開業4年粥底火鍋「澳門贏到足」熄燈　招牌卜卜蜆鍋成回憶

▲卜卜蜆鍋，挑選肉質更為肥美的大個頭蛤蜊。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

主打原盅冬瓜粥、正宗卜卜蜆等順德風味粥底火鍋「澳門贏到足」，自2021年9月開幕至今即將屆滿4周年，不過餐廳已於8月15日歇業，讓粉絲扼腕說「有好多回憶的地方」。

熱愛美食旅遊的陳正耀與楊淳嵐選派台灣廚藝團隊赴澳門拜師學藝，將原盅冬瓜粥、正宗卜卜蜆、馳名火焰鵝及順德大盤魚等順德粥底火鍋帶回台灣，2021年創立「澳門贏到足」，除了有正宗卜卜蜆、馳名火焰鵝、順德大盤魚、原盅冬瓜粥海鮮總匯，還有WASABI手撕雞、脆辣雞私房菜。

▲澳門贏到足的「原盅冬瓜粥底」。（圖／記者黃士原攝）

「原盅冬瓜粥底」主角是米，餐廳挑選台灣越光米、雲林芋頭香米、花東桂花香米、雲林七葉蘭香米、長糯米與泰國香米共6種米，手工慢煮2小時，達到廣東順德所謂「吃米不見米」、「粒粒開花」的境界。再挑選雲林直徑30公分以上的青皮冬瓜裝盛米粥上桌作為火鍋湯底，逐樣加入海鮮、肉品、蔬菜涮煮享用，最後食材的精華與粥底融合。

而「卜卜蜆鍋」據傳是順德人最愛的宵夜，加熱後鍋中蛤蜊開殼發出「卜卜」聲響，故名為「卜卜蜆」，卜卜蜆鍋靈魂來自蛤蜊及蒜頭，澳門贏到足選用彰化伸港文蛤，並挑選肉質更為肥美的大個頭蛤蜊，加入大量雲林新鮮蒜頭。

除了信義本店，澳門贏到足2021年底再開出忠孝敦化店，不過該店已於去年2月底熄燈，而信義本店也在8月15日結束營業，讓粉絲扼腕的說「有好多回憶的地方」。

▲珍寶海鮮「招牌辣椒螃蟹」。（圖／記者黃士原攝）

另外，新加坡旅遊局推薦的10大海鮮餐廳之首的「珍寶海鮮」，2017年12月登台，除了招牌的辣椒螃蟹和胡椒螃蟹外，還提供多種口味的螃蟹料理，以及10大新加坡名菜，例如麥片蝦、娘惹炸尼羅紅、摩卡排骨等，讓大家不用到新加坡就能品嚐到道地美味。

▲胡椒螃蟹。（圖／記者黃士原攝）

珍寶海鮮2018年曾開出台中店，但已於2021年熄燈，目前在台灣僅有信義A8店，不過業者日前公告，該店將於8月31日結束營業，同時也提醒民眾，如有未使用的優惠券或Ocard點數，請於最後營業日前使用完畢。消息傳出，不少網友留言表達不捨，有人說「以後只能去新加坡吃了」、「太傷心了，超級喜歡椒鹽沙公」、「太可惜了，我的美好回憶」。

關鍵字： 美食雲 粥底火鍋 澳門贏到足 歇業 結束營業

