越南順化4新玩法！老派火車賞海景、超狂宮廷宴　還有法式咖啡廳

▲越南峴港-順化觀光鐵道列車去年3月正式營運。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／越南報導

去過了越南峴港、會安，富含濃厚歷史韻味的順化，旅人們可別錯過。本篇搜羅順化特色玩法，搭乘老派火車，從峴港晃悠三小時到順化，接著換上宮廷服，品嘗「孔雀開屏」等一道道皇帝宴，還能尋訪依傍車站的咖啡廳，靜享悠然的咖啡時光。

▲峴港-順化也可搭乘觀光鐵道列車，沿途盡攬山海風光。（圖／記者彭懷玉攝）

峴港-順化觀光鐵道列車

一般旅客若只有五天時間，想遊覽中越，僅會到峴港、會安等主要旅遊城市，而順化作為越南阮朝的首都共140年，歷史底蘊深厚，加上寧靜氛圍、慢步調，被譽為「詩意之地」，建議可以搭乘去年3月26日才正式營運的觀光火車，以老一輩的方式，慢下腳步細細領略其魅力，峴港-順化單趟10美金。

▲火車上多西方臉孔，適合有長假期的旅客搭乘，細細品味海岸線之美。（圖／記者彭懷玉攝）



順化位於越南中部的狹窄地帶，搭乘火車，沿著海岸線前進，會經過「海雲嶺」，也就是兩城市的交接處，同時海雲嶺也是越南北部與南部氣候的分界線，差了至少攝氏2度。假設從峴港出發，坐在右手邊座位，更能清楚看到鐵軌蜿蜒在山海之間，宛如浮在海平面上，若天氣許可，海天一線的景色想必動人。

▲▼列車上販賣越南在地包子、海鹽咖啡等，可以自費嚐鮮，費用均為銅板價，包子約13元，海鹽咖啡也只要5萬越南盾（約新台幣65元）。（圖／記者彭懷玉攝）

觀光列車配備音樂和美食車廂，表演女伶從峴港一路高歌到順化，哼唱著越南知名曲目。肚子餓了，車廂內也販賣各式特色小吃，包含香蕉葉饅頭、水晶餃、玉米糯米飯、包著鵪鶉蛋或火腿的越南版粽子，以及海鹽咖啡、優格等，可以自費嚐鮮，費用均為銅板價，包子約13元，海鹽咖啡也只要5萬越南盾（約新台幣65元）。

▲表演女伶從峴港一路高歌到順化，哼唱著越南知名曲目。（圖／記者彭懷玉攝）

皇帝宮廷宴料理

越南過去是中國的藩屬國，而順化1802年至1945年是阮朝之皇都，整座城市洋溢濃厚的宮廷氣氛，矗立眾多以宮廷宴為主軸的餐廳，旅客可以換上古裝，體驗變身藩王、皇后、宰相、大臣、宮女等不同角色，上演趣味的宮廷劇。

▲▼旅客換上古裝，體驗變身藩王、皇后、宰相、大臣、宮女等不同角色，上演趣味的宮廷劇。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼以紅蘿蔔雕刻成的鳳凰迎賓，以及南瓜盅鴨肉等，一道道裝飾華美的料理端上桌。（圖／記者彭懷玉攝）



Không Gian Xưa餐廳於2019年開張，空間約可容納20人，木質建築色彩繽紛、雕龍畫鳳，戶外的花園也很適合拍照。餐廳提供浮誇的宮廷料理，以紅蘿蔔雕刻成的鳳凰迎賓，接著有什錦沙拉、包蝦子和豬肉的炸春捲，寓意孔雀開屏，以及南瓜盅鴨肉等一道道裝飾華美的料理端上桌，令人大快朵頤。

▲▼享用料理的同時，還能聆聽越式傳統戲曲，彷彿搭上時光機穿越時空，相當有意思。（圖／記者彭懷玉攝）

享用料理的同時，還能聆聽越式傳統戲曲，彷彿搭上時光機穿越時空，相當有意思。

▲▼雙層觀光巴士遊順化；路線僅一條，沿著香江前進，並繞至市區。（圖／記者彭懷玉攝）



雙層觀光巴士遊順化

順化也有HOP-ON HOP-OFF BUS雙層觀光巴士！乘坐觀光巴士，可以按照自己的節奏探索順化市景點，在熱門景點隨上隨下，包括Toa Kham船碼頭、Dong Ba市場、Thien Mu寶塔、順化站、Tu Hieu Pagoda、Tu Duc、Khai Dinh墓等。若無導遊隨行，車上也配備各種語言可任選，包含英語、中文、日語、韓語、法語等，聆聽順化市的古往今來。不過，順化又比峴港溫度低攝氏2度左右，早春常見17-18度氣溫，坐在上層建議攜帶外套、圍巾，以免吹風著涼。

▲順化Mémoire café花園相當有法式殖民風情。（圖／記者彭懷玉攝）

Mémoire café

Mémoire café位於順化車站旁，每一區的裝潢風格不一，黑白相間的地磚，搭配鵝黃色壁面，輔以古典掛畫，營造洋溢法式殖民風情，小天使駐足的白色噴水池也是旅客最愛的取景地。

▲▼順化Mémoire café下午茶；各區呈現出不同風格，每一隅都很好拍照。（圖／記者彭懷玉攝）

等候火車時，可以點杯招牌海鹽咖啡、下午茶，坐在花園座椅享用。登上後方階梯，還能欣賞火車緩慢行駛而過的風景，靜享美好而愜意的時光。

▲點杯招牌海鹽咖啡，登上後方階梯，還能欣賞火車緩慢行駛而過的風景，靜享美好而愜意的時光。（圖／記者彭懷玉攝）

未來搭乘長榮航空遊峴港更舒適了，長榮航空將於4月28日起至6月30日、9月1日至10月19日，以及11月17日至12月31日期間，將原先A321機隊，更換至更多座位數的A330-300機隊執飛。

▲長榮航空。（示意圖／長榮航空提供）



長榮航空飛峴港的時間為早去午回，去程BR383桃園機場09:45出發，11:35就能抵達峴港國際機場，擁有更多時間探索峴港、順化。不只如此，長榮除了和旅行社推出中越五天行程以外，還有北中越七天及南中越六天的特殊行程規劃，方便旅客深度全覽越南魅力，詳洽各大旅行社。

