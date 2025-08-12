ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
苗栗最Chill溫泉酒店！700坪露天風呂賞星星　夢幻玻璃屋爽泡美人湯

▲▼苗栗享沐時光莊園渡假酒店。（圖／記者黃凱翊攝）

▲享沐時光莊園渡假酒店擁有700坪超大露天風呂空間，泡湯享受超放鬆！（圖／記者黃凱翊攝，以下皆同）

記者黃凱翊／苗栗報導

想要遠離城市喧囂，泡湯放鬆一晚嗎？隱身在苗栗苑裡鄉間的療癒系溫泉酒店，不只每間房間都有超大獨立湯池，還有700坪的露天風呂、個人湯屋以及高空裸湯等設施，讓每位旅客在此都能被「美人湯」徹底洗滌身心靈。網美們也別錯過IG上爆紅的2大打卡點，一望無際的平原景致搭配遠方夕陽餘暉，絕對是拍美照的最佳背景。

▲▼苗栗享沐時光度假酒店。（圖／記者黃凱翊攝）

▲▼「享沐套房」房間有21坪大空間，陽台獨享一望無際苑裡田園風光，天氣好時還能看到遠方海岸線！

▲▼苗栗享沐時光莊園渡假酒店。（圖／記者黃凱翊攝）

▲▼苗栗享沐時光莊園渡假酒店。（圖／記者黃凱翊攝）

▲▼房間內還備有小美犀AI智能語音助理及膠囊咖啡機。

▲▼苗栗享沐時光莊園渡假酒店。（圖／記者黃凱翊攝）

位於苑裡鎮的「享沐時光莊園渡假酒店」，佔地7千坪，寬廣的腹地也讓飯店對於空間規劃豪不吝嗇，其中推薦情侶們必住的房型，就是經典的「享沐套房」，房間足足有21坪大空間，房間內的L型大沙發足足可以坐上6人都不是問題！King Size雙人床放在房間內也不顯得擁擠，就連陽台還有休閒座椅可以好好享受，可以說房間的每個角落，都能讓人享受到在日本鄉間入住溫泉飯店的悠閒感。

▲▼苗栗享沐時光度假酒店。（圖／記者黃凱翊攝）

▲超大的衛浴空間，就連在房間內都能好好享受冷、熱雙湯池，一旁還有電視可以邊泡湯邊觀賞。

在享沐時光，絕對要多花一點時間在泡湯這件事上！「享沐套房」的衛浴空間就比個人湯屋還要寬敞，即使在房間內都能好好享受冷、熱雙湯池。雙洗臉台還有乾濕分離的盥洗區設計，絕對是頂級飯店才有的標配，備品使用「O'right Shop 歐萊德」的產品，就連吹風機也有別於一般飯店，選用了Dyson吹風機，從小地方就看得出飯店的用心。

▲▼苗栗享沐時光莊園渡假酒店。（圖／記者黃凱翊攝）

▲▼衛浴備品使用「O'right Shop 歐萊德」的產品，Dyson吹風機的配置也是飯店少見。

▲▼苗栗享沐時光莊園渡假酒店。（圖／記者黃凱翊攝）

享沐時光最吸睛的還有「露天風呂」，主打不回收也不加溫的天然碳酸氫鹽泉，由於泉質富含礦物質，泡完湯後肌膚會變得十分滑順，也就是俗稱的美人湯。露天風呂除了有各種不同溫度的溫泉池、SPA外，還有長達40米的游泳池，烤箱與蒸氣室等設施，如果是晚上來泡湯，還能看到滿天星斗，絕對是在都市內無法體驗到的享受！

▲▼苗栗享沐時光莊園渡假酒店。（圖／記者黃凱翊攝）

▲▼露天風呂除了有各種不同溫度的溫泉池、SPA外，還有長達40米的游泳池，烤箱與蒸氣室等設施，晚上來泡湯，還能看到滿天星斗。

▲▼苗栗享沐時光莊園渡假酒店。（圖／記者黃凱翊攝）

露天風呂設備中，最受歡迎的就是這座「玻璃屋湯池」了！玻璃屋內有三種冷熱溫度不同的湯池，透明的玻璃設計除了遮陽擋風外，也是網美們拍照打卡的熱門景點之一。

▲▼苗栗享沐時光莊園渡假酒店。（圖／記者黃凱翊攝）

▲▼最受歡迎的就是這座「玻璃屋湯池」，藍天白雲再搭配鬱鬱蔥蔥的樹景，是IG上網美必訪打卡點。

▲▼苗栗享沐時光莊園渡假酒店。（圖／記者黃凱翊攝）

享沐時光全館共有90間房、分為11種房型，每個房型都備有泡湯池。另外也有提供10間湯屋，分為7間單池屋以及3間雙池屋；另外位於8樓的裸湯區房客全都能免費使用，若到了8樓泡湯，絕對別錯過對面的落地窗，可以遠眺鄉村風景外，天氣好甚至能看到遠方的大海！轉角的90度玻璃設計，若是在傍晚造訪，還能拍到落日餘暉的高空美景，此處也是當初享沐時光甫開幕後，就在IG上爆紅的打卡點之一。

