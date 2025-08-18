ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
「老賴茶棧X鬼滅之刃」第2波聯名開跑　有6款全新鬼角色飲料杯

▲▼「老賴茶棧X鬼滅之刃」第2波聯名活動開跑。（圖／老賴茶棧提供）

▲「老賴茶棧X鬼滅之刃」第2波聯名活動開跑。（圖／老賴茶棧提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》於8月8日正式上映，截至15日全台票房突破3億台幣，累積高人氣。手搖飲「老賴茶棧」宣布推出第2波聯名活動，不僅有6款全新「鬼角色」飲料杯，更加碼推出限量「變色杯組」周邊，即日起於全門市上市。

▲▼「老賴茶棧X鬼滅之刃」第2波聯名活動開跑。（圖／老賴茶棧提供）

▲第2波聯名推出全新6款鬼角色飲料杯。

「老賴茶棧X鬼滅之刃」第2波聯名活動開跑，包括全新登場的「鬼角色」杯身，一共有6款，內含無慘、上弦之鬼等角色，特意以細膩圖樣展現動畫氛圍，視覺效果滿分，即日起至9月30日於全門市隨機出杯、限量供應。

▲▼「老賴茶棧X鬼滅之刃」第2波聯名活動開跑。（圖／老賴茶棧提供）

▲加碼推出全新「鬼滅之刃變色杯組」限量周邊。

期間加碼推出全新「鬼滅之刃變色杯組」限量周邊，內含4款主要角色圖樣包括竈門炭治郎、竈門禰豆子、我妻善逸及嘴平伊之助，每款杯子採溫變設計，只要遇冷即顯示角色圖樣變化，售價499元，全台限量1000組，採預購制。

▲▼鶴茶樓今年再度找來「伊藤潤二」推出聯名活動。（圖／鶴茶樓提供）

▲鶴茶樓今年再度找來「伊藤潤二」推出聯名活動。（圖／鶴茶樓提供，下同）

鶴茶樓今年鬼月則再度攜手日本恐怖漫畫大師「伊藤潤二」推出最新聯名活動，以人氣經典角色《富江》、《人頭氣球》、《十字路口的美少年》為靈感，把日式驚悚美學結合手搖飲，不僅推出3款限定飲料紙杯搭配暗黑封膜，且飲料杯在室內看為一般白底杯身，拿到太陽光下會逐漸浮現深粉紅色的血腥、驚悚圖案，吸睛度十足。

▲▼鶴茶樓今年再度找來「伊藤潤二」推出聯名活動。（圖／鶴茶樓提供）

▲同步推出6款限量周邊。

▲▼鶴茶樓今年再度找來「伊藤潤二」推出聯名活動。（圖／鶴茶樓提供）

▲紋身貼紙只送不賣。

同步打造6款限量周邊，「富江款安全帽」售價88元、「富江款寬短T」售價428元、「飲料提袋富江款」及「飲料提袋美少年款」售價248元、「富江款馬克杯」售價288元、「飲料保冷袋」售價29元。

加碼推出2款只送不賣的聯名小物，「紋身貼紙（富江+人頭氣球）」，凡購買任一飲品拍照打卡臉書或IG限動並標記@鶴茶樓、@木棉花，即可獲得紋身貼紙1張，每人限送1張；「人頭氣球自動充氣氣球」，單筆購買聯名周邊2件送自動充氣款人頭氣球1顆，輕壓即膨脹，每人限送1顆。

鶴茶樓聯名活動將於8月23日起至9月21日限時開跑，提醒周邊及贈品數量有限、售完為止，且售完不補。

關鍵字： 美食情報 美食雲 賴茶棧 鬼滅之刃 鶴茶樓 伊藤潤二

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

