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「1600元16道菜」還有和牛與龍蝦　台北無菜單鐵板燒進軍台南

▲1600元16道菜還有活龍蝦　台北無菜單鐵板燒進軍台南。（圖／業者提供）

▲台北無菜單鐵板燒「明水然•樂」進軍台南。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

樂多多集團旗下的無菜單鐵板「明水然•樂」插旗台南，今日正式進駐新光三越台南中山店，16道式的1600元的個人套餐，可吃到A5和牛、龍蝦及各式海鮮。

明水然•樂主打無菜單鐵板燒，保證可吃到日本A5和牛與龍蝦，還有生食級干貝、時令鮮魚等，在大台北、新竹、台中、高雄都有分店，今日正式插旗台南，進駐新光三越台南中山店，而1600元的個人套餐菜色將由14道增加至16道，未來其他分店也會陸續跟進。

▲生猛龍蝦三味是明水然•樂的特色。（圖／示意圖／黃士原攝）

生猛龍蝦三味是明水然•樂的特色，將一整隻龍蝦從頭到尾徹底利用，全交由鐵板師傅搭配設計，所以每家店的菜色各有不同。此外，其他食材會依照當天的漁獲及海鮮搭配，如有喜歡的食材，客人可以提前3天預訂。

▲台中金典酒店粵菜吃到飽再度回歸。（圖／台中金典酒店提供）

另外，台中金典酒店15樓金園中餐廳「粵吃粵飽」吃到飽活動再度回歸，消費者可以依自己的喜好無限續點40多道港式料理，有冷盤、港式點心、粵式料理、季節時蔬、麵飯等等，冷盤類可以選擇蜜汁叉燒、冰梅番茄、紹興醉雞、太白醉翁蝦等。

「粵吃粵飽」吃到飽活動為2月27日前的周一至周四午晚餐時段限定，午餐1380元+10%，晚餐1480元+10%，兩人同行可享優惠，午餐每人990元+10%，晚餐1090元+10%。

關鍵字： 美食雲 明水然•樂 鐵板燒 台南美食 無菜單

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