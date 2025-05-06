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陶板屋進駐台中南屯「王品美食城」　5／16前第2客套餐8折優惠

▲陶板屋進駐台中南屯「王品美食城」　5/16前第2客套餐8折優惠。（圖／王品提供）

▲陶板屋進駐台中南屯「王品美食城」，5/16前第2客套餐8折優惠。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

位於台中捷運南屯站的王品美食城再添生力軍，「陶板屋 文心五權西店」歡慶開幕，即日起至5月16日，平日到店消費並完成拍照打卡，第2客套餐享8折優惠。

台中捷運南屯站在台中文心路和五權西路口，出站可見整排連棟的「阪前鉄板焼き」、「肉次方」、「品田牧場」和「向辣麻辣鍋」，被網友稱為王品美食城，「陶板屋」即日起進駐，當地消費者又多了一個用餐選擇。

主打和風洋食的「陶板屋」每客套餐698元起，主餐香濃瓦片牛排、酥烤金賞鴨胸、香烤半雞、濃い牛排湯咖哩、柚子胡椒丁骨豚排、海陸雙拼等9種，歡慶文心五權西店開幕，即日起至5月16日，平日到店消費並完成拍照打卡，第2客套餐享8折優惠。

▲6/30前每周二到全台「品田牧場」選購「厚切腰內豬排套餐」，並出示官方社群活動貼文，即可現折50元。（圖／王品集團提供）

▲6/30前每周二到全台「品田牧場」選購「厚切腰內豬排套餐」，出示官方社群活動貼文，即可現折50元。（圖／王品集團提供）

品田牧場則用經濟實惠的「二四力」為消費者的周間補充元氣，即日起至6月30日，每周二、四在全台門市選購398元的厚切腰內豬排套餐，並出示官方社群活動貼文，周二折價50元，周四招待「唐揚雞」1份。

▲韓式燒肉「金豬食堂」5/13開幕。（圖／業者提供）

另外，連續6年獲得《首爾米其林指南》必比登推介的金豬食堂，與國泰世華CUBE卡合作的首波優先訂位，昨天上午9點開放，200張限量票券瞬間被1萬人瘋搶，僅60秒全數兌光，第二波將於5月13日上午10點開放。

關鍵字： 美食雲 王品 陶板屋

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