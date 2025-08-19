台灣米其林摘星名單今揭曉！頤宮挑戰8連霸　台南力拚「破蛋」　





▲台灣米其林摘星名單今揭曉。（圖／米其林指南提供）

記者黃士原／台北報導

「台灣米其林指南2025」星級餐廳發布會今日下午2點舉行，陸續頒發特別獎、星級餐廳、綠星餐廳，外界除了關注三星餐廳頤宮能否8連霸外，首度納入評鑑的新北市、新竹縣市是否有摘星餐廳，連續3年星級餐廳掛0的台南，今年能否「破蛋」也是焦點。

▲三星餐廳頤宮挑戰「8連霸」。（圖／雲朗觀光提供）

至於哪些餐廳能夠初次摘星，業界普遍認為東京傳奇名店「Bon.nu」在高雄開設的姐妹分店「Li.nu」、由米其林一星餐廳「鮨和魂」前料理長奧地太一領軍的「鮨嘉仁」、米其林一星「天香樓」前主廚楊光宗打造的「心宴」，都具進榜潛力。

在快速變動的數位時代，米其林指南也採取了新的名單發布方式，年度的發布會之前，會在每月的第二個星期三，即時新增「新入選餐廳」名單，並發布於米其林指南網站以及 App上，希望透過這樣固定的發布與更新，讓這些被米其林評審員發掘的新餐廳，能有更多機會受到關注。

米其林指南上周也公布必比登推介名單，共37個店家新入選必比登推介，全台共有144間餐廳獲得肯定，包括台北37間、台中23間、台南30間、高雄24間，以及首次納入的3個城市：新北市15間、新竹縣8間、新竹市7間。

米其林也提到，評審員會針對所有的料理種類匿名評選，並只關注盤中食物的品質，依據的5項全球一致的評估標準評價用餐體驗，分別是食材品質、對味道與烹調技巧的駕馭能力、味道的融合、料理中展現的個性，以及餐飲水準的一致性（包括整套菜單以及持續的穩定一致）。地點、裝潢、服務以及設施等都不囊括在評選標準之中，但如果有特別值得關注的地方，也可以特別標示出來。