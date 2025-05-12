免費送你去越南！「巴拿山、會安古鎮」4大必玩　最新海景飯店開箱

▲近一公里的美溪沙灘，讓峴港被譽為「東方夏威夷」。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／綜合報導

慢步調的越南中部，是近年超夯的旅遊目的地，會安有被列為世界文化遺產的會安古鎮；峴港近一公里的美溪沙灘，又被譽為「東方夏威夷」，法式避暑勝地巴拿山夠玩一天，知名佛手橋也隱身在此。尤其洲際陽光半島度假酒店插旗山茶半島，為中越增添一個必去理由。

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▲峴港洲際陽光半島度假酒店。（圖／記者彭懷玉攝）

峴港洲際陽光半島度假酒店

「峴港洲際陽光半島度假酒店（InterContinental Danang Sun Peninsula Resort）」座落山茶半島的至高點，所有客房正對無邊海景、四周被叢林包圍，遺世秘境般的存在，令人無限神往。

▲▼峴港洲際陽光半島度假酒店客房正對海景；Citron餐廳如一頂頂倒掛式的斗笠懸浮海上。（圖／記者彭懷玉攝）



飯店由知名建築師Bill Bensley設計，他以黑白色系為主，並融入越南自然和人文特色元素，從高至低分別以天堂、天空、陸地、海洋作為主要的分層。餐廳則有La Maison 1888、Citron、Barefoot、Long Bar等，其中，Citron餐廳設有戶外露台座，宛如一頂頂倒掛式的斗笠懸浮於海上，旅客可在此一邊品嘗義大利菜、海鮮和自助餐，一邊俯瞰Bai Bac海灣壯麗海景，由於僅有五頂，記得要提前訂位。

▲巴拿山腳下許多越式建築造景，足以讓人卯起來拍照。（圖／記者彭懷玉攝）

巴拿山

「巴拿山」位於越南中部峴港以西的長山山脈，海拔約1480公尺高，過去法國殖民越南時，由於法國人覺得越南太過炎熱，不斷找尋避暑所在時，才發現巴拿山十分適合度假，因此又有「小法國」之稱。

▲巴拿山黃金佛手橋。（圖／記者彭懷玉攝）



後因經歷戰爭，巴拿山逐漸荒廢，直到2007年才被擅長打造觀光地標的越南太陽集團接手，並重新改造成現在的模樣。搭乘纜車上山，仿造法式城堡而建的山城映入眼簾，加上四周翠綠山景環繞，宛如置身歐洲；巴拿山園區內有FANTASY PARK夢想樂園、百年酒窖、花園等，而超經典的「黃金佛手橋」也在巴拿山，長150公尺的橋身，在雲霧中忽隱忽現，在2018年完工後，成為峴港最知名的地標之一，持續熱門到現今。



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▲▼會安古鎮被聯合國教科文組織列為世界文化遺產；來遠橋又稱日本橋。（圖／記者彭懷玉攝）





會安古鎮

位於秋盆河下游的會安古鎮，被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，從黃昏到夜晚洋溢不同美感，河上人們放水燈、搭人力扁舟；華燈初上，店家燈籠亮起五顏六色的光暈，蔚為最浪漫的寫照。

追溯到16、17世紀，會安作為國際貿易港口，有來自中國、日本、印度和歐洲商隊在此交易。幸運的是，這裡經歷多次戰爭未受波及，至今仍保有完整古建築，以「異國文化混搭」作為最佳註解。其中，有廣肇會館、福建會館、中華會館等20多處古宅，同時也是廟宇。而來遠橋又稱日本橋，「橋寺合一」的木造拱橋上供奉玄天上帝，均是會安必看景點。

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▲到越南迦南島記得搭簸箕船，體驗一下天旋地轉的刺激感。（圖／記者彭懷玉攝）

迦南島

迦南島保存原始的農村生態，水岸兩旁密布水椰林及檳榔樹，島上居民大多以捕魚及木雕維生，當地人使用竹子、木頭編成一個個巨型「竹籃船」，又名簸箕船，途中漁夫還會大力擺動船槳炫技，除了搭乘一般竹筒船、聽漁夫和旅客高歌數曲，不怕暈的人可以搭上瘋狂桶船，體驗天旋地轉的刺激感。



▲▼途中漁夫還會大力擺動船槳炫技；水岸兩旁密布水椰林及檳榔樹。（圖／記者彭懷玉攝）





另外，還有個新玩法是搭乘美國舊式吉普車遊會安，乘車處就在迦南島對面，沿途會經過民宅、水椰子田、稻田，旅客可以半路停一個點下來拍照，收割稻米時會是一幅幅療癒風光。

▲▼Chic Chillax餐廳是一座複合式空間，除了用餐還能體驗手沖越式咖啡、品嚐下午茶。（圖／記者彭懷玉攝）





下了車，一棟矗立於田中央的Chillax餐廳，是一座複合式空間，除了用餐還能體驗手沖越式咖啡、品嚐花草茶和在地甜點，吹著涼風，靜享越式傳統下午茶。

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