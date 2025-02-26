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兩人行第2人5折！福華彩虹座海鮮交響曲3／1登場　龍膽石斑吃到飽

▲福華彩虹座海鮮交響曲3/1登場。（圖／台北福華提供）

▲福華彩虹座海鮮交響曲3/1登場。（圖／台北福華提供）

記者黃士原／台北報導

海鮮控看過來！台北福華大飯店彩虹座自3月1日起推出全新美食企劃「海鮮交響曲」，超過50道創意料理無限供應，而且3月底前兩人同行，平日第2人享5折、假日6折優惠。

台北福華大飯店彩虹座3月1日至5月31日推出「海鮮交響曲」，午餐及晚餐時段供應，選用日本香魚、美國干貝，以及台灣的烏魚子、龍膽石斑魚、赤鯮等，端出超過50道美味好料，包括烏魚子燻鮭魚凱薩沙拉、龍膽石斑魚片、越南啤酒蝦等。

▲福華彩虹座海鮮交響曲3/1登場。（圖／台北福華提供）

▲龍膽石斑魚片。（圖／台北福華提供）

回饋饕客支持，彩虹座即日起加碼推出3大優惠，凡年滿55歲貴賓享有資深優惠價，最低65折；3月底前兩人同行，周一至周五第2人享5折優惠，周六及周日享6折；4月30日前消費滿1000元，再贈200元珍珠坊餐飲抵用券。

▲敘日全日餐廳3月推出「致敬女王」活動，雙人同行且著粉色服飾或配件拍照打卡，即可參加抽抽樂，最高優惠可享第2人吃到飽只要38元。（圖／六福旅遊集團提供）

另外，台北六福萬怡酒店館內的Buffet餐廳「敘日」，3月1日起至3月31日平假日、午晚餐及下午茶餐期推出「致敬女王」活動，雙人同行且著粉色服飾或配件拍照打卡，即可參加抽抽樂，獎項分別為第2人5折、第2人38折，還有機會抽中第2人只要38元優惠（另收原價1成服務費），即抽即用。

關鍵字： 美食雲 台北福華 彩虹座 海鮮交響曲 美食優惠

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