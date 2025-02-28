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購票劃位進站「全靠刷臉」秒過！搭京成電鐵Skyliner免排隊攻略

妮可魯

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「你的生活日常，是我魂牽夢縈的旅行風景」錢包裡裝滿分不清哪國是哪國的鈔票與貨幣，在家門口買早餐蛋餅常掏給老闆娘泰銖與日圓，重度成癮的旅行生活家。

▲▼京成電鐵Skyliner「刷臉」秒過閘口超方便！AI人臉辨識乘車系統e-Ticket購票攻略、成田機場到上野只要41分鐘。（圖／部落客妮可魯授權提供）

撰文攝影／妮可魯的飛行日記、整理／實習記者陳莉玟

2025年1月24日起，京成電鐵Skyliner的「AI人臉辨識乘車系統」，在上野、日暮里、空港第2大樓、成田機場等4個車站正式啟用。這項新服務專為應對訪日旅客增加和閘口擁擠情況，讓旅客能更流暢地往返成田機場與市區，今後搭乘京成電鐵Skyliner，可大幅度減少現場排隊購票、劃位的時間，刷臉進站、取票三秒內完成，進出車站不用再掏票、不用排隊、更不用擔心車票遺失！

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Skyliner每隔20分鐘就會出發一班
做為民營鐵道它的速度僅次於新幹線（最快達160km），從成田機場出發，抵達東京都內的日暮里僅36分鐘、到京成上野站只要41分鐘，比起成田特快N’EX，不僅抵達時間縮短，票價也便宜500日幣。

▲▼京成電鐵Skyliner「刷臉」秒過閘口超方便！AI人臉辨識乘車系統e-Ticket購票攻略、成田機場到上野只要41分鐘。（圖／部落客妮可魯授權提供）

官網購票「掃臉」登錄
用手機或電腦在「Skyliner e-ticket」官網購買車票，線上付款後會進入拍攝臉部相片的畫面，進入專用改札口前有一個小螢幕，感應後不到一秒就可以迅速通過，同時間閘口另一端已列印出Skyliner指定席車票，省去現場排隊購票的時間，真的很方便！

一人掃臉、眾人分票
最神奇的是「母雞帶小雞」的系統設計，只要由一人代表在線上購票、拍攝臉部照片即可，最多可以買8張票。通過閘口時只需要掃代表人的臉，就可以一次拿到全部同行者的車票，且座位會自動被排在一起，除非車廂很滿，才會分散開來。

AI迅速劃位出發時間最接近的列車
我們搭乘時，列車出發時間最近的那班已滿席，AI人臉辨識乘車系統便自動幫我們劃到下一班，刷臉到取票的過程不到10秒！

官網購票只需三步驟

第一步：在Skyliner e-ticket官網訂購車票
訂好後會收到一封提醒付款的Mail，從Mail點擊連結後記得要用「瀏覽器」打開再繼續，不要直接在Mail跳出的連結裡操作，否則相機有可能會跳不出來，無法拍攝臉部照片！用瀏覽器開啟並線上付款後，會引導至註冊臉部資料的頁面，此時系統會開啟你手機或電腦的相機鏡頭，進行拍攝。（Face Check in Go只能單程使用，下次買票要重新註冊購買並再拍一次）

▲▼京成電鐵Skyliner「刷臉」秒過閘口超方便！AI人臉辨識乘車系統e-Ticket購票攻略、成田機場到上野只要41分鐘。（圖／部落客妮可魯授權提供）

▲購票付款完成後，系統自動導入相機掃臉。

▲▼京成電鐵Skyliner「刷臉」秒過閘口超方便！AI人臉辨識乘車系統e-Ticket購票攻略、成田機場到上野只要41分鐘。（圖／部落客妮可魯授權提供）

▲將臉擺在紅框正中央，若覺得沒拍清楚，可以立即重拍。

第二步：抵達指定閘機辨識臉部

▲▼京成電鐵Skyliner「刷臉」秒過閘口超方便！AI人臉辨識乘車系統e-Ticket購票攻略、成田機場到上野只要41分鐘。（圖／部落客妮可魯授權提供）

▲使用「顏認證對應改札」，也就是從「AI人臉辨識」專用的閘口進入。

▲▼京成電鐵Skyliner「刷臉」秒過閘口超方便！AI人臉辨識乘車系統e-Ticket購票攻略、成田機場到上野只要41分鐘。（圖／部落客妮可魯授權提供）

▲注視閘口上方的小螢幕，非常迅速的感應完成放行！

▲▼京成電鐵Skyliner「刷臉」秒過閘口超方便！AI人臉辨識乘車系統e-Ticket購票攻略、成田機場到上野只要41分鐘。（圖／部落客妮可魯授權提供）

▲閘口末端的機器，快速列印出Skyliner的指定席車票。

▲▼京成電鐵Skyliner「刷臉」秒過閘口超方便！AI人臉辨識乘車系統e-Ticket購票攻略、成田機場到上野只要41分鐘。（圖／部落客妮可魯授權提供）

▲只要由負責購票的一人去閘口代表掃臉，即可一次取得全員的車票，且系統會自動將大家的座位劃在一起。

▲▼京成電鐵Skyliner「刷臉」秒過閘口超方便！AI人臉辨識乘車系統e-Ticket購票攻略、成田機場到上野只要41分鐘。（圖／部落客妮可魯授權提供）

▲系統會選擇時間最接近的車次，車廂座位號碼都選好了。

第三步：直接進站乘車

▲▼京成電鐵Skyliner「刷臉」秒過閘口超方便！AI人臉辨識乘車系統e-Ticket購票攻略、成田機場到上野只要41分鐘。（圖／部落客妮可魯授權提供）

▲成田機場到京成上野只要41分鐘。

▲▼京成電鐵Skyliner「刷臉」秒過閘口超方便！AI人臉辨識乘車系統e-Ticket購票攻略、成田機場到上野只要41分鐘。（圖／部落客妮可魯授權提供）

▲出站時，從閘口旁的人工驗票通道，將車票繳交給站務員收回即可。

退票方式
購票付款後如果想退票，也只要從京成電鐵Skyliner e-ticket官網「照會購票」處點入，輸入購票資料、購票確認信上的密碼即可退票，很方便。

▲▼京成電鐵Skyliner「刷臉」秒過閘口超方便！AI人臉辨識乘車系統e-Ticket購票攻略、成田機場到上野只要41分鐘。（圖／部落客妮可魯授權提供）

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