撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

「城市商旅桃園航空館」海霸王自助餐吃到飽，用餐只要360元，不分平假日，限時2小時。鄰近桃園大園交流道，開車下交流道就能抵達，停車很方便。自助吧有熱炒、炸物、港點、甜點、咖哩飯、滷肉飯、牛肉麵以及飲料等等，會有8道熱炒料理不斷輪流替換，CP值超高！

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交通

開車：鄰近桃園大園交流道，有免費停車場。

搭乘捷運：捷運大園站下車，走路不到10分鐘就能抵達。

環境

城市商旅桃園航空館自助餐吃到飽位在2樓，先到2樓櫃台報到就會有服務人員幫忙帶位，用餐空間很寬敞，靠窗位子可以看到夕陽以及飛機。

▲▼自助吧跟座位區在不同區域，自助吧有熱炒料理、炸物、蒸籠、小菜、生菜沙拉、湯品、飲料、甜點以及冰淇淋等等。

價格

不分平假日只要360元＋10％，130公分以下半價、100公分以下免費，用餐時間限時120分鐘。

餐點

熱食區

這裡會有8道熱食料理輪流替換，個人最喜歡就是起士滑蛋、川味辣子雞、炸排骨酥、黑胡椒牛肉等等。建議看到喜歡的就先夾，因為菜色可能隨時會更換。光是這些熱菜，去吃快炒很容易就超過360元，來到這裡不用400元就能吃到飽，而且還是好吃的，真的沒有什麼好挑剔。

▲海霸王餐廳對於料理有一定的底子，熱菜表現都不馬虎。

▲辣子雞肉質很嫩，調味也剛好，不會太辣，很下飯！

▲排骨酥要趁熱吃，我覺得不會輸給夜市超人氣排骨酥。

烤炸物區

▲這裡我最喜歡焗烤菇類，吃起來不會輸給專賣店，這區還有萬巒豬腳、鯖魚、士林大香腸、椒麻炸雞、焗烤馬鈴薯。

▲這價位還有萬巒豬腳真的很划算，旁邊有特製蒜蓉醬。

▲炸物我也覺得有用心處理。

蒸籠區

▲▼這裡有珍珠丸、燒賣、肉包、芋頭包以及小壽桃。

牛肉麵

▲還有提供牛肉麵吃到飽，都是現點現煮，所以需要等待時間，我覺得牛肉湯的湯頭還不錯，不會太厚重。

主食區

▲這區我覺得也很有誠意，有現在很受外國遊客喜歡的麻辣鍋、滷肉飯、咖哩飯、關東煮、雞湯、玉米濃湯、滷筍等等。

▲麻辣鍋以及關東煮用料都很大方，只要料沒了就會補上。

熱湯區

▲這區我推薦吃肉羹湯，裡面滿滿都是肉羹，想吃多少肉羹自己撈。

▲海鮮粥也很入味，吃起來很新鮮。



生菜水果區

▲我吃了涼拌海蜇皮覺得還不錯，水果的芭樂很甜。



蛋糕甜點區

▲我覺得就跟我家牛排的甜點大同小異。



飲料冰品區

▲飲料種類算多，旁邊還有提供冰淇淋以及低脂冰淇淋。



心得

▲城市商旅桃園航空館海霸王自助餐吃到飽，光是熱菜就有一定的水準，CP值很高，算是很划算！



城市商旅 桃園航空館

地址：桃園市大園區中正東路442號

電話：03－3853017

營業時間：11：00－14：00；17：30－21：00

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

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