ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

IKIGAI燒肉台中首店今日開幕　前20名客人「牛肉盛合套餐8折」

▲IKIGAI燒肉專門店「美國PR嫩肩套餐」套餐。（圖／全家餐飲提供）

▲IKIGAI燒肉專門店「美國PR嫩肩套餐」套餐。（圖／全家餐飲提供）

記者黃士原／台北報導

全家國際餐飲自創品牌「IKIGAI燒肉專門店」第台中首店今日開幕，前20名客人可享牛肉盛合套餐8折優惠，而2月28日前，店內金色三麥3款特色啤酒打65折。

IKIGAI是全家國際餐飲旗下的平價燒肉品牌，店內共有21種個人燒肉套餐可供選擇，從280元起的小資組合到千元有找的日本山形和牛應有盡有。除了主食，IKIGAI套餐附有白飯、味噌湯、沙拉、飲料跟佐料。餐廳也規劃1人用餐區，想吃燒肉不需再揪人喬時間。

▲IKIGAI燒肉專門店「牛肉盛合套餐」套餐。（圖／全家餐飲提供）

▲IKIGAI燒肉專門店「牛肉盛合套餐」套餐。（圖／全家餐飲提供）

餐廳推薦美國牛最高等級Prime級嫩肩牛肉，肉質軟嫩帶點Q彈嚼勁，價格550元。牛肉盛合則長居銷售冠軍，內含美國牛胸腹、澳洲穀飼橫膈膜、美國CH翼板、澳洲牛舌、美國牛肋條，一次可品嘗到多重的肉質口感，價格600元。

▲IKIGAI燒肉專門店「美國牛胸腹大盛」套餐。（圖／全家餐飲提供）

▲IKIGAI燒肉專門店「美國牛胸腹大盛」套餐。（圖／全家餐飲提供）

慶祝「IKIGAI燒肉」新朝富店開幕，開幕當日限量推出20名牛肉盛合套餐8折優惠（原價600元）；3月3日前還有開幕優惠套餐「和牛雙人餐」和「澎湃四人餐」，還可獲得價值1105元的「全家國際餐飲優惠券」。此外，1月15日至2月28日，店內金色三麥3款特色啤酒打65折。

▲黑毛屋於即日起至3月31日推出期間限定「雪見鍋」。（圖／乾杯集團提供）

▲黑毛屋於即日起至3月31日推出期間限定「雪見鍋」。（圖／乾杯集團提供）

另外，乾杯集團旗下鍋物品牌推出新菜，「黑毛屋」3月31日前端出以蘿蔔打造宛如白雪覆蓋的「雪見鍋」，搭配上豐盛的日本和牛、伊比利豬、芬蘭豬等高品質肉品，嚴選當季山茼蒿、油菜、高麗菜等季節蔬菜盤、手工雞肉丸，多人套餐還另有豐盛的海鮮盤。

▲黑毛屋本家即日起至2月28日推出期間限定「北海寶石珍味和牛鍋」。（圖／乾杯集團提供）

▲黑毛屋本家即日起至2月28日推出期間限定「北海寶石珍味和牛鍋」。（圖／乾杯集團提供）

黑毛屋本家即日起至2月28日，推出期間限定「北海寶石珍味和牛鍋」，匯集鱈場蟹、鱈魚白子、鮭魚卵、北海道生食級干貝、挪威鮭魚等上等海鮮，並以蟹膏入湯。

關鍵字： IKIGAI 美食雲 台中美食 燒肉美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

推薦閱讀

Mr.Wish大橘大荔系列連2周買1送1

Mr.Wish大橘大荔系列連2周買1送1

IKIGAI燒肉台中首店今日開幕

IKIGAI燒肉台中首店今日開幕

台中勤美草悟道「5景點」一次開箱！

台中勤美草悟道「5景點」一次開箱！

CoCo今天限定喝QQ鮮奶茶買1送1

CoCo今天限定喝QQ鮮奶茶買1送1

板橋第2家！壽司郎進駐新埔「三猿廣場」

板橋第2家！壽司郎進駐新埔「三猿廣場」

民國46年創立的周末隱藏版月台便當！

民國46年創立的周末隱藏版月台便當！

咖啡10元、半價喝！超商限5天優惠懶人包

咖啡10元、半價喝！超商限5天優惠懶人包

日本最大星巴克露台喝咖啡賞櫻

日本最大星巴克露台喝咖啡賞櫻

角板山行館園區梅花盛開　把握最佳賞花期限

角板山行館園區梅花盛開　把握最佳賞花期限

台北無菜單鐵板燒進軍台南

台北無菜單鐵板燒進軍台南

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台北無菜單鐵板燒進軍台南

台中「800棵落羽松」全紅！追松要快

超逼真「魷魚遊戲體驗館」23天免費玩

台南老牌「興南旅行社」宣布2/1熄燈

身分證「中2碼」春節住飯店1人2025元

鑽進士林巷弄找秘境！不限時老屋咖啡

2大新春優惠一次看！

陳耀訓蛋黃酥1/16起開放現場販售

北市「6處賞梅景點」搭車就到

日本最大星巴克露台喝咖啡賞櫻

熱門行程

最新新聞更多

Mr.Wish大橘大荔系列連2周買1送1

IKIGAI燒肉台中首店今日開幕

台中勤美草悟道「5景點」一次開箱！

CoCo今天限定喝QQ鮮奶茶買1送1

板橋第2家！壽司郎進駐新埔「三猿廣場」

民國46年創立的周末隱藏版月台便當！

咖啡10元、半價喝！超商限5天優惠懶人包

日本最大星巴克露台喝咖啡賞櫻

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366