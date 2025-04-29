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Mister Donut開賣愛心甜甜圈、北海道鹹派！限時6天買6送2

▲▼Mister Donut推出母親節限定愛心甜甜圈、北海道酥鬆鹹派。（圖／Mister Donut提供）

▲Mister Donut推出2款母親節限定愛心甜甜圈。（圖／Mister Donut提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

母親節即將到來，甜甜圈品牌「Mister Donut」推出2款應景愛心甜甜圈，有草莓可可醬搭配鮮奶油內餡口味，以及黑可可沾醬結合榛果鮮奶油內餡，加碼還有2款全新北海道酥鬆鹹派，即日起正式上市，並祭出限時6天「甜甜圈買6送2」優惠。

Mister Donut推出2款母親節限定「愛心造型」甜甜圈，「莓好馨情」是搭配招牌天使鮮奶油內餡，甜甜圈外層沾裹香甜草莓可可醬，並以乾燥草莓碎粒及閃亮雪片點綴；「紫可馨意」則結合滑順榛果鮮奶油內餡，甜甜圈外層裹上黑可可沾醬，並以糖果米及可可餡條裝飾，售價皆為65元。

▲▼Mister Donut推出母親節限定愛心甜甜圈、北海道酥鬆鹹派。（圖／Mister Donut提供）

▲加碼還有2款全新鹹派輕食。

加碼推出2款全新鹹派輕食有「北海道德腸起司派」、「北海道甜玉米乳酪派」鹹派，將烤過的酥脆派皮分別舖滿脆口德腸以及玉米醬+玉米粒，再同時擠上香醇起士醬，打造豐富口感，售價皆為69元，即日起於全門市開賣。

同步祭出母親節限定優惠，即日起至5月4日可享「甜甜圈買6送2」，須內含莓好馨情、紫可馨意、生抹茶波堤、紅豆抹茶卡士達波堤、玄米抹茶波堤、蜜糖焙茶生波堤、豆香焙茶生波堤、蜜抹茶糰子、北海道雙色乳酪瑪芬、餅乾可可波堤任選1品項，並以價低者優先贈送，優惠不得併用，各門市售完為止。

▲▼COLD STONE推出全新濃郁系「提拉米蘇冰淇淋」，有「奶酒提拉米蘇」、「可可提拉米蘇」。（圖／記者蕭筠攝）

▲COLD STONE最新優惠快看。（圖／記者蕭筠攝）

美國冰淇淋品牌「COLD STONE」即日起也推出一系列優惠，4月30日前全門市可享「中杯以上冰淇淋第2杯50元」優惠；至5月15日官方LINE帳號則可參加刮刮樂遊戲，有機會抽中冰淇淋第2杯50元、冰淇淋買1送1、桶裝冰淇淋買1送1、免費小杯經典冰淇淋1份、紀念週邊酷黑冰杓1支等。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 Mister Donut COLD STONE

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