走進「界霧島」搭上緩慢電車穿過飄逸芒海！遠方櫻島晚霞若隱若現

「你的生活日常，是我魂牽夢縈的旅行風景」錢包裡裝滿分不清哪國是哪國的鈔票與貨幣，在家門口買早餐蛋餅常掏給老闆娘泰銖與日圓，重度成癮的旅行生活家。

撰文攝影／妮可魯的飛行日記、整理／實習記者張宜樺

早聽聞芒花似雪，但沒想到初秋的「界霧島」會如此夢幻，搭乘纜車緩緩穿過霧島高原，踩在芒花搖曳的小徑去泡湯的過程，是一種秋日限定的浪漫。「霧島之所以名為霧島，是因6月梅雨季節很容易起大霧」聽了工作人員講解，這才明瞭梅雨季節造成的海上霧氣常將錦江灣上的櫻島火山重重籠罩，那迷濛一片的景致使得腳下這片山野高地被命名為霧島。

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「界」

自2008年入住「虹夕諾雅－京都」開始，隨著星野集團旗下的旅宿版圖擴增，不知不覺染上搜集星野的習慣，以日式溫泉旅館為主題的「界」系列來說，界霧島是第10家了吧！

以住了這麼多家「界」的經驗值來評斷，界霧島廣大開闊、層次豐富的自然美景絕對是界系列裡少見的，質感媲美星野集團最奢華的旅宿系列「虹夕諾雅」，但住宿價格不到虹夕諾雅的1／3，簡單來說，就是CP值超高。

全館49間客房皆可飽覽櫻島與霧島高原美景

踏進界霧島客房的那刻開始，我們就「哇哇哇」個沒完，一整面大落地窗讓窗外美景毫無遮擋的盡入眼簾，坐落在高千穗峰山腰的住宿棟，擁有無敵寬廣的高角度視野，全館49間客房皆能一覽櫻島及霧島高原的景色，並融合了當地傳統特色，名為「薩摩Shirasu大地之間」。

「這不是富士山喔！是櫻島，是座活火山，篤姬的故鄉就在櫻島對面的海灣邊。」

趁著旅伴興奮拍照的時候，我簡單介紹了一下櫻島的活躍程度，今年2月才大噴發了一次，黑壓壓的火山灰把鹿兒島市區的天空都蓋住了，入夜後還看得到赤紅色的熔岩在滾動。

不過，今天的櫻島蠻安靜的，一絲雲都沒有，「鹿兒島居民早習慣與櫻島火山活動和平共存，像是界霧島房間牆壁就使用了火山噴發的產物，尤其是床板上以火山灰融入色漆，塗抹出櫻島在夕陽餘暉照耀下的形狀。」帶我們進房間的小哥很親切的介紹，像是房間的裝飾使用了薩摩錫器、大島紬，以及薩摩和紙做的燈具等融合鹿兒島當地傳統特色的元素。

「當霧氣把櫻島籠罩起來，看不見的時候，就拿這片中間鏤空成櫻島模樣的紙卡，對著窗外拍，櫻島不是不見了，而是在你心裡。」這說法也太浪漫，且紙卡上的櫻島還是噴了一朵火山雲的模樣，超可愛。

▲界霧島每間客房都擁有像這樣的觀景落地窗。

▲前面那個不是富士山喲！是櫻島。

▲以火山噴發物融入色漆在床板上塗抹出櫻島的模樣。

▲入住時拿到的紙卡，中間鏤空出櫻島噴發的樣子。

▲看不見櫻島的時候，就把紙卡朝著櫻島的方向吧！

▲邊間的特別室擁有270度的環繞視野。

▲界霧島的客房內融入許多當地特色的工藝品，例如薩摩和紙做的紙燈。

▲大島紬包覆木板，拼接成牆面的裝飾。

搭乘纜車去泡湯、賞芒花、看星星

雖然房間裡就有溫泉湯屋，但都入住溫泉旅館，當然要去享受大浴場和露天風呂囉！界霧島的溫泉小屋位在霧島高原半山腰上，泡湯要從住宿棟搭一段3分半鐘的「單軌電車」，就像是雲霄飛車的慢速版，蜿蜿蜒蜒的軌道由上往下穿過樹林前行，纜車玻璃窗外「櫻島」不時出現，就像是在為我們引路一樣。走出電車，是一座提供冰棒、飲料與躺椅的休憩區，讓泡完湯、等候電車的時間可以在這裡躺一躺、聊天、看風景。

▲準備搭單軌電車去泡湯囉！

▲穿過霧島高原，前往溫泉小屋途中的電車。

▲就連泡湯搭乘的電車，都可以看到櫻島。

▲前面就是溫泉小屋囉！

露天風呂景色美不勝收

通往溫泉小屋的小徑兩旁開滿銀白色的芒花，黃昏時分的夕陽餘暉把芒花染成柔和的淡金色，且這份夢幻一路延續到露天溫泉風呂，泡湯的同時彷彿漂浮在芒花花海之間，櫻島則在遠處的海面若隱若現，在晚霞的映照下勾勒出優美的剪影。

