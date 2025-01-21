ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

360元不分平假日有8道熱炒輪替＆萬巒豬腳吃到飽！桃園CP值Buffet

DARREN蘋果樹

DARREN蘋果樹 DARREN蘋果樹

Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼城市商旅桃園航空館，桃園海霸王吃到飽餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

「城市商旅桃園航空館」海霸王自助餐吃到飽，用餐只要360元，不分平假日，限時2小時。鄰近桃園大園交流道，開車下交流道就能抵達，停車很方便。自助吧有熱炒、炸物、港點、甜點、咖哩飯、滷肉飯、牛肉麵以及飲料等等，會有8道熱炒料理不斷輪流替換，CP值超高！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通
開車：鄰近桃園大園交流道，有免費停車場。
搭乘捷運：捷運大園站下車，走路不到10分鐘就能抵達。

▲▼城市商旅桃園航空館，桃園海霸王吃到飽餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

環境
城市商旅桃園航空館自助餐吃到飽位在2樓，先到2樓櫃台報到就會有服務人員幫忙帶位，用餐空間很寬敞，靠窗位子可以看到夕陽以及飛機。

▲▼城市商旅桃園航空館，桃園海霸王吃到飽餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

▲▼城市商旅桃園航空館，桃園海霸王吃到飽餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

▲▼城市商旅桃園航空館，桃園海霸王吃到飽餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

▲▼自助吧跟座位區在不同區域，自助吧有熱炒料理、炸物、蒸籠、小菜、生菜沙拉、湯品、飲料、甜點以及冰淇淋等等。

▲▼城市商旅桃園航空館，桃園海霸王吃到飽餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

價格
不分平假日只要360元＋10％，130公分以下半價、100公分以下免費，用餐時間限時120分鐘。

餐點

熱食區
這裡會有8道熱食料理輪流替換，個人最喜歡就是起士滑蛋、川味辣子雞、炸排骨酥、黑胡椒牛肉等等。建議看到喜歡的就先夾，因為菜色可能隨時會更換。光是這些熱菜，去吃快炒很容易就超過360元，來到這裡不用400元就能吃到飽，而且還是好吃的，真的沒有什麼好挑剔。

