日本咖哩連鎖品牌「日乃屋」將登台　首店落腳高雄鼓山魚市場

▲日本咖哩連鎖品牌「日乃屋」將登台。（圖／取自X／@hinoya_koushiki）

記者黃士原／台北報導

喜歡日式咖哩的民眾有新選擇！來自日本的咖哩連鎖品牌「日乃屋」將登台，第一家店正在籌備中，餐廳地點落腳高雄鼓山魚市場。

日乃屋是日本人氣咖哩品牌，在日本已有近百家分店，以其香濃順口的咖哩醬聞名，一入口時會先嚐到微甜口味，接著湧現辛辣層次，屬於日本家庭風格。除了基本的生蛋咖哩飯、半熟蛋咖哩飯外，還有炸豬排咖哩、漢堡排咖哩、炸雞咖哩等多種選擇。

▲炸肉餅咖哩飯。（圖／取自X／@hinoya_koushiki）

臉書粉專「開新點 Khnotien」今日下午發文表示，日乃屋咖哩進軍台灣，首店落腳高雄。記者實際前往人力銀行查詢，也發現該品牌正在召募員工，餐廳地點位於目前重新裝修中的鼓山魚市場。

高雄鼓山魚市場有「最美魚市場」之稱，2022年10月風光開幕後一度爆紅，但隨著熱潮退燒後，平日遊客冷冷清清，暫停營業整修後仍未見起色。之後由新營運團隊漢來國際物業管理顧問公司接手，去年9月1日起暫時停止營業、重新裝修中。

▲新北第4家！松屋「蘆洲長榮店」籌備中。（圖／記者黃士原攝）

另外，繼板橋江子翠店、永和中正店後，日本知名平價牛丼品牌「松屋」繼續在新北市拓點，接下來即將進駐蘆洲區，預計3月開幕。

2018年登台的松屋，主要販售項目有牛肉蓋飯、定食、咖哩、燒肉蓋飯等日式料理，並且不定時推出限定新商品，目前已有11家門市，分別是台北西門町店、台北芝山店、行天宮店、新莊中平店、民權西路店、西門武昌店、內湖港墘店、台北信陽店、士林中正店、板橋江子翠店及永和中正店。