當黑夜降臨時更是滿天星斗

是說，界霧島的露天風呂景色太美，黃昏是彩霞漫天，當黑夜降臨時更是滿天星斗，像是一張點綴了百萬顆碎鑽的網子，天空中不時有會移動的星光，原來是穿梭在鹿兒島機場的飛機，泡男湯的友人還幸運的看到流星，既然看得見櫻花的風呂叫「花見溫泉」、飄著細雪的叫「雪見溫泉」，那就把這裡取名為「觀星溫泉」吧！是處頭要一直仰著，捨不得低下來，不停貪看星空的溫泉。

本想泡湯後去等纜車的小屋吃冰棒，但發現芒花叢中的大樹下設置了發呆亭，上面鋪著塑膠製的榻榻米，閉上眼睛躺臥在上面，涼風徐徐，耳畔傳來樹葉摩擦的聲音，以及秋蟲的鳴叫聲，原來這就是秋天的聲音。

▲下了電車，要穿過一段芒花叢中的小徑。

▲溫泉小屋前是拍照打卡的熱門景點。

▲露天溫泉風呂的夕陽、芒花與櫻島美景。（大浴場一般禁止拍攝／採訪特准攝影）

▲溫泉小屋外芒花花海中的發呆亭。

▲暮色中搖曳的芒花，秋蟲在鳴叫著，原來這就是秋天的聲音。

▲為了讓晚上能清楚看見夜空的星星，照明減到最低，若覺得太暗，可使用LED提燈引路。

▲用手機就可拍下如此燦爛的星空。

午後的「茶一杯」與「だれやめ」晚酌時光

來到界霧島，建議最少要住三天兩夜，這樣才更有餘裕感受霧島高原、高千穗峰的自然之美，以及館內提供的設施及服務，例如我最喜歡的「Room Service」，坐在房內看著依時變換光影的櫻島美景，喝杯茶、或小酌一番。「茶一杯」一份1000日圓，包含一壺霧島茶、和菓子，粉橘色的和菓子竟是模仿霧島高原的夕陽，上面勾勒的線條是櫻島的模樣，底下描繪出芒花的姿態，完美的複刻秋天的景色，讓人捨不得吃掉。

▲一邊喝茶，一邊欣賞霧島高原景色。

▲喝杯在地的霧島茶，感受大自然的明媚風光。

▲以櫻島夕陽與芒花景色為靈感創作的和菓子。

「だれやめ」是鹿兒島方言，意思是消除疲勞。

另一款一份1300日圓的「だれやめセｯト」是燒酎與點心的組合，「だれやめ」是鹿兒島方言，意思是消除疲勞，燒酎放在一只鴿子形狀的陶壺裡送來，搭配小巧的酒杯，非常可愛！當地酒藏釀造的燒酎帶有淡淡的紅芋香氣，梅花形狀的「最中」裡夾著燒酎與蘭姆酒製成的冰淇淋，建議晚餐後、泡完湯時享用，微醺的酒香有助眠的效果。





▲來到以燒酎聞名的九州，當然要飲幾杯在地美酒囉！

▲「だれやめセｯト」是燒酎與點心的組合，裝燒酎的酒壺造型十分可愛。

融入「薩摩」在地特色的料理

星野集團為了區別各系列旅宿，將「界」系列定位成「兼具傳統風情及新穎感受的精品溫泉旅館」，也就是既要接地氣，也要有星野要求的質感。

界霧島的晚餐汲取了在地飲食文化元素

例如鹿兒島名物黑豚涮涮鍋，涮涮鍋的高湯灑進大把鹿兒島縣枕崎產的現刨柴魚片（枕崎是日本第一的鰹魚產地），裝會席料理前菜的漆盒上有鹿兒島薩摩藩島津家的家徽（篤姬就是島津家的公主），許多菜餚融入薩摩鄉土料理的做法，ㄧ套料理吃下來，鹿兒島的歷史及風土也了解了大半。

第二晚的晚餐星野幫我們升級

是鹿兒島黑毛和牛、黑豚與野菜的清蒸版，沾甜甜的薩摩產黑醋、胡麻醬，非常健康爽口，好肉的鮮美完全被襯托。還喜歡收尾的手打蕎麥麵，放進融入滿滿肉肉、蔬菜精華的濃口柴魚高湯裡，好吃到吞舌頭（老派形容詞）。

此外，「燒酎」也是星野集團為界霧島定下的在地飲食文化主題，除了晚酌「だれやめセｯト」提供燒酎，晚餐的酒單也是滿滿的燒酎，而不是一般來見的清酒，且可以體驗「燒酎wine pairing 」，根據每道菜餚的特色，搭配不同的燒酎。

