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特搜7間新北釣蝦場！全區禁煙＆24小時營業　新手也能快速入坑

▲▼嚴選7間新手也能釣的高評價釣蝦場。（圖／ReadyGo提供）

首圖／IG@naomei0601、IG@aa055068aa

文／ReadyGo

你的興趣是什麼呢？如果正在尋找新的嗜好，想要結交新朋友、接觸新事物、紓解壓力且同時享用美食的話，釣蝦或許是很不錯的選擇。這回，我們以新北市為根據地，盤點了附近一帶的高評價釣蝦場，有的是24小時全天候營業，有的特別適合全家大小一起同樂，有的還有提供餐點加菜，一起來看看有沒有讓你想一探究竟的吧！

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新北景點：室內釣蝦場推薦

南傑釣蝦休閒會館
板橋「南傑釣蝦休閒會館」的理念，是在保有台灣文化特質的前提下，有所創新。因此店裡裝潢呈現黑色系工業風，並用大理石當釣蝦桌面，且每個位置都有水龍頭和充電孔，可說是非常貼心！空間的部分，一樓有室內及室外用餐區，而二樓為燒烤區、用餐區並提供唱歌包廂，許多釣蝦新手都在這邊發現自己的熱忱，也有不少企業選擇在這裡包場，感受愉快的氣氛。

▲▼嚴選7間新手也能釣的高評價釣蝦場。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@jim_531531

▲▼嚴選7間新手也能釣的高評價釣蝦場。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@jim_531531

▲▼嚴選7間新手也能釣的高評價釣蝦場。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@jim_531531

南傑釣蝦休閒會館

地址：新北市板橋區僑中一街124巷74號
電話：02－29657061
營業時間：24小時營業

水岸休閒釣蝦場
中和的「水岸休閒釣蝦場」全年無休，提供綜合池、母蝦池， 釣蝦空間環境屬於乾淨明亮類型；值得一提的是，餐點提供多種活蝦料理，包含鹽烤活蝦、胡椒蝦、檸檬蝦、奶油蝦、三杯蝦、鹽酥蝦、麻油蝦、燒酒蝦等。另外還有炒飯、炒麵或是蔥爆牛肉、四季肥腸、鳳梨蝦球等熱炒料理，還有客人認為他們家的熱炒不輸熱炒店！

▲▼嚴選7間新手也能釣的高評價釣蝦場。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@hsun_888375

▲▼嚴選7間新手也能釣的高評價釣蝦場。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@hsun_888375

水岸休閒釣蝦場

地址：新北市中和區中正路368之12號
電話：02－22426687
營業時間：24小時營業

九江釣蝦場
位在三重，提供母蝦池、母蝦戰鬥池和綜合池，環境和水質都很乾淨，而且店家每一時會放一次蝦；倘若是釣蝦新手也不用擔心，只要主動詢問，工作人員就會熱心的教學！當然，除了開心釣蝦之外，九江釣蝦場也有賣熱炒，舉凡蒜泥白肉、鹹蛋苦瓜、橙汁排骨、砂鍋魚頭鍋等各式各樣品項應有盡有，重點是全面禁菸，是不是很加分呢？

▲▼嚴選7間新手也能釣的高評價釣蝦場。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@hsun_888375

▲▼嚴選7間新手也能釣的高評價釣蝦場。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@hsun_888375

九江釣蝦場

地址：新北市三重區中正北路357號
電話：02－29868868
營業時間：24小時營業

不倒翁休閒釣蝦場
環境乾淨！蝦子新鮮！位於中和的「不倒翁休閒釣蝦場」，客人選定位置後，店家會先開單，而整點也會放蝦，根據網友表示，清池時老闆還會把活動力不佳的蝦量補回池中，這一點很值得讚許。有趣的是，老闆經常不定期舉辦活動，讓大家挑戰成功就能獲得小禮物，所以很多熟客在這邊都玩得很盡興。

▲▼嚴選7間新手也能釣的高評價釣蝦場。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@fish_love_shrimp_

不倒翁休閒釣蝦場

地址：新北市中和區莒光路217－3號
電話：02－22221001
營業時間：24小時營業

豪悅休閒釣蝦場
位於新北市樹林區，釣蝦場環境乾淨，提供公蝦池、母蝦池、公蝦戰鬥池、母蝦戰鬥池以及綜合池，時常會有假日場時間加碼活動，是釣蝦新手的練習好去處！至於下午五點到凌晨兩點可以點餐，菜單有香腸、炒海瓜子、客家小炒、糖醋雞丁、宮保皮蛋、金沙小卷等，甚至還有鱸魚和鱈魚等鮮魚可以點，也可挑清蒸、豆酥、糖醋或川辣口味，每道都下飯又涮嘴。

▲▼嚴選7間新手也能釣的高評價釣蝦場。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@fish_love_shrimp_

▲▼嚴選7間新手也能釣的高評價釣蝦場。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@fish_love_shrimp_

▲▼嚴選7間新手也能釣的高評價釣蝦場。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@fish_love_shrimp_

豪悅休閒釣蝦場

地址：新北市樹林區南園里佳園路三段107號
電話：02－26687818
營業時間：24小時營業

紅蟳王釣蝦休閒會館
五穀的「紅蟳王釣蝦休閒會館」提供母蝦池、大公蝦池、公母蝦綜合池，採24小時溫水循環，且服務人員親切；再加上環境整潔、禁止吸煙，還有冷氣吹，使得整個釣蝦場的氛圍都很好，因此很受到親子客和女性客人的歡迎。

▲▼嚴選7間新手也能釣的高評價釣蝦場。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@naomei0601

▲▼嚴選7間新手也能釣的高評價釣蝦場。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@naomei0601

▲▼嚴選7間新手也能釣的高評價釣蝦場。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@naomei0601

紅蟳王釣蝦休閒會館

地址：新北市五股區新城八路192號
電話：0933－231671
營業時間：周二～四11：30－04：00；周五 11：30－00：00；假日 24小時營業（周一公休）

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關鍵字： ReadyGo 達人旅遊 旅遊情報 新北旅遊 新北釣蝦場

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