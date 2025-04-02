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春日賞花輕旅行　桃園特色公園玩翻天

▲▼桃園,兒童節,海芋,溪海休閒農業區,華興池生態埤塘公園,竹圍漁港,大古山。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲3月至4月間正值彩色海芋盛開期，不妨至桃園溪海休閒農業區，欣賞彩色海芋田花海。

圖、文／桃園市政府觀光旅遊局提供

春天來臨，百花齊放，正是出遊的最佳時機。趁著春暖花開的連假，邀請大家來桃園，感受繽紛花海、樂遊特色公園，並大啖新鮮海產，度過美好的假期。

隨著春天的腳步來臨，桃園溪海休閒農業區的彩色海芋田迎來最美的花季，盛開的彩色海芋如夢似幻地綻放在田野間，繽紛色彩與藍天白雲交織成一幅浪漫畫卷。

連假期間何不安排一趟悠閒的桃園輕旅行，連假期間遊客除了能沉浸在彩色海芋田的花海之中，還能順遊鄰近溪海休區的華興池，踩著天鵝船悠遊池中，感受微風吹拂的愜意。接著前往竹圍漁港大啖最新鮮的海產，傍晚在豬鼻子海灘欣賞絕美夕陽，如果夜色太美，捨不得回家，不妨驅車前往大古山，欣賞如同星星般閃耀撒在大地的光影，為浪漫旅程畫下完美句點。

觀光旅遊局代理局長王麗娟表示，這個連假歡迎大家來桃園賞花、遊玩、吃美食、看夜景，感受春天的浪漫氛圍，為自己和家人創造一段難忘的美好旅程吧！

沉浸繽紛花海　捕捉春天浪漫氛圍

桃園溪海休閒農業區的彩色海芋田近年來成為熱門的賞花景點，每年3月至4月間正值彩色海芋盛開期，繽紛的色彩交錯於花田間，宛如大地的畫布，美不勝收。與一般白色海芋不同，這裡的彩色海芋色彩鮮豔，品種獨特，為春日增添浪漫氣息。

▲▼桃園,兒童節,海芋,溪海休閒農業區,華興池生態埤塘公園,竹圍漁港,大古山。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲今年的桃園彩色海芋季以「奇芋夢幻島」為主題，種植彩色海芋、百合、孤挺花、小蒼蘭等十四萬株各式花卉。

今年的桃園彩色海芋季以「奇芋夢幻島」為主題，來到這裡，不妨放慢腳步，欣賞包括彩色海芋、百合、孤挺花、小蒼蘭等十四萬株各式花卉的花海美景。喜歡拍照的朋友不妨低角度捕捉繽紛花海伴著藍天的美麗畫面，留下春日旅程的最佳回憶。此外，周邊的農場還開放農遊體驗活動，「林園居農場」推出拔蘿蔔、彩繪吊飾、控窯趣、百合花彩繪組盆體驗；「一級棒農場」帶遊客認識動物、採蔬菜、撿雞蛋、彩繪牛汶水；「和春花卉農場」為遊客介紹各式香草植物，並沖泡及品嚐香草植物不同的風味。「陽榮休閒農場」陪遊客撿雞鴨蛋、製作鹹鴨蛋、魚蝦同樂。除了農場活動外，遊客還能手作海芋花束，帶回屬於自己的美麗回憶。活動期間到展內的指定點集章，還能兌換限量專屬紀念品，並能盡情享受一連串超精彩活動，歡迎大家一起感受花海魅力。

▲▼桃園,兒童節,海芋,溪海休閒農業區,華興池生態埤塘公園,竹圍漁港,大古山。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲彩色花海景色迷人。

2025桃園彩色海芋季
活動地點：溪海休閒農業區
活動日期及時間：即日起至4/6 (日) 9:00-17:00
FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/AgricultureInTaoyuan

天鵝船悠遊賞景　挑戰冒險森林遊戲場

結束彩色海芋花田的賞花之旅後，不妨來到距離不遠結合生態、遊憩與悠閒時光的華興池生態埤塘公園，風景秀麗的華興池，池面倒映著藍天與樹影，景色宜人。遊客還可以踩著可愛的天鵝船輕鬆遊池，隨著池水輕輕搖曳，感受悠閒的氛圍，近距離欣賞池畔的自然美景。

▲▼桃園,兒童節,海芋,溪海休閒農業區,華興池生態埤塘公園,竹圍漁港,大古山。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲靜謐的華興池景致宜人，遊人能踩著可愛的天鵝船遊覽風光。