界霧島的燒酎選酒，是星野的員工們親訪鹿兒島在地釀酒廠，和酒廠老闆、釀酒者一家家喝出來的交情，為了跟得上「流行」，隨時請教燒酎愛好會的會員，依照季節感、時下風尚，更換選酒。以前覺得燒酎是日本歐吉桑喝的老人酒，沒想到，燒酎早就跟上時代潮流，出了很多年輕人會喜歡的、有著清雅果香味的新感覺酒，有的聞起來帶著不可思議的荔枝香，有的有紅茶般的香氣，有的喝起來像吟釀清酒，讓我們一整個大改觀啊！

▲晚餐是鹿兒島名物「黑豚」涮涮鍋。

▲用融入滿滿柴魚精華的高湯來涮肉，美味極了！

▲裝在紅色漆器上送來的前菜們。

▲漆器上有島津家的家徽，提把則是象徵霧島神社的鳥居。

▲涮過肉與融入蔬菜精華的柴魚高湯，煮蕎麥麵吃真是再完美不過。

▲界霧島有一大本燒酎酒單，讓你對燒酎完全改觀。

朝食居然是柴魚吃到飽

「鹿兒島的枕崎，鰹魚捕獲量是日本第一。」什麼？我還以為是高知縣，因為高知縣的名物是炙燒鰹魚。我們所說的柴魚，就是鰹魚節刨成的薄片，日本人用來煮高湯，和昆布的作用一樣，也可以像這樣撒在飯上，澆點醬油拌飯吃。剛刨出來的柴魚片好香，拌點醬油，和柴魚高湯，稀里呼嚕的搭配烤魚、玉子燒、薩摩魚板、醬菜很下飯，這種小碟小碗的儀式感，是在日本住溫泉旅館一定要有的樂趣。

這次在界霧島住三天二夜，真是正確的選擇，更有餘裕慢慢感受霧島的自然風情與館內設施及活動，光是搭單軌電車去芒花開滿地的溫泉泡湯，3分半的車程時間看櫻島風景就好滿足。因是連續住兩晚，隔天的朝食變了個花樣，是鹿兒島的離島「奄美大島」的鄉土料理「雞飯」，土雞肉絲、蛋絲、香菇絲、海苔、蔥花撥到白飯上，澆上清雞湯，暖呼呼的很舒服。

回房後把啤酒、零食裝進客房內提供的「外帶提籃」（頗像是日本早年拉麵外送員的道具），再搭一趟纜車到大浴場外的發呆亭，躺在那兒，看著芒花飄飛、聆聽秋蟬與鳥兒共鳴，啤酒下肚後罵罵枝頭上聒噪囂張的烏鴉，秋高氣爽原來是這種感覺啊！

▲現刨的柴魚片鋪在白飯上。

▲再淋一些醬油拌飯吃。

▲直接用手抓，當零嘴吃也很香。

▲第二晚的早餐，是奄美大島的鄉土美食「雞飯」。

▲吃法是把土雞絲、蛋絲、香菇絲、海苔等放到飯上，澆雞湯拌來吃。

▲每間客房都會提供這樣的外出用提籃，可帶著飲料、點心去野餐。

▲躺在發呆亭內，仰望著天空，等待天色變暗，繁星出現。

晚餐後欣賞「天孫降臨神話」太鼓秀

因為貪戀房間和溫泉的櫻島景色，蠻少來大廳，其實界霧島的大廳也很有特色，除了提供許多款充滿在地特色的霧島茶，傍晚有燒酎品鑑試飲（需付費），書櫃上擺滿和櫻島相關的書籍、薩摩鄉土玩具。每晚9點15分，也就是享用完晚餐後，大廳的桌椅會清開，變成表演舞台，臉戴面具以神明姿態出現的表演者以「天孫降臨神話」為主題，上演一場神秘的太鼓、神樂鈴舞樂。

對了，差點忘記說，日本神話中有段故事描述「瓊瓊杵尊」奉祖母「天照大御神」之命，帶著三種神器：八咫鏡、天叢雲劍、八尺瓊勾玉和稻穗，下凡降臨到霧島，將三神器賜予給日本天皇，象徵天皇乃君權神授，這段表演正是在傳述這段神話，距離界霧島只有5分鐘車程的霧島神社，正是供奉瓊瓊杵尊的地方，在日本神社中享有崇高地位。

界霧島的大廳，雖然角度看不到櫻島，但可眺望高千穗峰等山巒景致，大廳內提供霧島茶、燒酎品飲，以及許多關於櫻島的書籍、點綴著傳統的薩摩鄉土玩具。

▲以流傳在霧島的神話傳說「天孫降臨」為主題的表演秀。

▲坐在大廳曬曬暖陽也很不錯。

▲超喜歡大廳裡的木製桌椅，很好坐，又有設計感。

▲大廳的茶包可帶回房內使用。

▲黃昏時段的燒酎品飲時間，付費制。

▲裝飾在書架上的薩摩傳統鄉土玩具。

星野集團 界霧島

地址：鹿兒島縣霧島市霧島田口字霧島山2583－21

交通：JR霧島站搭計程車約15分鐘

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