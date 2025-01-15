三商餐飲牛肉麵「品川蘭」1／20漲價　福勝亭年後評估是否跟進

▲品川蘭1/20漲價。（圖／品川蘭提供）

記者黃士原／台北報導

春節前又有一家連鎖品牌喊漲！三商餐飲旗下牛肉麵「品川蘭」宣布20日漲價，17款商品上漲5至10元。另外，由於近期豬肉價格直逼歷史高，同集團的豬排專賣店「福勝亭」年後將評估是否跟進。

品川蘭是三商餐飲另一個牛肉麵品牌，提供牛骨搭配中藥熬製的濃郁「川」湯頭，以及加入蔬果燉煮的清甜「蘭」湯頭。反映近年持續上漲的牛肉價格，本月20日調漲17款商品價格5至10元，漲幅落在1.7%~4%，其中筋肉雙盛牛肉麵、板腱牛肉麵價格由250元漲至260元，特選腱心牛肉麵、雪花牛肉麵也由250元上漲至255元。

▲品川蘭滿漢三寶牛肉麵(川味湯)。（圖／品川蘭提供）

除了牛肉價格上揚，近期毛豬拍賣價格直逼歷史高點，三商餐飲旗下的豬排專賣店「福勝亭」成本壓力大增，農曆年後將評估是否跟進漲價。

▲漢堡王宣布明天漲價。（圖／業者提供）

另外，漢堡王表示因應整體營運考量，昨天起調整常態菜單部分產品價格，其中8款漢堡變貴10元，包括華堡、辣味華堡、小華堡、辣味小華堡、重磅培根雙層牛肉堡、勁濃安格斯牛肉堡、安格斯厚切牛肉堡、花生安格斯牛肉堡。

另外有8款漢堡則調漲5元，包括勁濃培根烤腿堡、火烤雞腿培根堡、國王大雞堡、辣味國王大雞堡、美式花生雙層脆雞堡、花生培根脆雞堡、華鱈魚堡、雙層田園華鱈魚堡。至於點心系列、飲料系列、優惠券、3樣100元、我選我味等皆未調整價格。