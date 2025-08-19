王品3燒肉品牌聯名蠟筆小新送周邊　APP結帳抽東京來回機票

▲王品3燒肉品牌聯名蠟筆小新，APP結帳抽東京來回機票。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

王品旗下3大燒肉品牌即日起至9月30日與蠟筆小新聯名，消費指定套餐就送刮刮卡，中獎機率百分百，有機會獲得獨家超萌限量贈品或品牌套餐券。活動期間使用瘋美食APP結帳，還有機會抽中日本東京春日部單人來回機票。

王品旗下「原燒」、「肉次方」和「金咕」與蠟筆小新聯名，9月30日前野原一家和春日部防衛隊將在全台3大燒肉品牌門店出沒，並推出「小新的燒肉之路」系列周邊贈品，只要在原燒消費1客多人套餐、到肉次方消費2客進擊の肉以上價位套餐，或於金咕消費1398元以上價位的多人套餐，就送刮刮卡1張，除了能免費獲得周邊商品，還有機會刮中1698元的品牌免費雙人套餐券1張。

▲蠟筆小新周邊商品。（圖／王品提供）

此外，9月30日前，到任一間燒肉品牌並以王品瘋美食APP結帳，就送3張品牌贈菜券，再抽日本東京春日部單人來回機票和Greater Tokyo Pass 5日週遊券，共3組，每組價值1萬6500元。

▲台中李方艾美酒店Buffet推出「3人同行，第3人3折」優惠。（圖／台中李方艾美酒店提供）

另外，台中李方艾美酒店將邁入3週年，推出「吃、住、抽、拍」系列優惠，3家人氣餐廳也以「3」為巧思推出系列限定優惠，在大廳的Latitude 24北緯二十四，只要消費滿500元，即可參加抽抽樂，有機會獲得63折、73折、83折或蛋糕兌換券的優惠。2樓人氣自助餐新食譜全日餐廳Latest Recipe則祭出「3人同行，第3人3折」的優惠方案。高空酒吧PANO 24則同步推出葡萄酒與烈酒買2送1、3人同行暢飲3小時方案1人免費等組合。