除了天鵝船，喜歡水上活動的朋友還能體驗SUP立式划槳，想安排親子小旅行的遊客，可以帶著孩子挑戰冒險森林遊戲場和極限山丘，讓孩子們在大自然懷抱中探索與玩樂。想休息放空一下，不妨到池畔旁的咖啡廳，點一杯香醇咖啡或甜點，坐在觀景座位區，靜靜欣賞湖面倒映著藍天白雲與四季變化的綠意風景，偶爾還能看到水鳥輕盈掠過水面，享受片刻的寧靜。

無論是親子共遊、好友相約，還是獨自享受放鬆時光，來到這能體驗冒險遊戲的刺激、感受池畔賞景的靜謐，放慢步調感受自然與悠閒氛圍。

因應兒童節連假，在連假的最後一天（4/6），這裡還舉辦精彩的活動「園宇宙護衛隊大冒險」，除了能與活力滿滿的桃園吉祥物ㄚ桃、園哥，一起唱唱跳跳，享受音樂律動的樂趣外(上午11點及下午1點)，還有「守護公園闖關趣」及彩繪雨傘，完成線上報名並現場參加闖關活動，便有機會獲得「桃園好ㄅㄠˇ包」大禮包。

▲▼桃園,兒童節,海芋,溪海休閒農業區,華興池生態埤塘公園,竹圍漁港,大古山。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲還能在大自然懷抱中探索與玩樂，親子開心共遊留下難忘回憶。

竹圍漁港　品味最新鮮的海鮮大餐

來到漁港，當然要來一頓豐盛的海鮮大餐！竹圍漁港是桃園最具代表性的漁港之一，擁有豐富的海鮮資源，每天都有新鮮漁獲上岸，讓饕客們能品嚐到最新鮮、最道地的鮮美海產。

漁港內的漁產直銷中心，有許多海鮮攤販提供各式各樣的新鮮漁獲，從活跳跳的龍蝦、螃蟹、鮮魚及白蝦、蛤蜊等，種類豐富。遊客可以自由挑選自己喜歡的海鮮，還能帶著選購的戰利品到2樓代客料理店家直接現煮，享受最新鮮的美味。

▲▼桃園,兒童節,海芋,溪海休閒農業區,華興池生態埤塘公園,竹圍漁港,大古山。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲旅客來到桃園竹圍漁港，可以吃到美味豐盛的海鮮大餐。

竹圍漁港南側的漁會辦公大樓，設有360度景觀旋轉餐廳，遊客在享用海鮮美食的同時，能夠環視漁港全景。餐廳緊鄰沙灘，不僅可欣賞港灣風光，更能遠眺海天一色的壯麗景致與夕陽美景。吃飽後，還可以沿著漁港散步，吹吹海風，喜歡吃海產的朋友，還能再打包一些生猛海鮮回家。

豬鼻子沙灘　夕陽餘暉下的浪漫時刻

鄰近竹圍漁港，有一處桃園絕美的夕陽觀賞點—豬鼻子沙灘。這裡擁有一望無際的海岸線及廣闊的沙灘，因為消波塊形狀酷似豬鼻子而得名。當夕陽西下，金黃色的陽光灑落海面，波光粼粼，形成絕美的景緻，吸引許多攝影愛好者與遊客前來取景。

▲▼桃園,兒童節,海芋,溪海休閒農業區,華興池生態埤塘公園,竹圍漁港,大古山。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲鄰近竹圍漁港的沙灘上有消波塊形狀酷似豬鼻子。

這裡也是情侶約會的好去處，牽著手漫步在海岸邊，靜靜欣賞太陽緩緩沉入海平線的浪漫畫面，絕對是旅程中最難忘的瞬間。對於親子同行的家庭來說，孩子們可以在沙灘奔跑，大人則能坐在岸邊吹海風，享受片刻的寧靜。

▲▼桃園,兒童節,海芋,溪海休閒農業區,華興池生態埤塘公園,竹圍漁港,大古山。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲金黃色的陽光灑落海面，絕美的夕陽吸引遊客賞景。

大古山夜景　沉浸浪漫的璀璨燈海

大古山擁有視野遼闊的觀景平台，能將桃園市區的萬家燈火盡收眼底、遠眺台北101及桃園機場的璀璨燈光，還能近距離感受飛機劃過天際的景象。

無論是親子同樂、情侶約會，還是好友相聚，靜謐又浪漫的大古山的夜景，是桃園不可錯過的夢幻美景。趁著夜色微涼，來到大古山，讓繁星與燈海交織的美景，為旅程的夜晚增添一抹難忘的回憶。

▲▼桃園,兒童節,海芋,溪海休閒農業區,華興池生態埤塘公園,竹圍漁港,大古山。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲大古山觀景平台可欣賞桃園市區璀璨燈海。
 

關鍵字： 桃園 兒童節 海芋 溪海休閒農業區 華興池生態埤塘公園 竹圍漁港 大古山

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