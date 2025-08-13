ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
全商務艙「Beond航空」明年首航台灣　全平躺設計直飛馬爾地夫

▲▼Beond Airline。（圖／翻攝自Beond Airline臉書專頁）

▲Beond Airline明年農曆春節將首次來台。（圖／翻攝自Beond Airline臉書專頁

記者蔡玟君／綜合報導

越來越多國外航空公司即將來台！除了旅行社在今年雙十節與ZIP AIR、天馬航空合作包機外，標榜「全商務艙」的Beond Airline也將於明年農曆春節開飛「台北－馬爾地夫」直航，提供旅客奢華的飛行體驗。

Beond Airline是馬爾地夫首創的全商務艙服務型航空公司，於2022年開始提供服務，旗下機隊由空中巴士A319與A321構成，機艙內全為商務艙，並採平躺式設計。

▲▼Beond Airline。（圖／翻攝自Beond Airline臉書專頁）

▲▼Beond Airline座位設計為全商務艙，且可全平躺。（圖／翻攝自Beond Airline臉書專頁

▲▼Beond Airline。（圖／翻攝自Beond Airline臉書專頁）

此次計畫拓展亞洲市場，以台灣為亞洲首站，並預計明年農曆春節期間首次飛抵台灣，與10間優質旅行社業者合作，每家每班僅提供6席機位，並共同推出春節極致奢華全新直飛馬爾地夫度假商品，讓旅客能搭乘這班奢華航空直飛馬爾地夫。

▲ZIPAIR為日本航空（JAL）於 2019 年成立的航空品牌。（圖／Ezfly易飛旅遊提供）

▲▼易飛旅遊則推出雙十連假ZIPAIR東京包機。（圖／Ezfly易飛旅遊提供）

▲ZIPAIR為日本航空（JAL）於 2019 年成立的航空品牌。（圖／Ezfly易飛旅遊提供）

易飛旅遊則攜手日本航空旗下廉價航空品牌「ZIPAIR」，推出「台北－東京」雙十連假包機專案，首航將於10月8日自桃園機場出發，10月12日返台，機加酒含稅最低1萬6499元起。

ZIPAIR配備272席經濟艙、18席可躺平的商務艙，每位旅客可享1件30公斤托運行李與1件7公斤手提行李，並提供機上餐點與免費Wi-Fi服務，不需額外加價。

ZIPAIR「台北－東京」包機10月8日自桃園機場06:20出發、10月12日晚間20:00從東京返台，將是ZIPAIR在台灣的首發航班。業者表示，相較於雙十期間其他同規格的台北往返東京航班，單是含稅機票就逼近2萬元，此次推出的限量包機方案，早去晚回的時間，擁有更多時間探索東京。

▲雄獅旅遊亦推出天馬航空的限量行程。（圖／雄獅旅遊提供）

▲雄獅和旅天下亦推出天馬航空的限量行程。（圖／雄獅旅遊提供）

雄獅與旅天下則共同攜手天馬航空，推出中秋、雙十連假限定行程，出發日共有10月4日、10月5日、10月6日3個出發日，行程每人2萬9888元起。

天馬航空是日本第三大航空公司，近年來四度榮獲日本國內長途交通領域顧客滿意度第一名，以東京羽田及神戶為主要樞紐機場。本次「台北—神戶」包機將於10月4日至10月10日間營運，為該航空公司首次來台，採用波音737－800機型，共配置177席。全航程提供免費託運行李23公斤與手提行李10公斤，附機上餐飲之外，座位椅距比照傳統航空規格，提升整體乘坐舒適度。

關鍵字： Beond航空 馬爾地夫旅遊 日本旅遊 交通資訊

