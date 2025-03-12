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「汪汪隊氣偶」亮相！花伴野餐3／15登場　逛5大區、市集、聽音樂

▲兩層樓高「汪汪隊氣偶」現身！「台北花伴野餐」五大主題區、星光音樂會3/15開展。（圖／觀傳局提供）

▲「2025台北花伴野餐」周六在大安森林公園開展，今年規劃五大主題野餐區。（圖／觀傳局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

「2025台北花伴野餐」本周六（15日）在大安森林公園開展，今年規劃五大主題野餐區，還有文青市集、花主題的浪漫野餐場景。本次首度結合「汪汪隊立大功」，高約兩層樓的「阿奇」、「毛毛」大型氣偶展，8日開展至今已吸引逾萬粉絲到場。

▲兩層樓高「汪汪隊氣偶」現身！「台北花伴野餐」五大主題區、星光音樂會3/15開展。（圖／觀傳局提供）

▲「汪汪隊立大功」大型氣偶於3月8日展出至今，已吸引逾萬粉絲到場。（圖／觀傳局提供）

觀傳局介紹，今年野餐區規劃五大主題，「搖擺饗宴」野餐區打造浪漫野餐拍照場景，現場還有專業攝影師為民眾捕捉畫面，「綠遊派對」安排大頭哥哥「泡泡秀」及花藝手作DIY；「蹓蹓毛孩」野餐區，將舉辦萌寵定力賽及寵物訓練師的毛孩分享講座。

「大地繪閱」野餐區除有雙語說故事KTV老師，用生動說唱陪伴小朋友，也將發放限量的「心中的野餐繪紙」，只要完成著色跟自由創作，有機會獲得花伴旅行盥洗包和限量壓克力顏料6色套裝組。「樂活運動」野餐區則規劃美式投籃大賽、射箭、還有臺灣人發明的木球等運動體驗，參加就有機會獲得味王小王子麵、保力達畢兒綠茶氣泡飲，以及花伴旅行盥洗包。

▲兩層樓高「汪汪隊氣偶」現身！「台北花伴野餐」五大主題區、星光音樂會3/15開展。（圖／觀傳局提供）

▲參加活動就有機會獲得味王小王子麵、保力達畢兒綠茶氣泡飲，以及花伴旅行盥洗包。（圖／觀傳局提供）

周六下午3點將舉辦「汪汪隊立大功」粉絲見面會，由「阿奇」、「毛毛」人偶和水晶姐姐，帶現場大小朋友同樂。到了晚間，輪到「星光浪漫音樂會」登場，觀傳局邀請三金歌王殷正洋及台北花季主題曲主唱魏品勻等卡司獻唱，系列活動從下午1點至晚間8點不間斷。

▲兩層樓高「汪汪隊氣偶」現身！「台北花伴野餐」五大主題區、星光音樂會3/15開展。（圖／觀傳局提供）

▲「小椿日和」市集，以輕食、手做、花藝及甜點為主題。（圖／觀傳局提供）

文青們也不能錯過「小椿日和」市集，以輕食、手做、花藝及甜點為主題，有吉祥物熊讚BRAVO和玫瑰花造型的紅玉滿赤心雞蛋糕、世新大學咖啡社免費手沖，拉花體驗及百年老茶廠有記名茶的茶飲等。

▲兩層樓高「汪汪隊氣偶」現身！「台北花伴野餐」五大主題區、星光音樂會3/15開展。（圖／觀傳局提供）

▲「樂活運動」野餐區有木球體驗。（圖／觀傳局提供）

觀傳局表示，現場將提供uCup環保杯租借服務，攜帶環保餐具至五大野餐區服務台，可兌換限量的華元野菜園與味王小王子麵。周六活動當天攜帶活動「歷屆野餐墊」，有機會獲得2025限量版花伴旅行盥洗包。

關鍵字： 台北市旅遊 大安森林公園 花海旅遊 賞花 繡球花 2025台北花伴野餐 汪汪隊立大功

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