ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台灣米其林摘星名單今揭曉！頤宮挑戰8連霸　台南力拚「破蛋」　

▲台灣米其林指南名單8/19公布　必比登推介名單8/12揭曉

▲台灣米其林摘星名單今揭曉。（圖／米其林指南提供）

記者黃士原／台北報導

「台灣米其林指南2025」星級餐廳發布會今日下午2點舉行，陸續頒發特別獎、星級餐廳、綠星餐廳，外界除了關注三星餐廳頤宮能否8連霸外，首度納入評鑑的新北市、新竹縣市是否有摘星餐廳，連續3年星級餐廳掛0的台南，今年能否「破蛋」也是焦點。

「台灣米其林指南2025」將於今日下午2點在台北漢來大飯店舉行發布會，評鑑城市涵蓋台北、台中、台南、高雄，以及今年新增的新北市、新竹市及新竹縣，會中將陸續頒發特別獎、星級餐廳、綠星餐廳，外界除了關注三星餐廳頤宮挑戰8連霸外，JL Studio、態芮TaÏrroir能否蟬聯三星，首度納入評鑑的新北市、新竹縣市是否出現摘星餐廳，連續3年星級餐廳掛0的台南，今年能否「破蛋」，也都是各界的焦點。

▲三星餐廳頤宮挑戰「8連霸」。（圖／雲朗觀光提供）

至於哪些餐廳能夠初次摘星，業界普遍認為東京傳奇名店「Bon.nu」在高雄開設的姐妹分店「Li.nu」、由米其林一星餐廳「鮨和魂」前料理長奧地太一領軍的「鮨嘉仁」、米其林一星「天香樓」前主廚楊光宗打造的「心宴」，都具進榜潛力。

在快速變動的數位時代，米其林指南也採取了新的名單發布方式，年度的發布會之前，會在每月的第二個星期三，即時新增「新入選餐廳」名單，並發布於米其林指南網站以及 App上，希望透過這樣固定的發布與更新，讓這些被米其林評審員發掘的新餐廳，能有更多機會受到關注。

米其林指南上周也公布必比登推介名單，共37個店家新入選必比登推介，全台共有144間餐廳獲得肯定，包括台北37間、台中23間、台南30間、高雄24間，以及首次納入的3個城市：新北市15間、新竹縣8間、新竹市7間。

米其林也提到，評審員會針對所有的料理種類匿名評選，並只關注盤中食物的品質，依據的5項全球一致的評估標準評價用餐體驗，分別是食材品質、對味道與烹調技巧的駕馭能力、味道的融合、料理中展現的個性，以及餐飲水準的一致性（包括整套菜單以及持續的穩定一致）。地點、裝潢、服務以及設施等都不囊括在評選標準之中，但如果有特別值得關注的地方，也可以特別標示出來。

關鍵字： 美食雲 米其林指南 米其林 台灣米其林指南

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

主人化妝 #黃金獵犬 湊熱鬧！覺得無聊後竟「開門」離開XD

推薦閱讀

知本濃郁系砂鍋羊肉麵藏身鐵皮小屋

知本濃郁系砂鍋羊肉麵藏身鐵皮小屋

解密北投麗禧溫泉酒店5大亮點

解密北投麗禧溫泉酒店5大亮點

台灣米其林摘星名單今揭曉

台灣米其林摘星名單今揭曉

九份民宿惡意撤單哄抬價格　觀光署：非法經營最高可罰200萬

九份民宿惡意撤單哄抬價格　觀光署：非法經營最高可罰200萬

小三通7月達百萬大關！金門觀光持續升溫

小三通7月達百萬大關！金門觀光持續升溫

菜價漲！丸亀製麵蔥花限量供應

菜價漲！丸亀製麵蔥花限量供應

蘇澳「地下冷泉秘境」藏身復古紅磚樓

蘇澳「地下冷泉秘境」藏身復古紅磚樓

燈籠夜遊、超夯移工樂團「半島花花生活節」演出

燈籠夜遊、超夯移工樂團「半島花花生活節」演出

基隆港高遠新村歷史建築　活化翻新再現原風貌正式公告招商

基隆港高遠新村歷史建築　活化翻新再現原風貌正式公告招商

拿坡里推「世運金牌快閃優惠」　小披薩只要139元、炸雞6折

拿坡里推「世運金牌快閃優惠」　小披薩只要139元、炸雞6折

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

壽司郎x芙莉蓮聯名活動今登場

米其林評審最愛的8道新北必比登美食

「老賴茶棧X鬼滅之刃」第2波聯名開跑

台灣米其林摘星名單今揭曉

水火共舞「超過300年」卻從未熄滅！

全商務艙「Beond航空」明年首航台灣

開業4年粥底火鍋「澳門贏到足」熄燈

一蘭道頓堀店本館受火災波及「暫時關閉」

全台首個「海上調香課」在基隆

苗栗最Chill溫泉酒店爽泡美人湯

熱門行程

桃園珍珠海岸國際音樂節 音浪嗨翻三天

KARD燃炸舞台、動力火車搖滾開唱、玖壹壹熱力壓軸，8/29-8/31竹圍漁港限時開趴！

最新新聞更多

知本濃郁系砂鍋羊肉麵藏身鐵皮小屋

解密北投麗禧溫泉酒店5大亮點

台灣米其林摘星名單今揭曉

九份民宿惡意撤單哄抬價格　觀光署：非法經營最高可罰200萬

小三通7月達百萬大關！金門觀光持續升溫

菜價漲！丸亀製麵蔥花限量供應

蘇澳「地下冷泉秘境」藏身復古紅磚樓

燈籠夜遊、超夯移工樂團「半島花花生活節」演出

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366