯名餐點。（圖／記者蕭筠攝，下同）

拉亞漢堡近日則驚喜邀來《黑白大廚》人氣明星主廚愛德華李（Edward Lee）跨海合作推出「愛德華的早餐任務」聯名活動，融合台、美、韓文化打造4款聯名餐點，首推以親民價格打造每天都能吃到的韓式經典「Edward Lee帶著走韓式拌飯米堡」、「 Edward Lee韓式烤牛芝加哥堡」。

▲漢堡系列提供韓式米堡、韓式芝加哥堡選擇。

「韓式拌飯米堡」靈感來自於韓式拌飯，香Q米飯夾入牛肉餅搭配主廚特調醬、涼拌菠菜、經典泡菜，最後放上一顆煎蛋，打造豐富口感，售價115元。

「韓式烤牛芝加哥堡」以經典芝加哥堡夾入炭烤牛五花肉，搭配濃郁主廚特調醬香，還有生菜、泡菜、起司等料，香氣十足，售價109元。

還有主廚特調醬汁包裹香嫩烤肉拌入白飯、蔬菜的「主廚醬選X韓式烤肉拌飯」，售價160元，以及Q彈年糕裹上主廚特調醬汁的「主廚醬選X韓式辣炒年糕」，售價60元。以上聯名餐點限時販售至8月6日。