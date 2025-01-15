IKIGAI燒肉台中首店今日開幕　前20名客人「牛肉盛合套餐8折」

▲IKIGAI燒肉專門店「美國PR嫩肩套餐」套餐。（圖／全家餐飲提供）

記者黃士原／台北報導

全家國際餐飲自創品牌「IKIGAI燒肉專門店」第台中首店今日開幕，前20名客人可享牛肉盛合套餐8折優惠，而2月28日前，店內金色三麥3款特色啤酒打65折。

IKIGAI是全家國際餐飲旗下的平價燒肉品牌，店內共有21種個人燒肉套餐可供選擇，從280元起的小資組合到千元有找的日本山形和牛應有盡有。除了主食，IKIGAI套餐附有白飯、味噌湯、沙拉、飲料跟佐料。餐廳也規劃1人用餐區，想吃燒肉不需再揪人喬時間。

▲IKIGAI燒肉專門店「牛肉盛合套餐」套餐。（圖／全家餐飲提供）

餐廳推薦美國牛最高等級Prime級嫩肩牛肉，肉質軟嫩帶點Q彈嚼勁，價格550元。牛肉盛合則長居銷售冠軍，內含美國牛胸腹、澳洲穀飼橫膈膜、美國CH翼板、澳洲牛舌、美國牛肋條，一次可品嘗到多重的肉質口感，價格600元。

▲IKIGAI燒肉專門店「美國牛胸腹大盛」套餐。（圖／全家餐飲提供）

慶祝「IKIGAI燒肉」新朝富店開幕，開幕當日限量推出20名牛肉盛合套餐8折優惠（原價600元）；3月3日前還有開幕優惠套餐「和牛雙人餐」和「澎湃四人餐」，還可獲得價值1105元的「全家國際餐飲優惠券」。此外，1月15日至2月28日，店內金色三麥3款特色啤酒打65折。

▲黑毛屋於即日起至3月31日推出期間限定「雪見鍋」。（圖／乾杯集團提供）

另外，乾杯集團旗下鍋物品牌推出新菜，「黑毛屋」3月31日前端出以蘿蔔打造宛如白雪覆蓋的「雪見鍋」，搭配上豐盛的日本和牛、伊比利豬、芬蘭豬等高品質肉品，嚴選當季山茼蒿、油菜、高麗菜等季節蔬菜盤、手工雞肉丸，多人套餐還另有豐盛的海鮮盤。

▲黑毛屋本家即日起至2月28日推出期間限定「北海寶石珍味和牛鍋」。（圖／乾杯集團提供）

黑毛屋本家即日起至2月28日，推出期間限定「北海寶石珍味和牛鍋」，匯集鱈場蟹、鱈魚白子、鮭魚卵、北海道生食級干貝、挪威鮭魚等上等海鮮，並以蟹膏入湯。