▲▼城市商旅桃園航空館，桃園海霸王吃到飽餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

▲海霸王餐廳對於料理有一定的底子，熱菜表現都不馬虎。

▲▼城市商旅桃園航空館，桃園海霸王吃到飽餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

▲▼城市商旅桃園航空館，桃園海霸王吃到飽餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

▲▼城市商旅桃園航空館，桃園海霸王吃到飽餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

▲▼城市商旅桃園航空館，桃園海霸王吃到飽餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

▲▼城市商旅桃園航空館，桃園海霸王吃到飽餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

▲辣子雞肉質很嫩，調味也剛好，不會太辣，很下飯！

▲▼城市商旅桃園航空館，桃園海霸王吃到飽餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

▲排骨酥要趁熱吃，我覺得不會輸給夜市超人氣排骨酥。

▲▼城市商旅桃園航空館，桃園海霸王吃到飽餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

▲▼城市商旅桃園航空館，桃園海霸王吃到飽餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

烤炸物區

▲▼城市商旅桃園航空館，桃園海霸王吃到飽餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

▲▼城市商旅桃園航空館，桃園海霸王吃到飽餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

▲這裡我最喜歡焗烤菇類，吃起來不會輸給專賣店，這區還有萬巒豬腳、鯖魚、士林大香腸、椒麻炸雞、焗烤馬鈴薯。

▲▼城市商旅桃園航空館，桃園海霸王吃到飽餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

▲這價位還有萬巒豬腳真的很划算，旁邊有特製蒜蓉醬。

▲▼城市商旅桃園航空館，桃園海霸王吃到飽餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

▲炸物我也覺得有用心處理。

▲▼城市商旅桃園航空館，桃園海霸王吃到飽餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

▲▼城市商旅桃園航空館，桃園海霸王吃到飽餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

蒸籠區

▲▼城市商旅桃園航空館，桃園海霸王吃到飽餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

▲▼這裡有珍珠丸、燒賣、肉包、芋頭包以及小壽桃。

▲▼城市商旅桃園航空館，桃園海霸王吃到飽餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

牛肉麵

▲▼城市商旅桃園航空館，桃園海霸王吃到飽餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

▲還有提供牛肉麵吃到飽，都是現點現煮，所以需要等待時間，我覺得牛肉湯的湯頭還不錯，不會太厚重。

▲▼城市商旅桃園航空館，桃園海霸王吃到飽餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

▲▼城市商旅桃園航空館，桃園海霸王吃到飽餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

主食區

▲▼城市商旅桃園航空館，桃園海霸王吃到飽餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

▲這區我覺得也很有誠意，有現在很受外國遊客喜歡的麻辣鍋、滷肉飯、咖哩飯、關東煮、雞湯、玉米濃湯、滷筍等等。

▲▼城市商旅桃園航空館，桃園海霸王吃到飽餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

▲▼城市商旅桃園航空館，桃園海霸王吃到飽餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

▲▼城市商旅桃園航空館，桃園海霸王吃到飽餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

▲▼城市商旅桃園航空館，桃園海霸王吃到飽餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

▲▼城市商旅桃園航空館，桃園海霸王吃到飽餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

▲麻辣鍋以及關東煮用料都很大方，只要料沒了就會補上。

熱湯區

▲▼城市商旅桃園航空館，桃園海霸王吃到飽餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

▲▼城市商旅桃園航空館，桃園海霸王吃到飽餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

▲這區我推薦吃肉羹湯，裡面滿滿都是肉羹，想吃多少肉羹自己撈。

▲▼城市商旅桃園航空館，桃園海霸王吃到飽餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

▲海鮮粥也很入味，吃起來很新鮮。

生菜水果區

▲▼城市商旅桃園航空館，桃園海霸王吃到飽餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

▲▼城市商旅桃園航空館，桃園海霸王吃到飽餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

▲我吃了涼拌海蜇皮覺得還不錯，水果的芭樂很甜。

▲▼城市商旅桃園航空館，桃園海霸王吃到飽餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

蛋糕甜點區

▲▼城市商旅桃園航空館，桃園海霸王吃到飽餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

▲我覺得就跟我家牛排的甜點大同小異。

飲料冰品區

▲▼城市商旅桃園航空館，桃園海霸王吃到飽餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

▲▼城市商旅桃園航空館，桃園海霸王吃到飽餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

▲飲料種類算多，旁邊還有提供冰淇淋以及低脂冰淇淋。

心得

▲▼城市商旅桃園航空館，桃園海霸王吃到飽餐廳。（圖／部落客Darren授權提供）

▲城市商旅桃園航空館海霸王自助餐吃到飽，光是熱菜就有一定的水準，CP值很高，算是很划算！

城市商旅 桃園航空館

地址：桃園市大園區中正東路442號
電話：03－3853017
營業時間：11：00－14：00；17：30－21：00

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

【你可能也想看】

►菜單上百種口味看到眼花！台北忠孝新生美食　老饕首推蒜味蛋炒飯
►門還沒開就在排隊！桃園最夯前鼎泰豐師父　滿滿湯汁感還原度超高
►華燈初上取景日料店！40多年中山老字號美食　招牌土瓶蒸每桌必點

關鍵字： 城市商旅桃園航空館 海霸王吃到飽 桃園美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 Darren

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

張韶涵問青峰被誰欺負　他神回全場笑翻

推薦閱讀

北車窄巷藏米其林美食！預約制台菜　鑊氣炒飯、松坂肉是必吃經典

北車窄巷藏米其林美食！預約制台菜　鑊氣炒飯、松坂肉是必吃經典

斗六隱藏版「柴燒豆花」躲在舊工寮裡！爆量古早味大碗只要25元

斗六隱藏版「柴燒豆花」躲在舊工寮裡！爆量古早味大碗只要25元

一口咬下爆出滿滿芋泥！行天宮巨型芋頭泡芙　搭酥脆外皮有夠涮嘴

一口咬下爆出滿滿芋泥！行天宮巨型芋頭泡芙　搭酥脆外皮有夠涮嘴

幾乎都是在地人來吃！宮廟旁的深夜小攤　滷肉飯熱湯小菜50元解決

幾乎都是在地人來吃！宮廟旁的深夜小攤　滷肉飯熱湯小菜50元解決

2025台灣燈會搭桃捷玩全線　換限量好禮

2025台灣燈會搭桃捷玩全線　換限量好禮

山陰限定神話列車「天地號」開箱！

山陰限定神話列車「天地號」開箱！

過年遊韓注意！　仁川機場估日湧21.4萬人

過年遊韓注意！　仁川機場估日湧21.4萬人

到花蓮海洋公園2種人免費入園

到花蓮海洋公園2種人免費入園

全台最老西餐廳牛排可頌比臉還大

全台最老西餐廳牛排可頌比臉還大

超商開賣現打草莓牛奶、40款甜品　霜淇淋買2送2

超商開賣現打草莓牛奶、40款甜品　霜淇淋買2送2

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台最大玫瑰花園免費開園

全台首座野奢渡假村在嘉義　年底試營

ETtoday送星宇機票帶你飛往日本

板橋素食吃到飽下午茶只要389元！

360元有8道熱炒輪替＋萬巒豬腳吃到飽

2025最新日本入境規定台人享預先通關

桃園4處散心景點！湖景小屋百年茶廠

手搖飲10元珍奶限時1天喝

客美多咖啡首家自助型態店明開幕

陽明山最新懶人露營體驗泡湯、煮茶！

熱門行程

2025北港燈會粼光遶境登場 十大燈區等你來體驗

1/24起北港燈會正式亮燈！竹構藝術、媽祖信仰與永續理念結合，打造光影盛宴！

最新新聞更多

2025台灣燈會搭桃捷玩全線　換限量好禮

山陰限定神話列車「天地號」開箱！

過年遊韓注意！　仁川機場估日湧21.4萬人

到花蓮海洋公園2種人免費入園

全台最老西餐廳牛排可頌比臉還大

超商開賣現打草莓牛奶、40款甜品　霜淇淋買2送2

山嵐綠意一望無際！南投下午茶新去處

2大韓式炸雞店推過年限定套餐

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366