用餐必須輕聲細語！古典風麻辣麵藏身中山巷弄　香氣濃卻不辣嘴

▲來這要安靜吃飯。（圖／《鄉民食堂》提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）

實習記者陳莉玟／綜合報導

一進門，馬上被古典擺設的中式風格所吸引，這間中式風格的餐廳主打麵食，從風味獨特的大紅袍花椒乾麵，到塔香蝦油乾麵都能吃到，是一間嗜辣麵控會喜歡的中式小店。還有另一特色是要安靜吃飯，店內隨處可見輕聲細語的標示，所以來用餐時一定要特別注意音量。

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古色古香中式風格

坐落於林森北路與新生北路之間的巷弄，從捷運中山站走過大約10到15分鐘，外觀非常有特色，古色古香的中式風格相當吸睛。雖然座位數不多但擺設相當豐富，可以看到各式各樣的茶具與茶磚，空間裡也瀰漫著微微的茶香，整間店都很有茶行的氛圍。

▲古典中式裝潢。

▲店內座位數不多。

▲各式各樣的茶具與茶磚擺設。

▲用餐規定。

▲店內擺放著輕聲細語的標示。



店內菜單

供應多種小菜、麵食、湯品和茶飲，主打麵食類尤其加辣品項最多人推薦，花椒、麻辣、紅油各有風味。招牌大紅袍花椒乾麵融入花椒香氣拌炒，吃起來不會太辣且香氣十足，整體而言餐點份量不算大，如果是男生的話建議加麵吃。

▲▼水云濮人文食堂菜單。

▲雞腿口感相當軟嫩。

▲湯頭濃郁很入味。

▲大紅袍花椒乾麵保留麻辣香氣，卻不會太過刺激。

▲塔香蝦油乾麵入口全是蝦味鮮香！

▲花椒油皮蛋豆腐。

▲雪沙餅很適合當作飯後點心。

水云濮人文食堂－中山店

地址：台北市中山區新生北路二段60巷36號

營業時間：12：00－21：30（周三公休）

電話：0920－317000

部落客《鄉民食堂》現有經營：部落格、粉絲團

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