全台最Q海港！屏東看海美術館《怪獸代班》展　超萌9裝置藝術曝光

▲屏東看海美術館《怪獸代班》展將登場。上圖為藝術家花房櫻作品《擁抱貓》。（圖／屏東縣政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

屏東看海美術館又有新展覽了！全新的《怪獸代班》，精選屏東歷次展出的巨型藝術裝置重回車城鄉海口港，包括去年夏天在港邊搖曳的大尾巴「擁抱貓」、可愛到融化的「阿Q」等9件作品，展期自4月25日開始，預計將成為南台灣最療癒可愛風景。

屏東縣政府表示，縣府自2018年起進行海口港轉型，除每年冬季舉辦落山風藝術季，也將閒置的候船室規劃為展覽空間「看海美術館」，目前館內正進行改善工程暫停室內展覽，因此決定推出戶外型展覽《怪獸代班》，在港邊設置充氣藝術裝置，海口港瞬間化身氣球樂園。

▲▼過去掀起討論話題的大型藝術裝置都將現身在屏東海港。上圖為藝術家山内庸資作品《風城的女孩和貓》，下圖為藝術家阿咧作品《北海小精靈》。（圖／屏東縣政府提供）

此次共展出9件作品，包括日本藝術家花房櫻「擁抱貓」、阿部有加「貪食兔」與「不思議海世界」、鮫島大輔「鐵道Flatball」、山内庸資「風城的女孩和貓」；台灣藝術家Alan Hong「風的寓言」與「阿Q」、阿咧「書鴨」與「北海小精靈」等。

▲藝術家阿部有加作品《貪食兔》。

▲藝術家鮫島大輔的「鐵道Flatball」。

《怪獸代班》自4月25日展至7月27日止，並獨家販售藝術家授權台灣限定周邊商品以及看海美術館限定咖啡、冷飲。另也提醒，充氣作品展示易受天氣條件影響，展出資訊可參照活動官方粉絲專頁查詢。