▲▼苗栗享沐時光莊園渡假酒店。（圖／記者黃凱翊攝）

▲▼6到8樓都有大片落地窗採光設計，樓層越高越能拍到苑裡鄉村風景和遠方的海岸線！

由於飯店位處郊區，到苑裡鎮內約需10分鐘車程，若是泡湯後想要舒壓一下，就在飯店內揪朋友一起來唱歌，飯店內有限量2間KTV，採預約制，大間可容納20人、小間10人。另外飯店也設有遊戲室、健身房及閱讀室，在這裡兩天一夜小旅行絕對不無聊！

▲▼苗栗享沐時光莊園渡假酒店。（圖／記者黃凱翊攝）

▲由於位於郊區，飯店大廳還有兩台7-11販賣機，半夜肚子餓也不怕沒東西吃！

若懶得到鎮上去尋找食物，三餐也可以通通在享沐時光內解決！晚餐可以選擇「雙湯專案」，讓你不只泡湯還能吃到熱騰騰的鴛鴦火鍋，海陸套餐內容超級豐盛，更有多種湯頭可以選擇，泡完湯再暖胃爽度直接拉滿！；早餐則是自助式Buffet，中西式餐點通通有，不定期會變換菜色。如果在都市待膩了，這裡絕對是兩天一夜放鬆的小旅行好去處。

▲▼享沐時光度假酒店晚餐鴛鴦鍋。（圖／記者黃稜涵攝）

▲晚餐可以選擇直接在酒店內享用鴛鴦鍋。（圖／記者黃稜涵攝）

如果想體驗另一種小旅行風格，苗栗就有一處超Chill的免裝備露營，帳篷四周被超療癒的仙人掌與多肉植物包圍，晚上點燈更是夢幻爆棚，且還能獨享乾濕分離衛浴、泉池，享受在大自然泡湯的幸福感，晚餐還能吃到超豐盛的BBQ海陸大餐。

▲▼苗栗 自然圈露營。（圖／記者周姈姈攝）

▲位於苗栗縣卓蘭鎮的「自然圈農場Lofi Land」，主打包圈式免裝備露營。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）

座落苗栗縣卓蘭鎮的「自然圈農場Lofi Land」，整個園區充滿獨特的原野花材與沙漠仙人掌，並以生態工法打造「曠野沙漠」與「溫帶森林」2種園區景觀（溫帶森林暫不開放），讓人一踏進園區就彷彿來到與世隔絕的秘境，沒有任何都市的吵鬧，只有大自然、自己與夥伴們。

▲▼苗栗 自然圈露營。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼整個自然圈種滿花花草草與仙人掌，宛如與世隔絕的秘境。

▲▼苗栗 自然圈露營。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼苗栗 自然圈露營。（圖／記者周姈姈攝）

▲晚上點燈超夢幻。

自然圈農場目前住宿以包圈式免裝備露營為主，旅客只需要簡單行李即可出發，入住曠野沙漠區，依照帳篷數量又分為大圈（6帳）、小圈（4～5帳），平日不管是2人、4人或甚至10人來住，都可以獨享包圈。

▲▼苗栗 自然圈露營。（圖／記者周姈姈攝）

▲依照帳篷數量又分為大圈、小圈，平日不管幾人入住皆可獨享包圈。

▲▼苗栗 自然圈露營。（圖／自然圈農場Lofi Land提供）

▲每個帳篷內皆有2張雙人床、1台大電扇。（圖／自然圈農場Lofi Land提供）

由於自然圈農場希望能讓旅客更貼近大自然，因此帳篷裡的配備十分簡單，每帳皆有2張雙人床墊、1台大電風扇，且每一圈除了有獨立乾濕分離衛浴、烤肉爐、戶外座位區之外，最特別的是還有泉池，為碳酸氫鈉泉，夏天泉水為常溫、冬天則會加熱，讓旅客能盡情享受在大自然泡湯的幸福感。

▲▼苗栗 自然圈露營。（圖／記者周姈姈攝）

▲每圈都有烤肉爐、戶外座位區，能與朋友或家人在這裡盡情同樂。

▲▼苗栗 自然圈露營。（圖／記者周姈姈攝）

▲每圈都有乾濕分離衛浴，提供洗髮精、沐浴乳及吹風機，提醒旅客要自己攜帶牙刷、毛巾等個人用品，若忘記也可向櫃檯購買。

▲▼苗栗 自然圈露營。（圖／記者周姈姈攝）

▲比較特別的是，圈里也有泉池，夏天的泉水為常溫，讓旅客可以泡湯放鬆。

