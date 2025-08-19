越南旅遊熱度飆升　KKday推小資19999元起暢遊北越沙壩、下龍灣

▲越南小瑞士「沙壩」。（圖／KKday提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

根據越南國家旅遊局統計，2025年1至7月迎來逾1,220萬國際旅客，年增22.5%，其中台灣旅客排名第三。KKday指出，越南是東南亞成長最亮眼市場，除了河內、峴港、富國島之外，有「越南小瑞士」之稱的北越高山小鎮沙壩近來備受矚目。KKday數據顯示，河內出發前往沙壩的臥鋪火車商品銷量年增3倍，下龍灣五星過夜郵輪亦成長逾40%。

▲「越南小瑞士」沙壩成旅遊新寵。（圖／沙壩芒花登山列車提供）



沙壩氣候宜人、四季皆有不同風貌，以梯田雲海與民族文化聞名，還能搭乘纜車直達越南第一高峰番西邦峰，享受壯闊景緻。從河內搭臥鋪火車出發約 8 小時可抵老街站，再轉車 1 小時即可到達，夜間出發、清晨抵達，車廂舒適且配有冷氣、水與小點心，票價1,035元起，是前往沙壩的首選交通方式。

▲臥鋪火車提供多種方案房型可選擇，是前往沙壩的交通首選。



看準熱潮，KKday推出多款產品。小資族可選擇六天五夜機加酒方案19,999元起，搭配中華航空直飛，包含河內市區飯店 2 晚、4人房臥鋪火車、下龍灣四星郵輪體驗，再贈當地機場接送。限量優惠兩人同行，第2人再折2,000元。

▲下龍灣郵輪。



想要更舒適體驗，可選擇輕奢迷你團30,900元起，兩人即可成團，含五星飯店住宿、五星郵輪、雙人臥鋪火車及中文導遊服務。另加贈越南簽證、快速通關、越式洗頭與吉吉村傳統服飾體驗。四人同行以上，每人再折2,000元。

▲KKday6日迷你團再贈越南簽證、越式洗頭及吉吉村傳統服飾體驗。



針對自由行旅客，KKday也規劃沙壩一日遊與半日遊，涵蓋吉吉村、莫阿鄉，可搭乘番西邦峰小火車、纜車與單軌列車直達峰頂，俯瞰雲海與山景；另有摩托車深度遊，由當地嚮導帶領穿梭民族村落，拍攝絕美梯田與雲霧景觀。

▲沙壩半日遊及一日遊行程，可以探訪雲海與梯田美景。



另外，五福旅遊日前也表示，越南入境旅遊第三名就是台灣旅客，其中芽莊團幾乎班班客滿，鄰近的大叻更受台灣旅客青睞，對此業者開發了直飛大叻的新航線，預計11月2日直飛大叻，並透過大叻與芽莊雙點進出，節省旅客時間。

▲越南大叻瘋狂屋。（示意圖／記者蔡玟君攝）



品保協會中南半島委員蔡承廷談及團體旅遊時則說，峴港、河內銷售穩定，而雨季結束後的富國島也將迎來旅遊熱潮，團費跟去年相比持平。米其林美食、三排座遊覽車成越南旅遊發展方向。

蔡承廷說，越南胡志明市機場第三航廈5月啟用，至今逐步上軌道，越來越多國內線轉機已遷至新航廈，提醒旅客務必注意，而9月7日起柬埔寨金邊新機場將啟用。蔡承廷提醒，越南從7月1日起大改革，包括行政區重劃及稅制重大變革，預期將大幅影響未來當地接待成本，明年地接成本可能會調高。