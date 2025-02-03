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鼎泰豐、一蘭入榜！台南人2025最期待進駐餐飲品牌曝光

▲排隊人潮消失　鼎泰豐101店不用等　頂鮮客人掉5成。（圖／記者黃士原攝）

▲台南人期待鼎泰豐進駐。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台南市一向有美食之都美稱，但愛吃美食的台南人還是希望有其他餐飲品牌能進駐，臉書粉專「台南式」調查了當地人最希望進駐的24個品牌中，餐飲類就占了18個，鼎泰豐、人氣拉麵一蘭拉麵、台中必吃的屋馬燒肉都進榜。

台南人最希望進駐的24個品牌中，跟吃的有關分別是鼎泰豐、一蘭拉麵、甜甜圈Krispy Kreme、屋馬燒肉、刁民酸菜魚、鼎王麻辣鍋、SUKIYAすき家、老井燒肉、果然匯、青花驕、饗饗、Lady M、喫茶趣、島語、橘色涮涮屋、薩利亞、約翰紅茶、有飲。

▲一蘭拉麵目前僅在台北、台中有分店。（圖／記者黃士原攝）

其中鼎泰豐已連續4年以高票蟬聯首2名，不過目前該品牌在國內暫時沒有展店計畫，未來若規劃展店，也會評估服務不同縣市民眾的可能性。而網路也頻頻傳出一蘭拉麵要到高雄展店，不過官方澄清，今年也沒有再開新分店的規劃。

▲刁民酸菜魚首度插旗高雄，預計4月開幕。（圖／記者黃士原攝）

此外，2019年在台中逢甲起家的刁民酸菜魚，在台北開出3家分店後，日前正式宣布進軍高雄地區，落腳裕誠路上的五金生活百貨舊址，將打造成全台最大的旗艦店，預計4月開幕。

▲台南人2025最期待進駐品牌。（圖／取自台南式臉書粉專）

▲台南人2025最期待進駐品牌。（圖／取自台南式臉書粉專）

關鍵字： 美食雲 台南人 台南式

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